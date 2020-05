La fascinación con aquellos que ignoran las reglas y fallan

La clave es crucial: una serie basada en el ascenso, caída e infiltración de Sergio Jadue, el hoy testigo protegido por el FBI que destapó el FIFAgate y ayer dirigente clase C que devino clase ABC1 de la noche a la mañana en el fútbol sudamericano, tiene que establecer un punto de vista. Aquí es la omnisciencia, que transmite un improbable (o no tanto) nombre del fútbol argentino y mundial: Don Julio o, mejor dicho, Julio Grondona. Su voz y su cuerpo (interpretados en extra argentino por Luis Margani –en una serie donde todos los acentos son marcados y superpueblan la pantalla–) van describiendo cronológicamente los hechos que llevaron al famoso escándalo por las coimas de la FIFA. Pero su omnisciencia es mutada en el tono de la serie, que rompe permanentemente la cuarta pared (al menos su narrador, no su protagonista: Andrés Parra, famoso ya por su obsesión y dominio: personajes reales que directamente refundan lo ilegal en sus ambientes) y que se traduce en algunos divertimentos que rompen lo narrativo pero muestran el punto: sobreimpresos y alteraciones al relato que dejan en claro el gran negocio que es el fútbol.

La serie que tiene como capitán a Armando Bo (El último Elvis, Animal), y como guionista y director (entre otros nombres), se las arregla para tentar al pecado que busca ser: ver esa carrera, esa trastienda, salir bien, espectacularmente bien y, después, claro, salir mal. En ese recorrido, Bo sabe cómo construir caricaturas y tensiones, cómo dar lugar a un ambiente y a sus reglas (o falta de ellas).

Entiende que todos saben de qué se habla, que nadie es inocente respecto de sus consumos (quiera o no) pero entiende que aquí la narración es su deidad. Y así funciona, creando personajes que parecen simples (y hasta pueden serlo) pero que aún así son adhesivos, carismáticos, imposibles de soltar. Parra es un experto en esos instintos y, lo mejor de la serie, Karla Souza y Paulina Gaitán, y sus actuaciones, redefinen sus roles y su importancia (incluso, muchas veces, dan ganas de ver ese mundo masculino, vil, desleal, desde su punto de vista antes que desde el del hombre).

La serie logra ser de esos paseos por maldades cotidianas pero al mismo tiempo inalcanzables, con cierto instinto de Scorsese para mostrar trastiendas pero también un nervio local, que sabe destilar la idiosincrasia de la estafa, una de tantas, más grande de la humanidad.

El Presidente

Creador: Armando Bo.

Dirección: Armando Bo.

Gabriel Díaz y Natalia Beristáin.

Guionista: Armando Bo.

Intérpretes: Andrés Parra, Karla Souza, Paulina Gaitán, Luis Margani y Alberto Ajaka.

Origen: Estados Unidos (2020)

Temporada: 1.

Episodios: 8.

Disponible en Amazon Prime desde el 5 de junio.