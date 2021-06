La identidad de la voz: el rescate de Casa Sofía

Comparto una idea: el teatro tiene destino de gotera. Es decir, la teatralidad es como el agua: no hay límite que se le imponga, busca siempre su filtración, modifica su forma y avanza, encontrando una y otra vez nuevo cauce para surgir. Y ahí donde brota, como el agua, la ficción inyecta su componente vital: suele redimir lo real cuando está por marchitarse. Porque en definitiva se trata habitualmente de lo mismo, de plantar discurso poético en el terruño desértico de lo real, de lograr ese golpe poético que sacuda a la vida y la retorne a sí misma, modificada.

Por temor, por amor, por humor, siempre lo teatral se injerta en la selva espesa de lo real y retoña. Y entre la infinidad de géneros, el radioteatro no deja de contener un milagro natural. ¡Sí: el radioteatro! ¿Quién no tiene recuerdos propios y ajenos de ese acto mediúmnico por el cual voces lejanas lograban congregar las orejas familiares en torno a lo teatral? En tiempos de melancolía en que el encuentro convivial del teatro no es posible, ¿quién puede dudar de que el legendario radioteatro viene a hacer presente lo imposible? Las voces de los actores, las palabras como vicarias de unos cuerpos que ya volverán, haciendo sus piruetas poéticas con la simpatía y el coraje de un David frente al gigantesco Goliat de lo real.

Algo de eso evoca el ciclo de podcast Radioteatros, con producción de Casa Sofía, espacio cultural cuyo espíritu de trabajo parece alentar siempre una reflexión sobre lo humano, un empeño en el desarrollo y promoción de las diversas expresiones emergentes de la cultura independiente en Buenos Aires. Casa Sofía lleva su nombre en homenaje a Sofía Yussen, Madre de Plaza de Mayo fallecida en 2015. No es casualidad, entonces, que este proyecto de Radioteatros, que vincula claramente arte y resistencia, provenga de la generosa invitación de Casa Sofía y se articule gracias al trabajo de Julieta Hantouch. Tampoco podía ser otra la persona a cargo de la dirección: Lorena Vega, una de las creadoras más lúcidas con que cuenta el teatro argentino. Haber podido pensar junto con ella una dramaturgia general del proyecto fue una preciosa invitación al juego.

El ciclo consta de tres episodios en los que actúan Sara Hebe, Nicolás Goldschmidt, Malena Guinzburg, Paloma Contreras, Karina K, Diego Velázquez y Laura Sbdar. El equipo técnico es prodigioso: música de Ian Shifres, foto de Mariana Bersten, arte de Dino Balanzino y diseño sonoro de Pablo Sala. Gracias a la sinergia de estas individualidades, el podcast realiza un recorrido histórico por el universo del teatro nacional en formato oral. En este sentido Radioteatros propone un camino que va desde los años 40 y 60, evocando a la gran Niní Marshall, para pasar luego por los 80 y sus estereotipos de época, y finalizar en un capítulo situado en la actualidad de la poética de Laura Sbdar. Los episodios atraviesan así tres épocas muy disímiles y registran en cada una las huellas de qué cosas nos interpelaron a través de las décadas, de qué tópicos han despertado en cada etapa la empatía o la reacción, la discusión o la risa. Haber podido diseñar este recorrido radioteatral constituye a las claras una propuesta para entender quiénes hemos sido y quiénes somos a través del tiempo. Y no sólo en sus temas Radioteatros alude a la cuestión de la identidad: también en sus circunstancias de creación.

El hallazgo conjunto de los artistas de un modo de resonar en tiempos difíciles: allí también está la identidad, en ese modo de tornarnos fuerzas motoras, impulsando nuevas maneras de aliarse, y así poder seguir contando y contándonos, logrando grabaciones cuidadas e incluso en modo remoto para hacer que lo creativo resista aún en el vórtex trágico de la actualidad. Porque incluso en la adversidad, el encuentro sigue siendo posible. Y todo gracias al teatro y a su poético destino de gotera.

* Dramaturgo. Doctor en Letras (UBA) e Investigador de CONICET. Egresado de la Carrera de Dramaturgia de la EMAD. Por sus textos ha obtenido los premios Germán Rozenmacher, Teatro XXI, Teatro del Mundo y el primer lugar en el Concurso Nacional de Obras de Teatro (INT). Entre otras piezas escribió: Madrijo, Remar, Esto también pasará, El equilibrista (en coautoría) y el libro del musical Aquí cantó Gardel.