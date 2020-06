La improvisación como creación

Jonas Zabala

El 18 de junio se podrá ver por la pantalla de AXN una de las respuestas más contundentes al miedo actual que ha generado la posibilidad de seguir contando (y filmando) series durante la pandemia. Será el final de temporada de The Blacklist, protagonizada por James Spader. Tal como lo cuentan en exclusiva para PERFIL los showrunners John Eisendrath y Jon Bokenkamp, la cuarentena los agarró en pleno rodaje en Nueva York, una de las ciudades más afectadas en el planeta por la pandemia. Estaban filmando el episodio 19, de 22, el cual no estaba finalizado y debía cerrar la historia, la temporada, pero no había material para lograr esa proeza. La solución fue entonces recurrir, como ningún show lo hizo hasta ahora, a la animación. Cuenta Jon Bokenkamp: “Creo para nosotros hay algo que fue crucial. Desde siempre The Blacklist tiene un aire de novela gráfica, de villanos que podrían ser personajes de cómics. Siempre hay algo de eso en el aire en el show. Cuando decidimos usar esta opción, cuando la producción se finalizó en marzo, no nos pareció tan ilógico ya que el show tiene ese estilo. Pero no había un modelo particular que queríamos seguir, siquiera los cómics de The Blacklist que se hicieron durante las primeras temporadas. Cuando comenzamos a hablar con quienes iban a animar el episodio, solo hablamos sobre cómo podría verse. Y avanzamos desde ahí”.

—¿Cómo lograr, considerando la urgencia de la TV y los estrenos, llegar a generar un episodio animado?

EISENDRATH: Habíamos filmado la mitad del episodio. Pero lo bueno de la filmación animada, de animar, fue poder llegar a lugares adonde no habíamos llegado nunca. Es decir, por ejemplo, podíamos filmar a los protagonistas al lado de la Casa Blanca. Eso es literalmente imposible en la vida real. Siempre. Y ahora podíamos jugar con eso. Entonces ese juego nos permitió generar una nueva dimensión. Por otro lado, tuvimos que hacer arreglos al guion, ya que el episodio que estábamos filmando no iba a ser el final. Teníamos un gran final, y no pudimos ejecutarlo como quisimos. Y sí, hubo aspectos tan buenos como malos a la hora de nuestros planes. Pero son ideas que vamos a revisitar.

—¿Cuáles fueron los obstáculos que encontraron al adaptar el show y mezclar escenas filmadas en el mundo real y animación?

BOKENCAMP: El tiempo. Teníamos que cerrar rápido el episodio. El cine tiene años para generar sus escenas. Pensá en películas como Avengers. Nosotros no teníamos tiempo. Por ende, hicimos lo que pudimos. Fue un desafío aprender lo que no sabíamos de la animación muy rápidamente y que los animadores aprendan lo que necesitaban y que no sabían de nuestro show. ¿Qué planos hacer? ¿Cómo contar con la cámara animada? ¿La imagen más de cerca? ¿Cómo ellos podían recomendarnos estas cosas sin alterar la esencia del show? Y creo que terminó siendo un show bastante purasangre. Más Blacklist de lo que tendría que ser.

E: Todo fue muy difícil para todos, sin dudas. Pero el desafío para los actores fue filmar en sus hogares sus papeles. Creo que mucho de eso debe haber sido difícil, ya que acá no podían hacer sus líneas con alguien cerca. Estaban solos en un closet encerrados para que el audio se escuchara bien. Hicieron un gran trabajo. Eso nos permitió una dinámica distinta, graciosa por momentos, frustrante en otros, pero al menos pudimos avanzar y generar algo nuevo con el show.

LA LISTA EXPANDIDA

J.M.D.

—¿Cómo han planeado el futuro del show considerando la situación actual de la industria en Hollywood?

B: Podemos generar sesiones de guion, trabajar guiones desde casa. Así estamos trabajando ahora la temporada 8. Pero lo cierto es que como filmamos en Nueva York por ahora no hay protocolo para volver a filmar. No es que queremos hacer el show animado por siempre. Pero lo cierto es que estamos trabajando a la distancia para generar una nueva temporada, eso no se ha frenado. La gente quiere ver a James Spader, no a James Spader animado.

E: No sabemos si los actores se han visto animados, si lo han disfrutado. Habría que preguntarles a ellos si se imaginaron alguna vez así. Espero que les guste.

—Quería preguntarles si han considerado contar historias de este universo en otros formatos, un show de radio, un cómic o algo así. ¿Pensaron expandir ese universo a otros relatos?

B: Hablamos sobre ello, no sabemos si podríamos avanzar con eso. Pero lo hablamos. Tenemos ese aire noir, tenemos un gran antihéroe y un cast de personajes. Pero no hay planes de algo así. Nos interesa, claro, como concepto, pero también es complicado. No quiere decir que no nos tiente jugar de esa forma con estos personajes, pero por lo pronto ya es bastante difícil hacer el show. El show ahora, con la temporada completa, nos ha permitido ver que tiene determinada flexibilidad. No lo queremos cambiar, pero es bueno saber que hay cierta elasticidad, cierta dinámica que ayuda a que el show es tan poderoso que puede adaptarse.