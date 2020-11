La orquesta que siempre supo escuchar

Pablo Agri*

En un viaje a San Luis descubrí mucho talento que no tenía lugar para expresarse, tanto es así que terminamos haciendo un concierto con dos violinistas, un flautista, dos guitarras... y esto me hizo ver que en muchos lugares de nuestro país no había grupos formados de músicos. La única forma de vivir de la música era la docencia. No había ni conjuntos de cámara ni orquestas sinfónicas. Esta es la semilla de la Camerata Argentina, poder compartir un escenario todos juntos.

La Camerata Argentina es una orquesta de cámara, formada por instrumentos de cuerdas, y tiene como objetivos el encuentro federal de músicos y la difusión de todos los géneros nacionales. Debutamos el 14 de agosto de 2010 junto a Susana Rinaldi como artista invitada. En esa ocasión pudieron participar músicos de Catamarca, San Luis, San Juan, Chaco, Córdoba, Ushuaia y Rosario junto a solistas de la Orquesta Sinfónica Nacional, con la dirección del maestro Cuacci y Nicolás Ledesma al piano.

En estos diez años recorrimos desde el tango hasta el folclore, pasando por el chamamé y la música clásica.

Tuvimos la generosidad de artistas de la altura de Susana Rinaldi, Jairo, María Graña, Nahuel Pennisi, Néstor Marconi, Amelita Baltar, Las Hermanas Vera, Bruno Arias, Gustavo Beytelman, Guillermo Fernández y Marcelo Nisinman, entre muchos, que acompañaron nuestro proyecto.

En cada concierto tuvimos la suerte de mostrar música escrita especialmente para cada ocasión, tanto es así que para Las Hermanas Vera y Bruno Arias escribió arreglos Popi Spatocco, para Jairo, Leonardo Sánchez, que viajó especialmente desde Francia; y para Nahuel Pennisi, Cristian Zárate.

Sinceramente siempre tuvimos el sí de estos grandes artistas. Lo tuvimos incondicionalmente, cosa que nos compromete y nos sigue comprometiendo cada vez más con el proyecto.

Como ejemplo de ello, en el último concierto que hicimos con Nahuel Pennisi, él aterrizaba el mismo día de la actuación. Viajaba de Colombia y llegaba ese día a la tarde. Muchísima adrenalina, pero no dudó en participar, demostrando así su generosidad y entrega junto a nosotros.

Viendo estos diez años que pasaron y la cantidad (y calidad) de músicos que integraron la Camerata Argentina durante todos los conciertos realizados, nos llena de orgullo porque realmente hemos cumplido el objetivo inicial, aunque sentimos que nos falta mucho por recorrer.

Mirando hacia adelante los desafíos son muchos. Y las ganas aún más.

Una vez que la pandemia nos permita volar recuperaremos la programación de este año. En abril íbamos a actuar en el CCK junto al gran bandoneonista radicado en Europa Juan José Mosalini, y la cuarentena nos dejó en un paréntesis. Otro concierto postergado fue la presentación del Martín Fierro junto a Los Hermanos Carabajal.

Queremos seguir dando la oportunidad a jóvenes músicos de todo el país, para que participen como integrantes o como solistas, tratando siempre de difundir toda la riqueza de nuestras músicas y sus distintos géneros. También para que los nuevos compositores tengan un lugar donde mostrar sus estrenos. El objetivo de la Camerata es que los músicos encuentren un lugar de oportunidades para mostrar lo que hacemos, que al lado de un solista internacional se siente un joven que está desarrollando su carrera.

El público siempre fue un motor para nosotros. Nos apoyó desde el primer día con salas llenas, incluso cuando el programa o repertorio no era tan popular. Cada presentación la sentimos como una fiesta, desde arriba y desde abajo del escenario.

Nuestro sueño más ambicioso es lograr unir a través de conciertos todos los lugares de la Argentina. En la Camerata Argentina todos disfrutamos (y extrañamos en estos tiempos) nuestros encuentros, que se convirtieron a través de los años en mucho más que simplemente música: amistad y camaradería.

En lo personal me siento honrado y sinceramente agradecido del acompañamiento de todos: desde el primero al último, haciendo posible estos diez imborrables años de nuestra Camerata Argentina.

*Violinista, docente y director de la Camerata Argentina.