"La televisión antes era más competitiva"

Tomás me propuso un audaz y alocado plan de producir hasta cien películas por año en Estados Unidos y en inglés para América Latina”, asegura Whit Richardson, presidente de Turner Latin America. Se encuentra parado sobre el escenario principal de Natpe, evento que reúne por estos días a ejecutivos de la industria audiovisual de todo el mundo en Miami, y la persona de la cual habla frente a PERRFIL no es otra que Tomás Yankelevich.

Radicado desde 2017 en la Ciudad del Sol, Tomás (42) ocupa el puesto de jefe de contenidos de entretenimiento general para Latinoamérica (generando así contenidos para TNT, TNT Series, Space, TCM, I.Sat, TBS y Warner Channel entre otros). Un trabajo por el cual dejó de ser el director de programación de Telefe, el canal que está conectado directamente con su ADN y su historia familiar gracias a su padre, Gustavo, y su imperio. En el escenario, Tomás explica qué es Particular Crowd, el nuevo sello y productora de cine de Turner que genera films con formatos y presupuestos que Hollywood ya dejó (por su obsesión con el cine enorme) en desuso y que la pantalla chica necesita: “Tomamos la iniciativa de crear nuestras propias películas, únicas y originales. Vimos la oportunidad de contar historias como las de antes, sin negar la importancia de los blockbusters, pero hay historias que merecen ser contadas, y ahí es donde queremos jugar”, señala el hijo de Gustavo y Cris Morena. Antes de lanzarse en Miami, el sello ya contaba con treinta películas en su haber y durante este año planean sumar otras sesenta, además de un plan de estreno en salas gracias a Cinépolis (y en plataformas junto a HBO Max). En diálogo mano a mano con PERFIL, el argentino da más detalles del proyecto, analiza el presente de la industria y revela cómo aún hoy continúa aprendiendo de sus padres.

—No es muy común producir treinta películas antes de presentar el sello que las agrupa y que planea estrenar noventa películas durante 2020 a partir del 17 de febrero por TNT (Plus One, que ganó en Tribeca).

—No. En algún momento querían lanzarlo antes pero yo los frené porque quería que cuando lo hiciéramos se entendiera nuestra idea, y para eso necesitábamos recorrer un poco el camino. En las películas, si no tenés un volumen determinado de producción, se puede generar confusión. Sobre todo en nuestro caso porque en nuestros canales Space y TNT se consumen muchísimas películas. Si nosotros salimos con un título solo y después pasa mucho tiempo hasta el próximo, entonces no tenemos la capacidad de instalar la marca como original. Eso genera que la audiencia no entienda que estamos produciendo películas propias y que vamos a poder estrenar una película por semana, por ejemplo.

—¿A qué público quieren llegar con sus films, ya sea “Possesor”, ahora en Sundance, o “Guns Akimbo”, con Daniel Radcliffe (que ya filmó su segunda película con ustedes)?

—Nosotros les hablamos con nuestro contenido a todos. Es sumamente popular y comercial y no estamos haciendo algo elitista ni de nicho. Sí de género pero siempre pensando en hablar a audiencias abiertas y populares.

—Al ser películas de mediano presupuesto, ¿cómo seleccionan a los directores, actores, guionistas, etc?

—Queremos intentar buscar nuevos talentos. Por supuesto que si está la posibilidad de trabajar con Daniel Radcliffe o Billy Cristal, que están en algunas de nuestras películas, es maravilloso porque nos da la capacidad de diversificar el riesgo de tener todas caras desconocidas. Pero básicamente la iniciativa es darles la oportunidad a cineastas nuevos. Que no tienen que tener 20 años solamente sino quizás alguien de 45 que es maravilloso pero que nunca tuvo la oportunidad. Lo mismo con la mujer, a quien le queremos dar mucho espacio en el sello no solo como protagonista de las historias sino también en equipos de mujeres, en lo que es el desarrollo y la dirección.

—¿Cómo surge esta idea de generar contenidos que le dan valor a la idea de tener cable?

—Yo estudié cine, dirigí películas y tele. Y tuve la suerte de que pude hacerlo en Argentina y, más allá de que estuviera capacitado, tenía la oportunidad y las puertas abiertas porque mi familia venía del medio. Hay un montón de gente que es talentosa y que no tiene esa oportunidad. Nosotros queremos ser quienes encontremos esos lugares para ellos.

—¿Cómo es producir películas en medio de “la guerra del streaming”?

—La guerra del streaming se llama guerra por algún motivo pero en realidad te diría que si puede llegar a haber una guerra o una pelea es por el talento. El que tenga mejor talento es el que gana. Yo no creo en la guerra del streaming y creo que antes era mucho más competitivo porque te obligaba a ver una cosa en un momento de tu vida o ver otra. Entonces tenías que tener un contenido muy potente para llamar la atención. Ahora, como tenemos la oportunidad de verlo cuando y donde queramos, nos abre la posibilidad de que el objetivo sea tener el mejor talento y no tanto la búsqueda de estar peleando con el de enfrente.

—¿Qué va a pasar con el cable en el futuro?

—Nunca se sabe hasta que sucede. Hay mucha especulación pero yo lo divido en dos. De 35 años para abajo, la gran mayoría está yendo a un modo de consumo “unidifusión” donde cada uno mira el contenido a su manera. De 35 para arriba, la gente en general consume de forma más clásica. Lo que estamos viendo es cómo le vamos a hablar a esa audiencia que sí se queda en cable y que es supervaliosa. Tampoco queremos que nos pase como a compañías que se negaron a ver lo que venía y desaparecieron. Como generadores de contenido tenemos un pie en el futuro también pero no descuidamos el presente.

—Formás parte de una familia que se dedica históricamente a lo audiovisual. ¿Hablás con ellos para pedir consejos o devoluciones?

—Siempre. En este momento de mi vida y en esta iniciativa de cine tal vez menos porque es algo que de repente mamé cuando estudié y ellos vienen más del lado de la televisión. Pero constantemente hablamos de contenido, ideas y programación. En mi época, en Telefe, era constante hablar con mi viejo y con mi vieja también. Y hoy por hoy a veces es al revés. Ellos me preguntan cosas que por estar más metido en la parte ejecutiva tengo otro tipo de visión.

—Se invirtieron los roles...

—Todavía no. Ellos siguen siendo mis mentores y me siguen sorprendiendo. Ahora mi viejo está haciendo la producción de Casados con hijos para el teatro, y la verdad es que yo lo hubiera hecho distinto. El agarró, dijo Gran Rex para 3 mil personas y se está vendiendo como loco. Tiene esa visión comercial que me hace decir: “Cuánto me falta aprender todavía”. Y con mamá lo mismo. En la parte creativa es una genia. Por suerte mantengo vivo mi orgullo, más allá de que sean mis padres, como personas de la industria y me da mucha alegría cuando tienen algún logro.

El publico primero, los festivales despues

Tomás Yankelevich no está solo en la tarea de producir hasta cien películas por año. Peter Bevan, vicepresidente de

Particular Crowd, lo acompaña en este proyecto. Nacido en Inglaterra pero con base en Hollywood, se destaca por haber producido películas en varios continentes. “Tomás estaba buscando alguien que quizá pudiera dar una mirada más global o internacional. Creo que es lo que puedo aportar yo con todo mi recorrido”, indica Bevan en exclusiva para PERFIL.

—¿Cómo es tu relación con Tomás?

—Cuando nos referimos a contenido, creo que nunca conocí a alguien como Tomás en el sentido de entender el contenido y las audiencia de manera tan profunda como lo hace él. Más allá de dirigir contenido para una empresa tan grande, él sigue siendo un cineasta y un artista en su corazón. Entonces, todas las decisiones que toma siempre serán para tener aquello que funcione mejor para la película.

—¿Qué te sorprendió de él?

—Cuando uno trabaja en este tipo de proyectos, mucha gente intenta dar su opinión y decirte lo que hay que hacer. Por ejemplo en la sala de edición, cuando ves algo que no está bien pero igual te dicen que va a funcionar y que no es necesario cambiarlo. Tomás es lo opuesto a eso. Si no está bien, intentará mejorarlo y hacer que todo el equipo dé lo mejor de sí para llegar al objetivo. Es un perfeccionista.

Durante esta semana se realiza el Festival

de Cine de Sundance y Peter Bevan será el encargado de representar a Particular Crowd. El sello estrenará allí el film Possessor, dirigido por Brandon Cronenberg (hijo de David Cronenberg) y será la primera vez que participe de un evento de estas características. “Siempre pensamos en el público primero y no

en los festivales o premios pero es un lindo reconocimiento”, indican tanto Peter como Tomás para finalizar.

