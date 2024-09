La televisión en la era de los gigantes: ¿crisis creativa?

El 14 de septiembre de 2024 será una fecha clave para la televisión mundial, para todos los fans de las series (que, bueno, hoy es casi todo el planeta). La esperada entrega de los Premios Emmy celebra una de las ediciones más extrañas: llega 8 meses después de la anterior, que se llevó a cabo este mismo año a causa del famoso paro de actividades de la industria que sacudió el pasado a Hollywood. La entrega que llega, con sus nominaciones, por sobre todas las cosas, con The Bear, la serie de Star+, dominando sus nominaciones: 23, un total que genera un récord en la categoría de comedia y genera un análisis del asunto. ¿Hay en esas nominaciones una industria en constante evolución, marcada por grandes producciones y un cambio en las preferencias del público? Las nominaciones de este año no solo subrayan el poder de las plataformas de streaming, sino que destacan el dominio de series que redefinen los géneros tradicionales, como Shogun y The Bear, que lideran la lista.

El renacimiento de la televisión dramática. La televisión a la hora del drama ha sido, por décadas, uno de los pilares fundamentales en los Emmy, y este año, Shogun, con sus 25 nominaciones, reafirma el poder de las narrativas históricas y ambiciosas en la pantalla. Esta adaptación del bestseller de James Clavell captura las tensiones entre culturas y el choque de civilizaciones, además de contar con una destacada producción que transporta a los espectadores al Japón feudal. Pero principalmente pone un modelo en crisis, sin quererlo quizás: ¿su tamaño implica su éxito? Se sabe que la respuesta puede que sea que no, pero en un mundo donde Disney cancela una serie como The Acolyte, una serie de Star Wars, las formas de vida y lo que la industria necesita de una serie gigante varían. Y quizás lo hagan para peor. Por ejemplo el renacimiento de True Detective ha sido particularmente bien recibido por críticos y audiencias, con 19 nominaciones, pero ¿hay realmente allí algo nuevo? En su taxativa división ¿no están las series cayendo en todos los pecados que querían evitar? Desde hace rato se amaga con sumar publicidades, una necesidad de un modelo enorme, de suscriptores. Y a la hora de sus creaciones, demasiado rápido la TV volvió a las cajas de siempre, lo cual indica que la sed por contenidos nuevos está más cerca de ser una operación de marketing bien ejecutada que cualquier otra cosa. Ahí es donde el modelo puede cuestionarse: volvemos a que demasiado rápido, la TV y su crecimiento, la multiplicidad de plataformas, cayeron en vicios torpes de Hollywood. Claro, hay serie que parece decir lo contrario, pero quizás esa apariencia engaña. Por ejemplo, si uno debe imaginar el panorama de series: ¿cómo sigue un sendero que hoy pone todo a dos series tan diferentes como Shogun y The Bear? ¿Qué dice The Bear sobre la producción actual?

Las comedias que marcan el paso. A pesar del dominio de los dramas, las comedias han logrado abrirse paso de manera significativa este año. The Bear, con 23 nominaciones, ha logrado un reconocimiento histórico. Esta serie, que inicialmente comenzó como una comedia dramática sobre un joven chef lidiando con las presiones de manejar una cocina en Chicago, ha evolucionado para tratar temas más profundos, como el trauma, la familia y las expectativas laborales. El impacto de The Bear en la audiencia y la crítica ha sido tal que ha logrado igualar las cifras de nominaciones que tradicionalmente se reservaban para grandes dramas. Por otro lado, Abbott Elementary vuelve a destacarse como una de las comedias más queridas. Su estilo de falso documental, inspirado en clásicos como The Office, ha permitido que los personajes cobren vida de una manera única, capturando tanto el humor como las dificultades de la vida diaria en una escuela pública de Filadelfia. Las audiencias han resonado con las historias de estos profesores comprometidos, mientras que la crítica ha elogiado su habilidad para mezclar humor y crítica social de manera accesible.

Ambos títulos permiten ese análisis que mencionamos: el nuevo paradigma de series gigantes, que encuentra de vez en cuando en una serie más pequeña el potencial para respirar mejor. En ese sentido, es notable la influencia y presencia de estos dos shows.

Diversidad y representación: el cambio en la televisión. Uno de los aspectos más notables en los Emmy de 2024 es la representación diversa, muchas veces forzada y en los mejore shows lograda desde la inteligencia, tanto al frente como detrás de las cámaras. A medida que la industria televisiva se ha transformado en las últimas décadas, la necesidad de incluir historias y personajes de diferentes orígenes ha tomado un lugar central. Series como Reservation Dogs, que cuenta las historias de jóvenes indígenas en Oklahoma, han dado un paso adelante en la representación de comunidades indígenas en la pantalla. Pero es más: lejos de esa mera oración anterior, ha permitido que autores diferentes cuenten relatos diferentes. En ese sentido es donde la diversidad funciona mejor: potenciando, no como grillete de planilla de Excel de un CEO, o su empleado de turno. Reservoir Dogs ha sido un testamento de cómo la televisión puede amplificar voces que tradicionalmente han sido ignoradas o marginadas. Por ejemplo, pocos show tan obvios, pero felizmente obvios como la temporada final de The Crown, que sigue siendo una de las principales fuerzas en la carrera por las estatuillas y un rival importante para Shogun. La batalla por las nominaciones en los Emmy refleja la competencia feroz entre las plataformas de streaming y las cadenas de televisión tradicionales. Este año, Netflix lidera con producciones originales que ha generado 107 nominaciones, mientras que HBO y FX (cuyos shows aquí suelen ir a Disney +) siguen luchando por mantenerse relevantes en una industria que cambia constantemente, con sus, respectivamente, 91 y 93 nominaciones. Este año, esta edición, Netflix pasa a la delantera. Los modelos de negocio basados en el contenido original y la producción de series limitadas han demostrado ser una estrategia ganadora para las plataformas de streaming, que continúan ganando terreno año tras año, pero van perdiendo en originalidad y calidad.

Las grandes ausencias y sorpresas. Aunque los Emmy 2024 han sido elogiados por su diversidad y por reconocer a algunas de las mejores producciones del año, también han dejado algunas ausencias notables. Series como Yellowjackets, que en años anteriores había sido una de las favoritas tanto de la crítica como de la audiencia, se vio eclipsada por nuevas producciones, lo que ha generado ciertas discusiones sobre la naturaleza volátil de las nominaciones en esta era de televisión tan competitiva. Por otro lado, series que pasaron desapercibidas en sus primeras temporadas, como The Diplomat, han recibido un renovado interés y varias nominaciones, demostrando que la televisión sigue siendo un medio capaz de sorprender, incluso cuando las expectativas eran bajas. La entrega de los Emmy 2024 no solo será una celebración de las producciones más importantes del año, sino que también servirá como un espejo para observar hacia dónde se dirige la industria televisiva. Con la creciente competencia entre plataformas, el auge de las miniseries y la necesidad constante de diversidad y representación, la televisión continúa evolucionando de maneras sorprendentes. La noche del 14 de septiembre será crucial para el futuro de la televisión, y lo que ocurra en esa gala podría marcar un punto de inflexión en una industria que sigue reinventándose.