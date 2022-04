Las 10 canciones de Apple más escuchadas esta semana en Argentina

La plataforma de streaming Apple nos facilita a sus suscriptores la lista de las 10 canciones más escuchadas en Argentina. Si deseas conocer cuáles son las preferidas de la audiencia, simplemente debes desplazarte a la sección correspondiente en su aplicación.

De manera alternativa, puedes seguir leyendo: encontrarás una breve descripción de cada una de ellas en los siguientes párrafos.

1. Plan A

El tema de Paulo Londra es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. Marte

Lo más nuevo de Sofía Reyes y Maria Becerra, «Marte», entra directamente al segundo puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

3. Tiago PZK: Bzrp Music Sessions, Vol. 48

«Tiago PZK: Bzrp Music Sessions, Vol. 48», interpretado por Bizarrap y Tiago pzk, se mantiene en el tercer lugar de la lista.

4. CUATRO VEINTE

Cosechar éxitos es sinónimo de Emilia. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «CUATRO VEINTE», debute en el cuarto lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

5. Esto Recién Empieza

Esta es la canción de Duki y Emilia que se ubica en la quinta posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

6. Desesperados

El sencillo más reciente de Rauw Alejandro y Chencho Corleone ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Desesperados» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

7. Cold Heart (PNAU Remix)

«Cold Heart (PNAU Remix)» de Elton John y Dua Lipa va en descenso: ya llega a la séptima posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 6.

8. Fantasi

«Fantasi» de TINI y Beéle se mantiene en octavo lugar.

9. As It Was

«As It Was» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Harry Styles está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

10. Tacones Rojos

«Tacones Rojos» de Sebastián Yatra se encuentra en décimo lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 7.