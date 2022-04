Las 10 series de HBO más vistas esta semana en Argentina

HBO nos facilita a sus suscriptores la lista de las 10 series más vistas en Argentina en su plataforma de transmisión. Si deseas conocer cuáles son los contenidos más exitosos en términos de audiencia, simplemente debes desplazarte a la sección correspondiente en su sitio web o aplicación.

De manera alternativa, puedes seguir leyendo: encontrarás una breve descripción de cada una de ellas en los siguientes párrafos.

1. Superman & Lois

Sigue a la periodista y al superhéroe más famosos del mundo y los cómics, como lidian con todo el estrés, las presiones y las complejidades que conlleva ser padres trabajadores en la sociedad actual.

2. The Not Too Late Show with Elmo

Elmo, el popular personaje de "Barrio Sesamo", protagoniza un talkshow muy peculiar en el que hace equipo con el Monstruo de las Galletas En él se entrevista a numerosas personalidades del mundo real y se alterna con música, juegos y secciones pensadas para todo tipo de públicos (FILMAFFINITY)Estreno en HBO Max: 27 de mayo

4. Vigilados, Person of Interest

John Reese (J. Caviezel) era un agente de la CIA que resolvía personalmente las misiones más peligrosas, pero ahora es un vagabundo que se ha dado a la bebida. El señor Finch (M. Emerson), un filántropo millonario muy peculiar, le ofrece trabajo con el fin de crear una sociedad muy beneficiosa moralmente para ambos. Finch pone a disposición de Reese un mecanismo capaz de predecir los delitos, lo que le permitirá arrestar a los delincuentes y proteger a los ciudadanos.

5. El asombroso mundo de Gumball

Narra las divertidas aventuras de Gumball y su peculiar familia en el idílico pueblecito de Elmore. Un papá conejo rosa de 1,95 metros, una madre que se gana la vida vendiendo arco iris, un gato azul muy torpe y una conejita con un cerebro superdotado componen la familia protagonista. No hay que olvidar a Darwin, un pez rojo que se convirtió en miembro del clan el día en que le crecieron piernas y pulmones. Así es el asombroso mundo de Gumball.

6. Hora de aventuras

Finn un chico de doce años, fue encontrado en el bosque siendo un bebé por un perro de la familia y su mejor amigo y hermano adoptivo es Jake, un perro de 28 años de edad, con poderes mágicos. Son aventureros que viven en "La Tierra de Ooo", un entorno lleno de personajes surrealistas. Algunas aventuras típicas del dúo son salvar princesas, luchar contra monstruos, la exploración de mazmorras o ayudar a los necesitados.

7. La chica de la limpieza

Thony De La Rosa es una médica camboyana, a cuyo hijo Luca se le diagnostica un trastorno de inmunodeficiencia poco común y potencialmente mortal. Dejando a su esposo Marco en Filipinas, Thony llega a los Estados Unidos en busca de tratamiento médico urgente para su hijo, pero cuando el único donante de médula ósea compatible se retira y su visa expira, Thony se encuentra atrapada en Las Vegas, forzada a apoyar a su hijo trabajando como empleada de limpieza junto a su cuñada filipina Fiona. Después de presenciar accidentalmente un asesinato, Thony es reclutada por el mafioso Arman Morales para usar sus habilidades médicas como «limpiadora», borrando la evidencia de los crímenes de la mafia. Al cruzar a un mundo de moral gris, Thony comienza a vivir una doble vida, guardando secretos a su familia mientras limpia escenas del crimen y esquiva la ley, jugando según sus propias reglas en un peligroso inframundo criminal.

8. Nuestra bandera significa muerte

Stede Bonnet deja su vida acomodada para ser un intrépido bucanero y se convierte en el capitán del barco pirata “Venganza”. Mientras intenta ganarse el respeto de su tripulación, su suerte cambia tras encontrarse con el capitán Barbanegra.

9. Historias corrientes

Esta comedia animada sigue a un arrendajo azul y a un mapache que se encargan del mantenimiento de un parque y tienen un jefe que es una máquina de chicles.

10. Baby Looney Tunes

Las travesuras de los personajes retoños más conocidos y queridos de la Warner Bros, siempre vigilados por la ancianita dueña de Piolín, son uno de los principales secretos del éxito de esta producción animada. No es la primera vez que triunfa la versión mini de una serie de dibujos animados. Así ocurrió con los Pequeñecos, protagonizado por los bebés de los míticos Teleñecos.