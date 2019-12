Una oportunidad de rom-com desaprovechada

Juan Manuel Dominguez

Emilia Clarke no está teniendo un buen año. Y la confirmación llega en forma de este regalito navideño, que si bien puede inscribirse en esa extraña y caramelizada especie de cine que es “la comedia romántica navideña” se enreda en sus pocas y apenas titilantes luces. La base es la siguiente: Clarke es un personaje sin dónde pisar, que en Londres, apenas logra sostener un trabajín disfrazada de elfo y que usa el alcohol y el nomadismo como formas de confirmar que, al menos este año y sobre todo consigo misma, no ha sido nada buena. Desde ese escenario, la comedia funciona mejor cuando no se percibe prediseñada: hay algo en Clarke que es mejor en una pantalla cuando es visceral, y por ahora, al menos aquí en la peor película de Paul Feig (golpeado por la estupidez machista por su Cazafantasmas femenino), eso falla. Clarke no logra, tristemente, ser más revoltosa que adorable, y esa es una pelea interna que la película tiene constantemente consigo misma.

Por el resto, hay algo del pleno absurdo de la idea (que la actriz y creadora Emma Watson dijo se le ocurrió gracias al clásico de George Michael) que encandila de la misma forma que repele. Los casilleros de la rom-com están ahí, en secundarios adorables, en simplificaciones de la vida, en escenas de ensueño románticas y así, pero hay algo que no termina de solidificarse. Casi como si la película no pudiera creer en sí misma y en todo lo que puede lograr. Pero el cine, como las Navidades, son el reino de la casualidad, y aquí todo parece indicar que muchas buenas ideas, buenos actores y una Londres adorable (¿qué mejor maqueta para un amor plástico, rápido y listo, casi como una fritura, para nunca dejar nuestro cuerpo?) no logran funcionar. Ahí es donde Feig, Clarke, Thompson y hasta Londres sufren: incluso unidos, no logran transmitir el candor o aquello corrosivo que buscan defina al corazón del film.

Last Christmas

Dirección: Paul Feig

Guión: Emma Thompson

Intérpretes: Emilia Clarke, Emma Thompson, Michelle Yeoh, Henry Golding y Boris Isakovic

Origen: Estados Unidos / Reino Unido (2019)

Duración: 103’