“Los argentinos son unos personajes maravillosamente únicos”

Cantante, compositora y productora, Claudia Brant es la argentina con más trascendencia en el mundo latino y americano. Hoy presenta su nuevo single junto a Nahuel Pennisi: Hojas del viento. Dirá: “Un Grammy es como un Oscar o un gol: todos quisieran uno. Me lo gané dos veces y estoy feliz de haberlos recibidos”. Renovó su álbum del 2011, ahora transformado en Manuscrito Deluxe, con varios de sus éxitos como: Invierno, No me doy por vencido o Quién te dijo eso.

Desde su estudio en Los Ángeles, rodeada de sus ocho guitarras y su piano, más fotos y una multitud de premios conversa de manera cálida y sencilla. Confiesa: “Me puse este apellido cuando tenía diecinueve y empezaba mi carrera. Busqué uno corto, fácil y que sonara bien. Como me gustaba mucho Milton Nascimento y todas sus canciones estaban escritas por Rolando Bastos y por Fernando Brant, me encantó este último.”

—¿Por qué te radicaste en los Estados Unidos en 1998?

—Me dijeron que si quería una expansión internacional no iba a ser posible desde Argentina. Como tenía un amigo en Los Ángeles, hice las valijas, me animé y ya son veintitrés años.

—¿Cuándo conociste al cantante Nahuel Pennisi?

—Hace muchos años un amigo mío me trajo La oración del remanso. La cantaba en el patio de su casa y se me derritió el corazón. Cuando fui a la Argentina quise conocerlo. Después me lo encontré en los Grammy Latinos y quedamos en contacto. Mi editora de Sony me propuso hacer una sesión con él vía Zoom. Así junto a León Puyé nos conectamos y pensamos qué podíamos escribir. Fue Nahuel, quien me dijo que extrañaba mucho a sus amigos, en estos tiempos de pandemia porque no podían ir a su patio a tomar mate. Me emocioné, me tocó muy de cerca. Así nació Hojas del viento.

—En el Salón de la Fama de los Compositores Latinos hay cincuenta y siete integrantes, pero sólo trece mujeres y sos la única argentina. ¿Cómo hiciste?

—Somos muy pocas las que componemos y tenemos una carrera de muchos años, en varios idiomas. Creo que una mujer se puede meter en estas aguas y nadar airosa, pero debe saber pilotear. En mi caso soy divorciada y tengo dos hijos que crié sola. Ellos sabían que me quedaba encerrada en el estudio de grabación hasta las dos de la mañana o partía de gira. Son muchas piezas para un rompecabezas y para nosotras es más difícil de armar. No son carreras amigables para una mujer. No creo que no nos den el lugar. Nunca me discriminaron.

—¿Y la pandemia?

—A principios del 2020 armé un grupo de compositores, Canción de Autor, para ayudar a los intérpretes más necesitados. Toda la gente de la industria se quedó varada. Al principio me sentía muy mal, luego encontré que con el Zoom me podía comunicar. Como compositora estoy acostumbrada a que venga alguien que no conozco, pero vamos a caminar, se queda en mi casa tres días y sólo después escribimos una canción. Hoy todo es vía Internet. A veces salen canciones espectaculares y otras feas.

—¿Se vivió muy diferente en los Estados Unidos?

—Aquí todos estamos vacunados. Cuando estuve en marzo en Buenos Aires vi que mis amigos estaban divididos por la política. Algunos decían que se hacían las cosas bien y otros mal. No opino. Noté que no usaban máscaras y estaban relajados. Tuve la sospecha que no iba a durar mucho. Los argentinos son unos personajes maravillosamente únicos. Es difícil etiquetarlos y convencerlos. Amo a la Argentina, pero entiendo que es difícil.

Los artesanos de la música

Confiesa Claudia Brant: “Empecé a mis siete años escribiendo canciones. Después llegaron las ganas de cantar. Gané el Festival de la OTI en México (1991) y el de Viña del Mar, en Chile (1995). Extraño comer los asados con mis amigos. El caos de la ciudad, los colectivos, todo ese folklore maravilloso. Caminar por Buenos Aires y andar en sus subtes”.

Afirma: “Trabajé con muchos artistas más allá de Nahuel (Pennisi). A mi me parte el corazón la Sole (Pastorutti). No sé por qué…grabé mucho con Axel y Diego Torres, pero ella es tan auténtica. De verdad. La gente la ama y eso tiene una razón de ser. Nos hicimos muy amigas y estamos en contacto todo el tiempo. También Sandra Mihanovich es muy especial y la siento amiga”.

Cuando se le pregunta si integraría un jurado en un reality como el de La Voz Argentina, no duda: “A mí me gusta un rato la televisión. Me divertiría escuchar talentos nuevos. Siempre lo hago desde mi estudio. ¿Por qué no? Si me invitan iría. Ahora estarán Soledad, Tini, y los Montaner. Muchos amigos míos estuvieron en otros en distintos países. Me gusta mucho escuchar y opinar sobre los distintos géneros de música”.

Finaliza: “Mi corazón está cerca de los cantautores como Alex Ferreira, dominicano, Pedro Guerra o Alex Cuba. No hay nada mejor que quien hace buenas canciones. Siempre que las escuches serán igual de maravillosas. No son tantos. Será porque crecí con Serrat, Sabina, Milanés o Silvio Rodríguez y me acostumbré a esos artesanos de la música. El tango me encanta, desde Julio Sosa, Troilo hasta Piazzolla”.