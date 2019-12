Los imperdibles del nuevo San Martín

por Ana Seoane

Con la presencia del reelecto jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, se presentó la programación del Complejo Teatral de Buenos Aires. Fue una sutil forma de confirmar a quienes continuarán en sus respectivos cargos: Enrique Avogadro, secretario de Cultura y Jorge Telerman, director general y artístico del Complejo Teatral de Buenos Aires.

Para el 2020, el presupuesto elevado a la Legislatura para Cultura es un 37,2% superior al del 2019. “Tenemos un presupuesto que creció –aclaró el ministro Avogadro– a lo largo de los años.

Hay una iniciativa nueva como es recuperar el Complejo Cultural del Cine El Plata en el barrio de Mataderos. Este año aumentó en un 80% el presupuesto de Mecenazgo. Tuvimos un récord de público en el Complejo Teatral de Buenos Aires. Arrancaremos con las refacciones más complejas en la segunda etapa del Teatro Presidente Alvear. No tengo aún la fecha exacta de apertura, dependemos de los tiempos técnicos”.

“La decisión de las reposiciones tiene que ver con una idea: hay mucha gente que se quedó sin ver ciertos espectáculos –subrayó Telerman–. Es una manera de no cercenar los éxitos y me parece que también es una forma de cuidar el dinero de los contribuyentes. Las entradas seguirán siendo muy accesibles –$ 420 la más cara– siempre mantendremos el día popular y sumaremos un sistema de abono”. Entre los estrenos anunciados está para enero Don Gil de las calzas verdes. Siglo de oro trans, el clásico de Tirso de Molina versionado por Gonzalo Demaría y dirigido por Pablo Maritano contará con Payuca, Monina Bonelli, Roberto Peloni, Ariel Pérez de María, Maiamar Abrodos, Martina Nikolle Ansardi, Rodrigo Arena,

Julián Ekar, Emiliano Figueredo, Naty Menstrual y Fabián Minelli. En marzo ¡Recital olímpico! de Camila Fabbri y Eugenia Pérez Tomas. En abril ¿Quién es Clara Wieck? de Betty Gambartes y Diego Vila que será la presentación de Annie Dutoit, hija de Martha Ar-gerich y Charlie Dutoit, con Eduardo Delgado en el piano y el barítono Víctor Torres. En junio El amo del mundo de Alfonsina Storni con dirección y adaptación de Francisco Lumerman. También se iniciará una retrospectiva de la obra de Mariana Chaud en el Teatro Sarmiento y llegará con el estreno de Pequeña Pamela en diálogo con la obra de Nahuel Vecino (septiembre). Para julio se conocerá una nueva versión de Bodas de sangre de García Lorca con dirección de Vivi Tellas, escenografía de Gui-llermo Kuitca y en el elenco ya están confirmados Maite Lanata, como la novia y Mauricio Paniagua, como el novio (descubierto este año por ser el joven Monzón de la serie), Luciano Suardi como el padre, además estarán también Mara Bestelli, Flor Dyszel y Laura Nevole. En septiembre Eva Halac dirigirá Las manos sucias de Jean P. Sartre; Felicitas Kamien presentará Vassa, creación conjunta de ella con Walter Jakob y Agustín Mendilaharzu sobre un texto de Máximo Gorki. El tiempo que no me di de las hermanas Paula y María Marull (septiembre) y La saga europea (tetralogía) de Mariano Tenconi Blanco (octubre). El único elenco extranjero confirmado fue La Zaranda, Teatro Inestable de Ninguna Parte con El desguace de las musas de Eusebio Calonge y dirección de Paco de la Zaranda (agosto).

Los retornos y la danza

Se repondrán varios espectáculos, todos con éxito de público y críticas. En enero La vis cómica de Mauricio Kartun. En febrero: Happyland de Gonzalo Demaría, dirección de Alfredo Arias. Hamlet de Shakespeare con dirección de Rubén Szuchmacher con Joaquín Furriel, Marcelo Subiotto, Belén Blanco y elenco. En abril Cae la noche tropical de Manuel Puig, dirección de Pablo Messiez. Llegará una nueva versión de Boquitas pintadas también de Puig, pero con el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín con adaptación y dirección de Renata Schussheim y Oscar Aráiz.

Irán en junio: Recuerdos a la hora de la siesta de Emi-liano Dionisi y La biblioteca de los libros desordenados de Julieta Alessi, Daniel Scarpitto, Nelly Scarpitto, Mariana Trajtenberg, Claudia Villalba, con dirección de Román Lamas. La isla desierta de Roberto Arlt, dirigida y adaptada por Adelaida Mangani (octubre); El porvenir (Cuentos coreográficos) de Eleonora Comelli (noviembre).

En marzo en el San Martín se conocerá Fervor de Josefina Gorostiza, nieta del gran dramaturgo Carlos Gorostiza, y Bajo el signo de Saturno de Carla Rímola y Laura Figueiras. En julio llegará la última creación del coreógrafo y director Pablo Rotemberg: La luz mala.

En el teatro de la Ribera estrenarán: Todos ríen, co-reografía y dirección de Ayelén Clavin y Natacha Visconti, Voces secretas de la tierra, coreografía y dirección de Alexis Mirenda más Emilio Bidegain (Narciso del 92 y Ana Garat con Trampa al tiempo.