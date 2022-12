LP en Argentina: conocé cuándo y dónde será su esperado regreso

Cada vez que LP viene a la Argentina, sus shows dan que hablar y quedan grabados a fuego en la memoria de los asistentes. En su visita de 2019 donde agotó 2 Teatro Vorterix, la artista habló en entrevistas de la energía particular de sus seguidores argentinos, con quienes finalmente se reencontrará tras el hiato y los cambios de planes que trajo la pandemia. Su siguiente visita fue en 2022 en el marco de Lollapalooza Argentina. El próximo show de la multifacética artista será producido por DF Entertainment y ya tiene fecha y lugar. LP será una de las novedades musicales de la primera parte de 2023, con un Luna Park el 17 de febrero. La preventa de entradas comenzará el día miércoles 7 de diciembre a las 10 am, exclusiva para clientes Santander American Express hasta en 3 cuotas sin interés y luego, el viernes 9 de diciembre a las 10 hs, se lanzará la venta general únicamente a través de la plataforma Ticket Portal.

El único sitio oficial de venta de entradas es: www.ticketportal.com.ar

La cantante y compositora neoyorquina -de raíces italianas- tiene una trayectoria de más de 20 años en la música. Se hizo un nombre como productora de artistas tan importantes como Rihanna, Cher, Christina Aguilera y los Backstreet Boys, pero en 2001 comenzó a hacer canciones distintas, que sentía que solo ella podía hacer. Fue entonces que decidió volcarse a hacer su propio camino como cantante. Unos años después saltó a la fama mundial con "Lost On You", una single sobre una separación que cobró estatus de himno del desamor. Ha editado 5 álbumes de estudio que demuestran un recorrido complejo y amplio, sin limitaciones genéricas, que la ha convertido en una artista multiplatino, con más de dos mil millones de streams a su nombre.

Dueña de una voz singular y de una expresividad conmovedora, lo de LP son las letras íntimas y las emociones intensas. Su último fue disco “Churches” (2021) incluye grandes singles como “The One That You Love", “How Low Can You Go”, “One Last Time”, “Goodbye”, “Angels” y “Conversation”, que seguramente estará tocando en vivo por primera vez ante sus fans argentinos.