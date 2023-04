Malvinas, para no olvidar

El relato, la historia sobre la Guerra de Malvinas, ya lo conocemos. Es parte de nuestra memoria colectiva. Seguir relatándola es un ejercicio necesario para mantener viva la memoria. Sabemos que, gracias a la repetición de los relatos, trascendieron muchos de los mitos y cuentos populares que conocemos hoy. Repetir un relato, no es problema, ya lo dijo Borges. Como artista, tomar un hecho histórico conocido, me invita a pensar qué tengo para decir sobre el mismo. Y eso, pienso, que se responde a través del cómo, de la forma en que se decide contarlo.

En términos dramatúrgicos decidí correrme del momento de la guerra, para relatar el regreso. Cómo se vuelve, si es que se vuelve en su sentido más amplio. Y, además, decidí poner en el mismo plano la figura de lxs que se quedaron. La obra sitúa el reencuentro de Julio y su novia Cecilia, interpretados por Juan Tupac Soler y Sharon Luscher. A lo largo de la obra, se tensa la posibilidad de que esos cuerpos puedan volver a estar juntos. Es un buen recurso dramatúrgico tomar una situación y tensarla hasta su máxima posibilidad. ¿Acaso son cuerpos que quieren encontrarse, pero ya no pueden o ya no saben cómo? Y para sumarle contradicción: ¿quieren encontrarse? Otro buen recurso dramatúrgico y de dirección es soportar que los personajes habiten la contradicción e invitar a lxs intérpretes que la hagan cuerpo.

Ahora bien, ¿cómo hacer aparecer la guerra en esta suerte de reencuentro? ¿Cómo aportar un relato más a la memoria colectiva sobre un hecho nefasto y doloroso, uno más, de todos los hechos nefastos, dolorosos y violentos de la última dictadura cívico-militar? Otra vez, la pregunta del cómo. Ahí es cuando decido irrumpir la situación dramática con la literatura del héroe, con la teoría del “Camino del Héroe” de Joseph Campbell. Julio junto a Cecilia, en una suerte de recorrido por las etapas del héroe, agrietan la narración para dejar entrar los hechos históricos que suscitaron en las Islas Malvinas, durante la guerra.

Sabemos que una obra de teatro no es sólo el texto, les intérpretes o la puesta en escena. La obra es el todo. Es ese campo de afectaciones, qué se da en la co-presencia, entre lxs espectadores y el dispositivo escénico que incluye espacio, objetos, intérpretes, texturas, luces, colores, sonidos, ritmo, texto y hasta silencios. Es decir, que, la tarea de la dirección escénica, por sobre todas las cosas, invita a abrir la pregunta sobre el cómo contar lo que se quiere contar. En relación con el espacio y el dispositivo escénico sabía que no quería caer en una puesta figurativa que viniera a ilustrar la habitación que describe la primera didascalia de la obra. También sabía que no quería representar las islas, ni al soldado vestido de verde como en las películas o como en el registro documental. La pregunta calaba cada vez más: cómo contar la guerra escénicamente, poéticamente. Cómo, despegar el relato del imaginario conocido de lxs espectadores para ponerlos en una nueva relación con el mismo, una nueva relación desde y para la percepción posibilitando un nuevo acontecer. Tratando de responder estas preguntas en los ensayos con lxs intérpretes y en diálogo con Eliana Itovich y Lucía Feijoó, diseñadoras de escenografía y vestuario, y luces, respectivamente, construimos ese campo de materialidades, tan singular. Y que, no sólo cumple su función en términos sígnicos abriendo hacia lo simbólico, sino que desprende un campo de juego para el actor y la actriz. Es gracias a haber descubierto ese campo de juego y a la forma en que lxs intérpretes se arrojaron corpóreamente a investigarlo, que devino la puesta en escena que podrán experienciar al asistir a la obra.

Quería sumar otra ficción sobre nuestra guerra de Malvinas, para no olvidar. Queremos, con todo el equipo, singularidad en la ficción, para mover algo, en alguna dirección, en lxs espectadores.

*Dramaturga y directora.