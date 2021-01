Desde el viernes 15 volvió el espectáculo Sex, viví tu experiencia, de José María Muscari, al ámbito donde se estrenó en 2019: Gorriti Art Center. Inicia esta nueva temporada con la incorporación de Romina Richi, quien se suma a este elenco, integrado por Diego Ramos, Noelia Marzol, Adabel Guerrero, Felipe Colombo, Tyago Griffo y Tucu López, más la troupe. Irán los viernes y sábados con dos funciones diarias, a las 21 y a las 23.

“Trabajar con protocolos –confiesa Richi– es ensayar con tapaboca y distanciados. Vi Sex cuando se estrenó y era presencial, después pasó a ser virtual y también se representó frente a autos. Vamos a trabajar sobre el escenario, sin contacto con el público. José (Muscari) me había llamado cuando estrenó y no lo pude aceptar porque estaba con otros compromisos”.

Fue Rosa de Luxemburgo y también integró el elenco de Brujas en Carlos Paz. Confiesa Richi: “Los actores todo el tiempo aceptamos personajes diferentes. Hice también de una vedette en la serie de Maradona de Amazon y ahora me recibo de regisseur en el Colón”.

Recuerda: “Estaba enojada o distanciada de la actuación. Me encontré con mi maestro Norman Brisky en un programa de televisión, lo conté y me dijo volvé a la escuela. Así fue como empecé los ensayos de La conducta de los pájaros, donde hice de Rosa de Luxemburgo”.

—¿Por qué decidiste estudiar la carrera de regisseur en el Teatro Colón?

—A mí me da mucha curiosidad todo. En realidad entré a la página del Colón para comprar unas entradas para que un amigo mío conociera el teatro. Vi la carrera y me tenté. Di un examen de ingreso. Para mi estudiar es muy importante, y lo hago continuamente. Con esta pandemia pude dar materias que me habían quedado pendientes.

—Se reciben con una puesta: ¿cuál fue la tuya?

—Como no se podía hacer la ópera de manera presencial, decidí filmar una película. Ahora la estoy editando. Es Las chinas, del compositor barroco Christoph Gluck. La adapté a un Buenos Aires actual en pandemia. Actúan Julieta Cardinali, Dolores Fonzi, Guillermo Pfening y Leonora Balcarce. En la dirección musical trabajé con Matias Chapiro y los cantantes fueron María Eugenia Caretti (soprano), Daniela Prado (mezzosoprano), Tamara Odón (contralto) y Ricardo González Dorrego (tenor).

—¿Qué trabajo perdiste por la pandemia?

—Íbamos a viajar al Uruguay para filmar Picutzy, del director Willy Contreras, esta iba a ser su ópera prima. Aún no sé cuándo volveremos.

—¿Alguna deuda artística pendiente?

—Estoy escribiendo un largometraje de ficción. Durante 2020 lo adelanté y espero terminarlo entre enero y febrero, para filmarlo este año y estrenarlo en 2022. Es sobre un mito guaraní: el Pomberito. Viajé bastante a Misiones, hice también un corto documental que me sirve a mí para investigar. Lo transformé en una película de ficción. Fueron varios años de escritura y me llevó tiempo ver cómo lo contaba.

—¿Y el elenco?

—Aún no lo confirmé. Sé que no voy a actuar, siento que necesito estar de un solo lado. Son muchas responsabilidades, aunque hay un director de arte y otro de fotografía. Prefiero correrme.

—¿Cómo sos como espectadora?

—Insoportable, soy muy crítica. No miro series, me gustan mucho las películas antiguas, en blanco y negro, por eso tengo VHS. Soy fan de mirar veinte veces el mismo film; por ejemplo, los de David Lynch. Me pasa también con algunas obras de teatro. En las series, si veo algún problema técnico, me saca. Me pasó con Lost: el primer plano donde estaban todos me pareció una publicidad de Benetton. Necesito creer en lo que veo. Por eso prefiero conectarme con un libro o una película antigua, donde todo estaba probándose.

El feminismo en acción

En el reportaje como en la vida, Romina Richi se confiesa “absolutamente feminista”. Su militancia en el apoyo a la conocida como Ley del Aborto fue importante. Cuando se le pregunta por qué integra la agrupación Actrices Argentinas: “Me acercó a información de cosas que estaban sucediendo que desconocía. Si bien mi participación fue más activa en algunos momentos más que otros, fue de gran aprendizaje y acercamiento a la realidad que viven muchas mujeres”.

Tiene tres hijas: Valentina (22), Margarita (16) y Bethania (4). La educación es un tema muy importante: “En la primaria fui a dos colegios del Estado y en la secundaria decidí ir a un privado que pagaba con mi trabajo. Con mis hijas intento ver en cada una lo que necesita, sin atarme a un tipo de educación que sea arbitraria de mi parte, sino individualmente con lo que cada una pueda y se sienta cómoda”.

Enumera Richi: “No tengo prejuicio con ningún ámbito en el que podamos crear, puede ser cine, televisión o teatro. Es cierto que en un momento me agoté con la televisión, porque empecé de muy chica. Fueron muchos años en una misma ficción. Necesito siempre estudiar, busco cambios, si no se transforma en un trabajo de oficina. No veo televisión, y no es un prejuicio sino que no me interesa. Pero creo que veré la serie de Maradona… me intriga”.