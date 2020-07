"Mi gran sueño es tocar en el Luna Park lleno"

Jonás Zabala

A nadie le gusta ser definido por sus links a la hora de ser presentado, seguro, sobre si todo si esos links implican un linaje artístico popular. Y en este caso particular, un linaje cultural grande, que abarca a varias generaciones. Benja Torres no lo puede evitar. Pero se ríe, y también, con cariño, deja en claro la importancia, el valor y lo crucial en su vida y en sus sonidos del nido de músicos, de artistas, que define a su ADN: “Recuerdo tocar la guitarra con mi familia, aprender, escuchar y la sensación de que la música siempre había sido parte de mi vida. Nunca la sentía una obligación, si como la prueba de esa hermosa sensación que implica poder darme cuenta hoy que siempre estuvo ahí. Siempre hay miles de historias, de asados familiares, pero la más importante es la música como algo que nunca se iba. De verdad, siempre estuvo, siempre sonaba algo y todos se ponían a cantar. Siempre hubo arte en mi familia, sea por la música o por otras formas, siempre.”

A pesar de esa presencia musical y de celebridades en su árbol genealógico, como podrían ser la leyenda de su abuela Lolita Torres, su tío Diego y su prima Ángela, Benja no se veía en la música, al menos no como se percibe ahora con los lanzamientos de sus nuevos singles: “Al estar la música al alcance de la mano, la guitarra, los cantos, no pensaba que sería algo que yo haría. No me lo tomaba en serio. Hice muchas otras cosas. Y naturalmente me di cuenta que tocaba mucho, casi todo el día. Mi tío Diego Diego me dio un gran aviso: ‘Andá y preparate’. Fue el mejor consejo que recibí una vez que dije que quería ser músico. Me dijo además: ‘Hacé todo y fijate’.”

—¿Cómo fue entonces que decidiste salir a mostrarte musicalmente?

—Covers. Empecé a subir los covers que hacía en las redes, y fue algo que comencé hace mucho más de dos años. Ahora tengo cinco canciones, y todavía sigo siendo un artista independiente. Cuando pase toda esta situación, la idea es completar un posible disco con cinco nuevas canciones. Me encantaría lograr que mi música llegue, lograr llegar a la gente. Esa es hoy mi gran motivación: que mi música se convierta en algo popular.

—Ahora lanzaste “Dime si hoy” y “Traguito de Paz”, que se suma a tus singles “Te pido que no”, “El final” y “Rey de la nada” ¿Cómo creás tus canciones?

—Son temas en los que no le pedí nada a mi tío Diego ni a mi prima. Son canciones que hice solo. Ahora abrí más el juego, y en mis canciones también está mi hermana Laura y mi hermano Pedro. Y mi productor. No tengo plan B y quiero cantar de todo. Por eso, estas canciones creo ayudan a entender lo que quiero hacer, y me gusta sentir me estoy preparando para lo que se viene. Hay mucho de lo que viví en mis canciones, mis historias. Y claro que tengo muchos sueños míos: el Luna Park, que tanta veces vi hacer a mí tío, o incluso el logro de tocar en Viña del Mar. Estoy dispuesto a trabajar mucho para llegar a esos lugares.