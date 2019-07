Mi meta es un intercambio cultural

Ana Belén Beas

Argentina siempre ha estado presente en mi vida. Mi padre se crió en Río Segundo, Córdoba, y yo crecí en el seno de una familia que amaba la Argentina. Mi llegada a este país fue, hace menos de tres años, como actriz para protagonizar junto a Moria Casán y Maximiliano Guerra: Luz Cenicienta en el teatro El Nacional. A partir de ahí vinieron otras ofertas, (Muscari, La Ultima Habitación, Desencantadas) y viajaba a España por determinados contratos y siempre volvía a Buenos Aires por otros. Trabajando como actriz y también produciendo obras con El Tío Caracoles (productora de Miguel Angel Chulia y mía). Y cuando apareció la oportunidad de administrar el Teatro Regina, hace menos de un año, no pudimos decir que no. Apostar por el arte, ayudar a hacer realidad proyectos, dar trabajo y oportunidad a artistas, y poner de nuevo en pie, un teatro con tanta historia como el Regina, es el sueño de quienes amamos tanto el arte.

Mi vida en estos momentos está entre España y Argentina. Madrid y Buenos Aires. En Buenos Aires vivo cerca del Teatro Regina, y mis días se basan en trabajar en hacer avances en el teatro, programar la sala, producir y armar equipos para nuevos proyectos, ensayar y hacer las funciones de la obra donde esté actuando. No tengo tiempo para mucho más. De hecho mis días y mis noches son por y para el teatro. Y me encanta que así sea. Soy una apasionada. Es mi vida y me hace feliz. Ahora en este mes vuelo a Madrid y me quedaré por seis meses seguidos allá. Los ensayos comienzan la primera semana de agosto y las funciones de Parque Lezama son de martes a domingos, así que no podré regresar a Buenos Aires hasta el 12 de enero que terminamos la temporada en el Teatro Fígaro. Es un proyecto que me apasiona. Poder llevar una joya teatral como ésta a España me fascina, y que Campanella me haya elegido para actuar en él, es un gran honor para mí. Compartir escenario con Brandoni y Blanco dirigida por Campanella es un lujo. Estoy muy feliz de que el público español pueda conocer esta gran obra.

El teatro en Argentina es de un nivel buenísimo. Hay mucho talento en este país, admirado a nivel mundial. En cuanto al “negocio” del teatro, está más complicado. Aunque es difícil producir en estos momentos por la situación económica, considero que es tiempo de no bajar los brazos. Mi meta es hacer un intercambio cultural entre España y Argentina. Llevar obras a Madrid que tengan o el director, o el dramaturgo, o algún actor “argentino”… Y así será con Parque Lezama. Llevamos la obra a Madrid tal cual fue acá, es decir, se llama Parque Lezama, el texto y la adaptación pasa toda en Argentina, con Juan José Campanella como director, Luis Brandoni y Eduardo Blanco protagonizando, yo en el papel de la hija de Brandoni, y el resto de personajes, hicimos un casting en Madrid de actores argentinos que residen en España. Va a ser un trocito de Argentina en pleno centro de Madrid. Y este proyecto aúna mis dos facetas, como actriz y productora. Me encanta vivir el proceso de creación de un proyecto y hacerlo realidad. Si bien mi felicidad plena está arriba de un escenario, también me emociona mucho vivir el proceso de empezar un proyecto en un papel en blanco y verlo terminado en un escenario, con el público aplaudiendo.

El teatro está viviendo un momento muy complicado. Deseo que mejore pronto, y reconozco y alabo el esfuerzo que hacen hoy en día los productores y agradezco al público que sigue apoyando al teatro. Que no dejen de ir al teatro, porque en los momentos complicados, el arte es el único bálsamo al alma que te saca de tu cotidianidad y te ayuda a continuar y agarrar fuerzas para no bajar los brazos. Creo y deseo que mejore la situación general del país, y que eso conlleve a la mejoría también de las producciones teatrales, entre otras cosas.

Tengo muchas expectativas depositadas en mis próximos proyectos. Quiero seguir apostando por el Teatro Regina. ¿No está precioso? ¡Las renovaciones de la fachada, la pantalla de led, la boletería a la calle, la renovación del foyer, la barra, y las actividades nuevas lo hacen bri-llar nuevamente! Me encanta ir antes de las obras y ver la agente llegar, tomarse un trago y disfrutar de toda la experiencia teatral en un marco legendario.

Además de esto, ya estamos hablando con Campanella para la vuelta de Parque Lezama a Buenos Aires, después de la temporada en Madrid.

En Madrid voy a incursionar también en televisión, y seguiremos con este intercambio cultural entre España y Argentina, dos países que amo.

*Actriz, productora, administradora del Teatro Regina.