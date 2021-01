“No hay que subestimar lo que pueden aprender los pequeños”

Entre los muchos programas que le hablan al público infantil a modo didáctico, pero entendiendo que esos modos deben actualizarse, y generando un show que, seamos sinceros, es atrayente para cualquier tipo de audiencia. En esa estirpe tan actual, tan enorme, el show que estrena ahora su nueva temporada en Disney + (ya están disponibles las anteriores) es Weird But True, conducido y producido -entre otros, por Carly Ciarrocchi y Charlie Engelman. Carly explica la forma en que conectan con el show: “Hay un episodio de buceo en esta temporada, y directamente me convertí en un buzo certificado”.Suma Charlie, dejando en claro la fuerza del show y sus imágenes: “Terminamos buceando a 50 pies bajo el nivel del mar en el medio de la noche con manaties. Estuvimos en un biodomo de la Nasa, en un volcán, en Hawai. Hoy haciendo cuarentena tenemos episodios que sí dan una idea de otros lugares, y otros propuestas. Es lindo en ese sentido”.

—¿Qué pueden decirle a los padres a la hora de recomendar el show?

CHARLIE ENGELMAN: Hay algo que nos dicen, y que nos lo dicen mucho, es que lo disfrutan con sus hijos, que son de ese combo que genera la expresión “que bueno que mi hijo lo ve”. Pero algo que le gusta a los padres, y queremos generar, es mostrar cosas cotidianas, y permitirnos alterar la percepción que se tiene de eso, es decir, asociarlos a una nueva memoria. Eso nos encanta y creo que así como generamos imágenes potentes, generamos eso.

CARLY CIARROCCHI: También es un valor lo mucho que los niños nos han mostrado que explorar es lo que se llevan del show. Explorar todo, explorar su propia curiosidad entendiendo es saluda sin importar el plan que quieran llevar a cabo. Además siempre remarcamos que se cuiden, por ende, las preguntas que se generan, a salvo, son lo que más creo podemos recomendar.

—¿Qué es importante a la hora de comunicarse con un niño hoy?

C: Lo que amo es pensar, cuando creo contenido, darle más ejemplos para entiendan que sus preguntas, sean sobre el cartón de leche o sobre los satélites, son parte de su experiencia como niños. Que no crean que solo deben demostrar algo, sino que entiendan que no entender es parte de la infancia. A veces se celebra más lo que muestran que lo que ellos pueden descubrir el mundo.

CH: Tenemos mucho cuidado: estamos seguro que los niños se dan cuenta cuando los subestimas, y que se suele subestimar la cantidad de conocimiento que se les puede contar. Hay que darles más créditos. Los niños de hoy tiene una capacidad crucial de aprender.

—¿Cómo funciona en ese sentido la presencia del humor en el show?

CH: La presencia del humor es crucial. La oportunidad de hablar con un sentido del humor sobre ciencia, si bien abunda, no es algo a subestimar. Muchas veces se cree que tiene que ver con cómo llegar a los chicos, y seguro hay algo de eso, pero también hay algo de la felicidad plena que genera la ciencia. La escuela es un lugar serio, quizás de más, pero como complemento esto realmente sirve. La risa permite que las cosas se graben mejor, al menos eso creo yo.

C: Creo que si hay risa, es más fácil que lo quieran repetir, quieran volver a vivirlo. Y aunque no lo hagan eso ayuda a que la experiencia no quede en otro rincón del cerebro. Estuvimos en Hawai, en Louisiana, en estudios de Hollywood. Es un proyecto enorme, y siempre se piensa en la forma más graciosa de llegar al conocimiento de turno. Por eso los personajes, los escenarios, y el juego entre nosotros dos. Jugar es la clave de aprender.