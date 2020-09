“No sabemos aprovechar todo lo que pasó en Europa”

Los intérpretes se adaptaron a estos difíciles tiempos y cada uno a su manera presenta sus propuestas. Carlos Belloso el jueves 24 a las 21 estrenará Puré 100% Belloso. Con una única función vía streaming y entradas que se podrán adquirir en Ticketek ($ 440). Asegura: “Me permitirá entrar a muchos hogares simultáneamente y no solo a los de la Capital. Podrán verlo tanto en las provincias como en otros países”. Explica, que por ahora, esa representación tal vez pueda equiparar a la cantidad de espectadores que tiene un teatro comercial. Si el éxito lo acompaña podrá repetirlo, siempre en vivo.

“Son distintos personajes que ya hice y que adapté a esta pandemia”, anticipa. Así el Dr. Peuser se transformó en el Dr. Risa. Son cinco caracterizaciones, varias ya estrenadas en su Pará fanático (2002). Además, la estructura metálica que juega todo el tiempo de escenografía es la misma que usó en su espectáculo Escaparate (2007).

—¿Por qué usar nuevamente el título de “Puré”?

—Entrecruzo mucho del material que ya había estrenado y que siento que mantiene actualidad. Estos personajes viajaban por las cañerías y como ahora no se puede salir fue una manera de comunicarlos. Estarán: Yo del mañana, Ernestor, Anitax, Dr. Risa y Walter Ego.

—Integrás el elenco de “Asteroide. Fin de un mundo imposible”, de María Zubiri con dirección de Cecilia Meijide. ¿Cómo se trabaja hoy en el Cervantes para luego grabar?

—Estuvimos ensayando vía Zoom y en la semana pasaremos al teatro. Cada uno tendrá su propio camarín. Será difícil con barbijos, máscaras y distancia, pero al mismo tiempo, es una manera de empezar a volver a los escenarios. También para Puré 100% Belloso usé el protocolo y la trasmisión del espectáculo será desde el Teatro Gargantúa, respetando las distancias y todas las indicaciones.

—Iniciaste el año con gira…

—En Italia estrené Sueño que duermo donde actuaban Ileana Jaciw, Rosanna Pavarini y Carlos Branca, quien además la dirigió. Con un auto nos fuimos por varias ciudades italianas, hasta llegar a Roma y luego cruzamos hasta París. Quise rendir un homenaje a Ítalo Calvino, un autor fundamental para mí, me formé leyéndolo.

—¿Te encontraste con el Coronavirus entonces?

—Sí, en realidad nos seguía, ya que geográficamente nos íbamos de un teatro y lo cerraban. Pasé casi por debajo de las puertas. Volví el 4 de marzo y decidí guardarme en mi casa un tiempo. Me acordaba de la gripe A, quise autocuartelarme varios días y el 20 se decretó el aislamiento obligatorio.

—¿Cómo se vivía en Europa la pandemia?

—También hay grieta. En el norte está la Italia de la derecha con Matteo Salvini y negaban el virus. Proponían seguir como si nada ocurriera, porque son zonas industriales. Mientras que más al sur (Bologna), es más de izquierda; era al contrario, querían cerrar y pasar a cuarentena. Ahora lo vivo aquí. Estamos en el pico del Coronavirus con más contagios y muertes, aunque vemos gente que lo niega. Particularmente me parece que estamos igual que en Italia, pero con el diario del lunes, sabiendo lo que pasó, y eso es lo que más me duele.

—¿Hay proyectos para el próximo año?

—En el 2021 se cumplen cien años del nacimiento de Astor Piazzolla y me propusieron desde Italia hacer María de Buenos Aires. Interpretaría El Duende, es el único actor de la ópera y lo estrenó Horacio Ferrer. Espero que se confirme.

EL VASQUITO Y MÁS

El reconocimiento popular le llegó a Carlos Belloso en 1999 cuando encarnó al Vasquito en la tira Campeones de la vida. “Era muy teatral (recuerda) y estaba insertado en una comedia costumbrista. La gente lo compró como verdadero. Son personajes que se pueden ver en un club de barrio o en una cancha. Fue un golpe de suerte, pegó tanto que recibí cartas de chicos que para el carnaval se disfrazaban de él”.

Algunas de sus actuaciones en televisión como Culpables, Mujeres asesinas o Guapas fueron ficciones de Polka. Cuando se le pregunta por la actualidad de esta empresa, responde: “Iba a hacer la segunda temporada de Puerta 7, coproducción entre Netflix y Polka. Me llamaron para avisarme que estaba suspendida. Tengo algunos actores conocidos que viven en España y me dicen que es muy difícil cumplir el protocolo para las grabaciones. No solamente por las distancias entre los intérpretes sino también porque es muy costoso. Debe haber un grupo de primeros auxilios en el set y además, testeos del virus diarios. ¿Cuántos pueden absorber estos gastos acá? Suar ya declaró que venía con problemas económicos y esta realidad desestabiliza a cualquiera. Es una pena. Una productora menos significa que se pierde trabajo, desde los actores hasta los técnicos.”