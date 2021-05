“Nuestra audiencia quiere disfrutar de historias”

Tomás Yankelevich es hoy el Chief Content Office de Entretenimiento General en WarnerMedia. Es decir, es una de las personas más importantes detrás del lanzamiento de la nueva gran plataforma que acaba de cumplir un año en Estados Unidos y que el 29 de junio llega a Argentina: HBO Max. El hijo de Cris Morena y Gustavo Yankelevich es ahora el responsable de una plataforma que altera el entretenimiento. Lejos de la rigidez y de la falsa elegancia de otras plataformas, HBO Max dejó en claro esta semana que quiere capitalizar con inteligencia en los diferentes públicos de la región: lejos de imponer franquicias (que siempre las hay), la sorpresa se produjo al establecer que habrá deportes en vivo, que habrá novelas como Doctor Milagro y eso dio la pauta de una apertura, de una intención expansiva. ¿Cuál fue el principal desafío de HBO Max? Yankelevich responde en exclusiva: “Desafíos hay por todos lados. Por un lado, uno se quiere diferenciar, pero al mismo tiempo, querés generar tanto contenido como formas de experimentar ese contenido a los cuales la gente esté acostumbrada. Si nos vamos demasiado, también lo que puede pasar es que la gente no esté preparada para eso. Creo que tener un balance lógico tanto en contenido como la experiencia del usuario en la plataforma: poder ser innovador, pero también poder generar una identificación con las producciones locales y las internacionales”. Agrega: “Eso es algo que hablo muchos con mis colegas, de Estados Unidos y Europa: hacer crecer la marca, HBO, y sumarle el Max. Traer contenidos para niños, para distintas clases sociales. Lejos de la caricatura del nicho, del contenido intelectualmente desafiante. Eso va a estar, seguro, pero hay un ánimo mainstream, con ganas de impactar, con ganas de boca a boca en la audiencia. Que la gente diga “¿Viste esta nueva serie de Max?”. Estamos arrancando, pero queremos crecer mucho, mucho más.

—Va a haber transmisión de deportes en vivo. La Champions League en México. Eso sí es algo nuevo y distinto. ¿Qué nos podés contar al respecto?

—Es el primer territorio que va a tener deportes en vivo a la hora de HBO Max. HBO en Estados Unidos no lo va a tener. Al menos por ahora. Si a nosotros nos funciona, eso se va a expandir. Estoy convencido que va a funcionar, porque tenemos los derechos hace tiempo en lineal. Tenemos récords en cable de la Champions. Vamos a entrar con el deporte en México, y es un desafío interesante. Hubo que adaptar la plataforma para el live streaming de deportes. Hoy son estos derechos, en estos países, pero la idea es ampliarlo al resto de la región. Y que eso esté todo dentro de un mismo paquete, un mismo precio.

—¿Se ha barajado generar contenido en vivo por fuera de lo deportivo?

—Sí, definitivamente es algo que nos interesa explorar. Todavía nos falta, y por eso no podemos contar ni spoilear nada. Nos interesa que la gente vaya y lo vea en ese momento, aunque después viva en la plataforma. Ver si podemos generar proyectos on demand. Nos genera muchísimas posibilidades.

—¿En qué estado se encuentran la producciones originales argentinas, “Bilardo: El doctor del fútbol” y “Días de gallos”?

—La verdad es que teníamos planes bastante más ambiciosos, pero el covid en muchos casos no nos dejó ejecutar algunas de las cosas. Entre la primera y segunda ola arrancamos con varias producciones, una de ellas es Días de gallos, que pudo arrancar y finalizar obviamente bajo protocolo. Y arrancamos también con la serie de Bilardo, y ahí hay mucho material editorial. Es increíble el material de archivo al que pudimos acceder gracias a la familia. Queremos llegar a fin de año, pero no queremos dejar nada afuera. Además de los cien proyectos originales que nombramos, hay 150 más en otro proceso. Evaluamos setecientos proyectos. Es un equipo fabuloso de desarrollo. La idea es que si aparece una historia única, no importa el tamaño del territorio que la genera. Nuestra audiencia quiere disfrutar historias.

—¿Cómo va a funcionar el mecanismo que implica el estreno de grandes películas, como “Kong vs Godzilla”, al mismo tiempo en la plataforma y en las salas de cine?

—Lamentablemente en América Latina el covid sigue estando. Acá en Miami tenemos el privilegio de estar todos vacunados. Entendemos muy bien los problemas de la región y queremos adaptarnos a ellos. Tenemos muy buena relación con los exhibidores, y sabemos que para ellos es muy importante tener cierta exclusividad con los estrenos. Queremos hacer el balance más sano. Que quienes no pueden ir al cine, tengan la película lo antes posible. Pero que quienes quieren ir a las salas, puedan aprovechar; 35 días fue lo que resultó razonable para los exhibidores y nosotros. Me parece que es una ventana razonable, pensando que nuestra ventana solía arrancar a los diez meses. Eso habla del compromiso con la audiencia, para que vean donde quieren. Es relevante marcar que no tendrán un precio adicional.

—¿Qué llega el 29 de junio con la plataforma y qué irá llegando gradualmente?

—Estamos intentando no dejar nada afuera. La gran mayoría del contenido que estaba en HBO GO va a estar en HBO Max. La biblioteca de Warner genera una amplificación gigante. Cartoon Network. Todo DC Comics. Me gustaría decir que llegamos con todo, pero hay algunos contenidos que ya estaban licenciados. Pero es poco. Quiero que esté todo a la larga. Estamos haciendo un trabajo a las corridas intentando doblar al español y portugués la mayor parte de los contenidos. Algunas cosas llegarán primero subtituladas, porque queremos poder estrenar al mismo tiempo que en otras regiones. Esa es nuestra prioridad.

—¿Cómo será el desembarco de contenidos originales? ¿Será semana a semana?

—Tenemos un calendario que es maravilloso y tenemos estrenos todas las semanas. En algunos casos, todos los días, dependiendo el tipo de contenido. Queremos tener una oferta muy fuerte para el fin de semana. Los contenidos para niños más pequeños irán los lunes. Lo cierto es que vamos a arrancar con 11 mil horas de contenidos, y vamos a terminar el año en 15 mil. Queremos que la gente descubra un poco la plataforma, que explore. Y poder ver de ir lanzando un poco después. Tenemos mucho contenido hasta diciembre de 2021. Estamos con el calendario 2022. La producción de Estados Unidos arrancó fuerte y recién ahora están pudiendo terminar. En nuestro segundo semestre de vida vamos a tener contenido muy poderoso. Hay muchos proyectos locales que están por venir.

Pensando en la región

—¿Qué va a pasar con el universo de las producciones por fuera de los contenidos? Es decir: extras, podcasts, todo material generado en torno a los estrenos.

—Nosotros tenemos un equipo que se dedica expresamente a eso. Desde que recibimos o desarrollamos el contenido, tratamos de ver qué podemos generar para que el contenido viva fuera de la plataforma. En principio, la idea es que esos extras que se generen, como los podcasts, que sigan existiendo. Yo trato de esquivar el esquema promocional, que sea algo con valor propio, que cuente. No quiero que sea una pieza promocional básica.

—¿Hay búsquedas para traer series por fuera del sello Warner?

—Hay más de cincuenta series originales en la región, que van a llevar el nombre de Max Originals. Eso es parte de nuestro compromiso: que solo se vean aquí. Sí, obviamente vamos a tener contenidos de otros estudios. Por ejemplo, NBC Universal. Por ejemplo, vamos a tener The Office. De Viacom CBS también.

—¿Hay series históricas, leyendas de cada región, que hayan querido adquirir?

—Tratamos de adquirir contenido histórico en la región. Televisa y O Globo son muy celosos de sus contenidos. O Globo nos ha permitido tener sus producciones fuera de Brasil. Hemos hablado con Network de Argentina, de Colombia. En algunos casos hablamos de la posibilidad de coproducir, en otros, siempre, generar nosotros. También hay contenido que están acostumbrados a ver en la oferta de otras formas de ver: en México hicimos Bake Off Celebrity y nos funcionó perfectamente. Eso también es parte de nuestra oferta.