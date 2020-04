Coronavirus: en Nueva York hay "Broadway para todos" con musicales online de Andrew Lloyd Webber

por Ernesto Ise

En Nueva York, una de las zonas estadounidenses más golpeadas por el coronavirus, Broadway bajó el telón desde el 12 de marzo. Bajo la idea de un "compositor en aislamiento", Andrew Lloyd Webber lanzó lo que podría llamarse “Broadway para todos”. El célebre creador de famosas comedias musicales abrió el canal de Youtube The Show Must Go On, donde pone “al aire” una comedia musical por semana, accesible por 48 horas.

El fantasma de la ópera, Evita, Jesucristo Superstar, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, Cats y Escuela de rock -que este año iba a estrenar en Buenos Aires, Miguel Granados-, son algunos de los títulos que llevan la firma de la dupla Webber y Tim Rice. El debut del canal online fue el 3 de abril, con Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, grabada en 1999 y protagonizada por Donny Osmond junto a Maria Friedman, Richard Attenborough y Joan Collins. La obra musical trata sobre el Libro de Génesis de la Biblia y relata la historia del hijo menor de Jacob, Joseph, y la traición de sus hermanos.

En víspera de la celebración de la Pascua cristiana, el viernes 10 de abril “sube a escena” Jesucristo Superstar (versión 2012), protagonizada por Tim Minchin, Melanie C (la Sporty Spice), Ben Forster y Chris Moyles. Esta comedia musical se estrenó en 1971 -tuvo incluso su versión fílmica-, y la trama se centra principalmente en Judas, quien desaprueba la forma en que Jesús ha guiado a sus discípulos y fue un intento de provocación al pensamiento sobre la ideología religiosa y política.

Tras la suspensión de cualquier actividad que implique una alta concentración de gente en Estados Unidos, los escenarios podrían volver a estar activos el 13 de abril. Pero cuando Broadway bajó el telón en marzo, Nueva York no ofrecía el escenario actual, con el agravamiento de la pandemia en ese país. El escenario de del Central Park como un campo de primeros auxilios era impensable. Nueva York tiene a la fecha más de 72 mil casos. Estados Unidos, 378 mil casos en total de contagiados.

Para que se comprenda la necesidad y el deber del aislamiento social, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo aumentó las multas de US$ 500 a US$ 1000 para quienes incumplan el distanciamiento social. Ante este escenario, se descuenta que habrá más "Broadway para todos" a través de The Show Must Go On, el canal de YouTube de Andrew Lloyd Webber. Porque como bien dice el slogan teatral: el show debe continuar.