“Pude sentir como todos estamos unidos”

El pop gigante más reciente, que todo lo quiere pisar, hace algunos años posee una presencia en sus filas que no es sorpresiva pero que al menos no era tan esperada: ese es el actor británico Richard E. Grant. Grant ha sumado a su enorme experiencia en el cine, en el teatro, sus trabajos en sagas millonarias como Star Wars, Game of Thrones y más recientemente su celebrado papel en la recién finalizada serie de Marvel Loki. Grant es un nombre grande, tanto por su trayectoria como a la hora de entender como un actor puede jugar entre diferentes ligas, en piezas de diferentes tamaños, y disfrutarlo. De hecho, a la hora de esta entrevista con PERFIL celebra este momento del mundo de la siguiente manera: “Recuerdo cuando era niño, que uno de los relatos que me fascinó, que me adentró en el universo contar, fue Alicia en el país de las maravillas. Mi padre me lo solía leer, incluso a pedido mío. Y recuerdo en este momento haber comprendido, cómo funcionan los relatos, el poder que pueden llegar a tener. Entonces a la hora de pensar en divisiones de películas grandes y pequeñas, medianas, lo que prefiero tener en cuenta es siempre poder considerar que una película puede ser la primera película de ayer. Entiendo las diferencias, y entiendo los problemas que esas diferencias acarrean, pero también entiendo el poder de los cuentos, y cómo incluso una película adulta puede sentirse como algo que nos renueva la fe en lo que se cuenta. En lo que se cuenta, no es otra cosa que tener fe en las posibilidades de la humanidad”.

—¿Qué sentís significan los mitos hoy?

—Yo tenía un amor bastante intenso cuando era chico por los superhéroes, era un consumo que obviamente aquí apareció a su manera. Pero también he crecido leyendo otro tipo de mitos, desde lo que he interpretado hasta lo que uno se va cruzando en el camino. Por ejemplo, los griegos. Pero que puedo entender de eso más allá de rasgo de humanidad que te mencionaba antes, me sorprende la potencia. Es entendible que alguien sienta que Loki no lo interpela, pero no por eso no puede reconocer que es un personaje con miles de años de existencia que ahora llega a esta versión. Es impresionante más allá que no se enoje que haya toneladas de merchandising de un personaje.

—¿Qué pudiste agregarle al personaje de Loki en tu interpretación en un episodio de la serie y que sentiste que él trajo a tu vida?

—Una experiencia breve pero absolutamente gratificante. Tom Hiddleston me dio un curso intensivo en que representaba Loki en la pantalla. Él tiene una conexión con este personaje que yo pocas veces he visto de alguien con un personaje que ha interpretado. Es lógico. Lo ha hecho durante muchos años. Y es lógico: Loki como mito existe desde hace miles de años. Entonces, en esa conjunción, al estar vestido con el traje tradicional del cómic en el set, sentí una diversión y una alegría bastante excepcional. Después ver la felicidad de los fans de Marvel fue algo que realmente me hizo sonreír, que me hizo sentir parte del mundo. Cuando todos nos sentíamos tan lejos de todo, de repente estos relatos aúnan a la gente de una forma que a mí me sorprende.