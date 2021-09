Que se corra la voz: Broadway regresa

Broadway vuelve. Las discusiones pueden ser muchas, seguro, a la hora de entender dónde esta el mejor teatro del mundo. Pero Broadway, ahí en el corazón de Manhattan, irradiando neón y sensación de leyenda es, sin dudas, un sitio especial, como pocos en la faz de la Tierra. Si bien sus puertas abrieron hace poco, con salas al 100 % del aforo y prueba de estar vacunado al entrar, es hoy la fecha donde los teatros más famosos del mundo (más 40 edificios) le dicen al planeta que aquí están. Pero lo cierto es que el pasado 14 de septiembre, Lin-Manuel Miranda, el creador de Hamilton y el nombre más famoso enamorado y crucial para Broadway, pusó en palabras lo que el mundo entero pensaba: “No quiero dar por sentado el teatro nunca más en vida ¿y ustedes?” dijo en la primera nueva función del famoso clásico del prócer nortemamericano. Ese mismo día muchas obras clásicas de Broadway decidieron volver a abrir sus puertas después de un parate de más de 18 meses: así volvían Wicked, la popular The Lion King, Hamilton y Chicago, y se sumaba el estreno de Lackawanna Blues. Cuando esos shows abrieron sus puertas, eran los segundos en levantar el telón: Hadestown, Waitress y Pass Over, ya habían vuelto a Broadway. Es por eso que ese mismo día, el 14, antes de los estrenos de los clásicos que volvían, se pudo ver antes de las funciones al mismísimo Lin-Manuel Miranda liderando la entonación en plena vereda y en la puerta del teatro junto a un grupo de actores de Hamilton y The Lion King.¿Qué cantaban? El himno New York, New York. Tiene razón Miranda: es hora que se corra la voz. Pero hoy la jornada en Broadway se trata de una fiesta, aquella que después de más de una año y medio se merece el show más hermoso del planeta. Hoy vuelven los Tony.

LA FIESTA. Broadway necesitaba volver, pero siempre, sea el off o las obras enormes, se mantuvo la postura que no sería posible el regreso si no se permitía el aforo de las salas al 100 %. Es por eso que nombres como Lin-Manuel Miranda, o Kristin Chenoweth (un rostro clásico del género que aquí quizás sea conocida por su trabajo en Glee) salieron a darle la bienvenida al público en las primeras funciones de shows de los que alguna vez fueron los rostros principales. Y precisamente por eso que hoy finalmente se llevan a cabo los demorados premios Tony que saludan a la temporada 2019-2020, la demoradísima ceremonia de premiación a lo mejor del teatro norteamericano. Son, por supuesto, unos premios mancillados a causa del cierre forzado a causa de la cuarentena. Por ejemplo, se puede ver que son pocos espectáculos los que poseen nominaciones. Lo importante, si bien por supuesto son los premios, es que esta gala es el faro que Broadway prende de una vez por todas para volver a proyectarse fuera del mercado interno: aquí estamos, vuelvan a vernos. Nunca, pero nunca, hay que olvidar como Times Square, la base de operaciones de Broadway, es un epicentro de turismo como pocos en el planeta: para ponerlo en números muy claros: en la temporada 2018-2019, la última que funcionó con “normalidad” la industria del entretenimiento de Broadway contribuyó a la economía de la ciudad que nunca duerme con 14.7 mil millones de dólares y generó un total de 96.900 trabajos. Por ende, no se trata simplemente de frivolidad y alfombras rojas: Broadway es el corazón de Nueva York.

A las 20 hs de Argentina, comienza la transmisión por Films&Arts de la 74 edición de los premios Tony, que tendrá lugar por segunda vez en su historia en el Winter Garden Threater (y no en el clásico Radio City Hall). Es una edición especial, y no lo es tanto por sus premios extraños (en una categoría, Mejor Actor Protagonista de un Musical, hay un solo actor nominado, Aaron Tveit, y para ganar debe obtener el 60% de los integrantes de la academia: es decir, puede perder contra sí mismo). Es especial también porque implica una edición dividida en dos partes, cuya segunda mitad final se la dió a conocer como Broadways’ Back! (Broadway vuelve!, que comienza a las 22 hs). La primera mitad será conducida por Audra McDonald, actriz ganadora del premio Emmy y del Grammy, que declaró oficialmente: “¡Estoy extasiada por el regreso de los Emmy! Estoy contenta que hayamos encontrado la manera de reunir de manera segura a todo Broadway y saludar el trabajo increíble que se llegó a realizar en la temporada 2019-20. Todos aquí anhelamos que este sea el punto de partida a los ojos del mundo de una nueva era de Broadway, una donde aprovechamos para generar un compromiso renovado para con la inclusividad y para con aquellos que quieren pertenecer, y, por supuesto, para con el teatro en vivo”.

Broadway’s Back! es un espectáculo implica precisamente una expansión de aquello sucedido el 14 de septiembre: un show donde nombres vitales, famosos y nacidos en Broadway vuelven a saludar a su público. Las sospechas son muchas, pero la que más entusiasma es la posibilidad, si sucede, de ver a Lin-Manuel Miranda nuevamente interpretando Hamilton. Además, en Broadway’s Back se podrán ver en escena fragmentos de los tres musicales nominados, precisamente, a Mejor Musical: Jagged Little Pill, Moulin Rouge! y Tina: The Tina Turner Musical. Allí se entregarán los premios especiales de los Tony y Leslie Odom Jr. serán el conductor. Broadway cree que es momento de que el mundo le preste atención. ¿Es realmente una nueva era para el show más grande del planeta?

Los celebrados

La premiación no solo es para los ternados por la temporada 2019-2020. También se darán los Excellence in the Theatre, que serán otorgados a la veterana agente de prensa Irene Gandy, la directora de escena Beverly Jenkins, el presidente de PRG Scenic Technologies Fred Gallo y Woodie King Jr., fundador del New Federal Threatre. El Life Achievement será para la argentino-estodounidense Graciela Daniele, Ella es una bailarina, coreógrafa y directora de teatro que posee décadas de trayectoria en el medio. El Premio Isabelle Stevenson es para Julie Halston. Y se dará un Tony especial para los miembros de American Utopia, el concierto coreografiado por David Byrne, el legendario vocalista de Talking Heads, Freestyle Love Supreme, un musical hip-hop en cuya creación participó Lin-Manuel Miranda, y Broadway Advocacy Coalition, un organización de actores que buscar desmantelar el racismo a través de historias contadas en el teatro.

Si por un lado se celebra a los clásicos, por otro la novedad llega de la mano de Tik-Tok: durante septiembre y octubre, artistas de Broadway y creadores generarán contenidos juntos a la famosa plataforma para mostrar al mundo la trastienda de Broadway. Sus escenarios, sus camarines, sus utilería, sus trucos musicales, sus pasos y hasta sus tradiciones a la hora de pisar la obra. El hashtag que permite acceder a los contenidos es #BroadwayIsBack. Muchos contenidos ya fueron vistos y muchos más están llegando. Pero lo cierto es que nunca Broadway fue noticia como en este día.