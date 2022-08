“Queremos contar historias sentidas”

Ezio Massa y Harry Chambarry se abrazan. Son amigos. Son más que eso, como bien indica el nombre de su nueva productora BFAM: se definen como hermanos de otra madre (las iniciales de la expresión en inglés que denota una amistad poderosa hacen al nombre de la productora). Ahora, por primera vez en la vida de Harry, están en Buenos Aires, como uno de los pasos cruciales de su proyecto común. Dirá Chambarry: ““El proyecto que nos unió empezó hace 25 años. Es cierto. Me eligió como su protagonista, y ahí empezó nuestra relación. en The Last Duel. Y lo cierto es que el film indicaba que mi personaje moría, pero no se daba esa certeza, entonces nos empezamos a preguntar cómo usar ese material. Aquello fue el punto de partida. Queríamos hablar sobre cómo el arte cura, sobre cómo sin importar la herida, tienes que seguir adelante y pelear. Pero al estar juntos van apareciendo nuevas ideas y ahí apareció la productora. Es muy fuerte la conexión que tenemos”. Se suma la conversación el argentino Ezio Massa: “Harry es una persona que me conoció en un momento muy particular: cuando yo caigo a Nueva York como estudiante (ya habiendo hecho y estrenado un largometraje acá) porque sentía que quería aprender más y estaba enojado con lo que había hecho a mis 21 años…”. Y suma: “Nueva York me ayudó a absorber Buenos Aires, y ahí termino con Harry, de actor, haciendo mi tesis basada en tres cuentos de Borges. Después vuelvo y hago mi carrera acá, Pero tuve que encontrar una manera de reinventarme para poder estar cerca de mi hijo que se tenía que ir allá con su madre. Me fui reinventando con mi oficio allá. Vendí todo para hacer una película allá, con ayuda de mi socio. Me largo a hacer Alter Ego. Y las vueltas de la vida, Harry me propone que creemos una LLC, como una Sociedad Anónima allá y la llamamos BFAM. Por eso quería traerlo y que vea las posibilidades enormes de producción de Argentina. Yo entré porque quería que cada cosa que haga allá, tiene un pata acá. La película sufrió a la hora de los estrenos, por la pandemia.”

—¿Cómo se lleva a cabo la pata en Buenos Aires de estos proyectos?

EZIO MASSA: Son dos proyectos muy disímiles, y ese es un poco el porqué de la visita que estamos haciendo junto con Harry. Yo necesitaba que él conozca Buenos Aires. Yo hacía un año y medio que no venía. Me tira mucho Buenos Aires. Y ahora que lo veo a Buenos Aires desde los ojos de Harry. Arrancamos por donde todo empezó, el puerto, y está conociendo. Lo voy a llevar a Rosario. La próxima iremos a la Patagonia, quiero que conozca el Norte, que es de donde yo soy. Más allá de tener una película estrenada en Hollywood, yo quiero producir acá. No es tanto pegarla allá y caer de turista. Yo no voy a ser nunca turista. En eso me identifico con Damián Szifrón, que está por estrenar Misantrophe, una excelente película, pero nunca está solo allá.

—¿Qué quieren contar juntos con esta productora?

M: After Duel, la historia a la que queremos volver hace 25 años. Tienes dos particularidades: la primera es que Harry entendió ahora el tango, la tragedia, las cosas similares de Buenos Aires y Nueva York. Y la segunda es que hay una parte, que tiene que ver con la historia de los personajes, que ya está filmada hace 25 años. No lo planificamos, pero eso que quedó de la tesis en 16 MM, que filmamos, ya está para ser parte del film. Ya está pasado a 4K en laboratorios de acá. Lo primero que hicimos fue con la productora fue Proof of Concept.

HARRY CHAMBARRY: La próxima es una historia de familia. Yo soy un actor, e irónicamente casi todas las películas que he hecho, siempre han tenido crisis familiares. Esa es la veta, pero también queremos trabajar un poco la veta de la comedia. Queremos trabajar tantas formas. Yo amo ir al cine. Amo el universo que se genera en una sala de cine. Es tan importante para mí. Y creo que para Ezio también.

Los relatos que vienen

—¿Qué posibilidades hay de expandirse a documentales?

EZIO MASSA: Si, por supuesto. Yo consumo bastante el género. La productora parte desde After Duel. El género documental nos atrae, pero que hoy potencia mucho la ficción, y viceversa. Jugar entre la ficción y el documental. Vamos a hablar con Gustavo Postiglione, él me quiere contagiar nouvelle vague, y yo género. De esta bipolaridad que tenemos los dos, del amor y el respeto, estamos tramando algo que quizás surge de este mismo viaje. Ficción, serie, de todo queremos hacer. Tiene mucho que ver con vivir los dos géneros, en complicidad absoluta lo que estamos trabajando.”

—¿Cuán difícil es salir de los modelos de Hollywood y sus costos, considerando que pareciera solo pregonar el gran film que sale cientos de millones o el film independiente que aún así tiene un costo fuera la lógica de otros países?

HARRY CHAMBARRY: Creo que esa es una de las razones por las que exploramos Argentina. Hay mucho talento. Es más fácil filmar. Es más fácil para nosotros conseguir inversores. Ezio quería que vinieramos, estaba loco con eso. Quería mostrarme todo lo que el país podía ofrecerme. Por eso es crucial esta visita. Creo que queremos contar muchas historias y estamos viendo todas las posibilidades.