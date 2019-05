‘Roma’ fue una fiesta con cinco estatuillas

por Marita Otero

Con la conducción –por tercera vez– de Santiago Segura, recién operado de meniscos, muy divertido imitando a “Paulina”, el personaje de su colega anfitriona Cecilia Suárez en La Casa de las Flores, la gala tuvo sus momentos importantes. Más allá de los premios (ver recuadro), la presencia de la leyenda viva Raphael, gran amigo de Enrique Cerezo, presidente ejecutivo de los Platino (y actual presidente del Atlético de Madrid), quien bromeó sobre su salud, recibió el Platino de Honor cantando Yo soy aquel, Mi gran noche y Escándalo, un hit para el público.

Muy emotivo fue el Platino para la abogada paraguaya Ana Brun, que ganó como mejor interpretación femenina –ya había ganado en Berlín– por Las Herederas y comentó lo mucho que le costó asumir el papel de una lesbiana en una sociedad cerrada como la paraguaya, y que ahora gracias a ese trabajo, tiene muchos más clientes. En cuanto a los premios fue importante que el director general de los Premios Platino, Miguel Angel Benzal, anunciara la decisión de la Academia de Cine de Hollywood que apoyará al cine Iberoamericano ya que el Platino al Mejor Documental El silencio de otros (sobre los muertos en la dictadura franquista) será directo nominado a los Oscar.

La gala se transmitió en 23 países y se vio en cinco continentes, lo que habla de la inserción que va obteniendo el Premio Platino creado para generar vínculos artísticos y comerciales en toda Iberoamérica.

Una noche mágica que tuvo las actuaciones de Sofía Reyes, Lali Espósito, y Malía, con muchos guiños a la igualdad de género. El talento argentino, Lali, realizó un cuadro de danzas mexicanas y cantó Cien grados, Sin querer queriendo y Caliente, y antes de abandonar el escenario gritó “¡Viva Argentina!”. En un aparte, nos comentó que está trabajando en su cuarto disco, que está contenta con la película Acusada, y dijo “estoy probando con la dirección, algo que me interesa, y ahora estoy enfocada en encontrar un guión, un desafío así como lo fue Acusada, porque me gusta actuar, empecé desde muy chiquita”. Respecto a la competencia con sus colegas, asegura “No existe la competencia, todos somos distintas. Oriana hace su música, Jime está a full con su nuevo trabajo, Tini no para desde Violetta, y nos representa increíble en el mundo”. Claro que respecto de los novios futbolistas dice: “Yo soy muy futbolera, pero no creo, yo estoy enamorada y no es futbolista. Así que no soy botinera por el momento”.

Por nuestro país viajaron “Chino” Darín, Claudio Rissi junto al uruguayo Nicolás Furtado, “Toto” Ferro, Juana Viale, Luciano Cáceres, Justina Bustos, Pablo Culell, Axel Kuschevatzky, Araceli González y Fabián Mazzei.

Curioso lo que sucedió con el actor sevillano “Paco” León, quien actúa en La casa de las Flores de Netflix (tercera temporada y termina), y estaba nominado por su creación Arde Madrid, que produjo Movistar, sobre la vida de Perón e Isabelita como vecinos de Ava Gardner. Y ganó el Platino por Arde Madrid, y al recibir el galardón dijo “Gracias Movistar. Hay vida después de Netflix”. En un aparte nos comentó “ espero que en Argentina la vean porque es muy interesante. Divertida, cuando menos”. Y revela que con Ana, su pareja “nos topamos con la anécdota que Ava Gardner vivía en el año 61 y coincide con Perón, en el piso de abajo. Cuentan que cuando Perón ensayaba sus discursos preparando su vuelta a la Argentina, Ava Gardner le gritaba “Perón cabrón, Perón maricón”. Agrega: “todo esto está documentado”. A la actriz Debi Mazar para representar a la diva la encontró “en Instagram”. ¿Perón e Isabelita? “Pues nosotros desde España teníamos muy poco respeto porque es un personaje histórico que nos pilla muy lejano. Y lo que nos interesaba la parte humana sabes, de un señor que está allí, que está estreñido, que su mujer no lo deja dormir, que ni Franco le da bola, siendo que había sido un jefe de Estado, y de repente está allí ninguneado hasta por su criada”. Eligió a Osmar Núñez, experto en hacer Perón y a Fabiana García Lago que hizo una Isabelita extraña y oscura”.

Por sexto año consecutivo, con Premios de Honor en el 2014 para Sonia Braga, 2015 Antonio Banderas, 2016 Ricardo Darín, 2017 Edward James Olmos, 2018 Adriana Barraza y 2018 Raphael, los Premios Platino se han convertido en el encuentro fundamental del Cine Iberoamericano. Están promovidos por Egeda con Fipca, y coorganizados con Riviera Maya con el apoyo de las Academias e Institutos de Cine Iberoamericano, Latin Artist y la Fundación Aisge y patrocinadores como Parque Xcaret, Hotel Xcaret México, Hard Rock Hotel, TNT, Iberia y Cirque du Soleil.

Los ganadores de la edición

En la ciudad mexicana de Cancún, y por segunda vez, los organizadores de estos premios al cine iberoamericano, que están ya en camino de instalarse, se realizó la gran gala.

La ausencia de Alfonso Cuarón en el Teatro Gran Tlachco se hizo sentir. Se llevó el premio a la mejor película iberoamericana de ficción, mejor dirección, mejor guión, mejor fotografía y mejor dirección de sonido. Tampoco estuvo Diego Luna, ganador por Narcos México,(donde competía Nico Furtado por El marginal). La contracara fueron los integrantes de la película paraguaya como ópera de ficción iberoamericana, Las herederas que se llevaron el primer Platino a su país. Y además, se sumó Ana Brun, su protagonista, abogada de profesión y la primera vez que interpreta en cine.

Muy festejado el Platino a Cecilia Suárez por su “Paulina” en La casa de las Flores, también conductora del evento, y el de “Paco”León por Arde Madrid como mejor miniserie iberoamericana cinematográfica. Los demás rubros, mejor música original por Yuli Alberto Iglesias, Antonio de la Torre, muy divertido en la gala ganó como mejor interpretación masculina por El reino. El Platino a mejor película de animación U/n día más con vida, como documental El silencio de los otros. En cuanto a dirección de montaje El reino para Alberto Del Campo.Los últimos dos galardones como dirección de arte fue para Pájaros de verano de Angélica Perea y el Platino al Cine y Educación en Valores se lo llevó Campeones.

*Invitada por The Remake para los Premios Platino en la Riviera Maya.