San Pablo pero con marihuana libre

por Ana Seoane

Desde el 4 de agosto se podrá ver Pico da neblina, una serie producida por HBO Latin America junto a Brasil. Se filmó el año pasado y en esta ficción la protagonista es una San Pablo “ficticia”, ya que imaginan una sociedad que acepta el uso de la marihuana. Esta historia consta de diez episodios de una hora cada uno, y su autor tiene un apellido muy célebre en el mundo del cine: Meirelles. Los guiones son de Quico, pero su padre, Fernando, es el conocido creador de Ciudad de Dios, nominado como mejor director, para el premio Oscar en 2003.

Padre e hijo trabajan hoy juntos y han asumido la dirección general de esta creación.

Se escuchan y se respetan mutuamente, aunque la trayectoria tanto en cine como en televisión de Fernando Meirelles lo habilite a reflexionar sobre las características particulares de Pico da neblina. “Buscamos que la cámara –anticipa– sea el ojo de los protagonistas. Obviamente, la mirada se turba, se distorsiona, cuando se consume droga y ese efecto lo vivirán los espectadores”.

El título hace referencia no solo al punto más alto de Brasil –ubicado en pleno Amazonas– sino al nombre que se le suele dar al lugar que se elige para fumar sustancias prohibidas… Es Quico Meirelles quien explica el porqué del tema. “Imaginé que con la evolución de las sociedades la marihuana se puede transformar en algo permitido –ya en varios países del mundo se usa en tratamientos médicos–, por eso se me ocurrió que en un futuro podría ser consumida sin prohibiciones… de ahí que inventé un ámbito donde la gente se pueda reunir a fumarla, así como vamos a tomar café…”.

Los protagonistas son Luis Navarro y Daniel Furlan, y desde el guion se propone un juego de antagónicos. Navarro encarna a Biriba, un traficante que conoce el mundo de la droga y la periferia de San Pablo. Mientras que su flamante socio, Vini, encarnado por Daniel Furlan, proviene de una buena familia y nunca tuvo que enfrentar problemas económicos ni raciales.

“Tal vez debería haber fumado más –ironiza Daniel Furlan cuando se le pregunta sobre el modo en que encara a este personaje– pero si lo hago no podría hacer la serie. Gracias a esta ficción conocí mucho más sobre esta periferia, cómo se lava y se preparan los cigarrillos, ya que cada uno lo hace de distinta manera. Tuve que investigar sobre estos temas, más que fumar. Cuando se tira la marihuana a una bañadera, se la va limpiando porque ahí hay hongos y bichos. El mercado negro hace que se consuma lo más sucio y eso se da frecuentemente en la marginalidad”.

Furlan proviene del mundo de la música y en Brasil es un reconocido youtuber. “Todos usan la droga –aclara–, no son solo los músicos, los artistas, también los diputados, senadores e incluso la policía”.

A su lado, Luis Navarro aclara: “No tengo mucha técnica. Empecé de casualidad en la actuación y busco la naturalidad, a pesar de tener que repetir varias veces la misma toma. Los que tienen una formación deben saber hacerlo siempre igual. Mi personaje habla todo el tiempo, por lo cual tuve que memorizar mucho. Para mí es muy importante entender lo que digo, pero tenemos libertad para hablar como lo haría un hombre de color de esta periferia. Tuve que comprender las palabras y modos propios de este medio. Cada uno nosotros dos representa un mundo. El –se refiere al personaje de Furlan– es de otra familia, tiene un padre con dinero, mientras que el mío no. El vendió un auto, pero es un sacrificio menor para abrir una tienda de este tipo”.

“Es casi una excepción lo que me toca interpretar –continúa Navarro–, tengo una familia interesante, pero por lo general no sucede en las ficciones. Es la televisión por cable la que muestra otra realidad de nuestra raza. Casi siempre son blancos y lindos, pero siento que se está cambiando, aunque falte mucho. Nunca dije que no a ningún personaje –confiesa– porque necesito trabajar para mantener a los míos. Cuando tenga un dinero juntado podré elegir más, por ahora no. Acepto hacer desde un recepcionista hasta un mesero… Con esta ficción tuve mucha suerte y es un hallazgo ya que mi protagonista quiere ser un emprendedor, un fuera de serie. Tiene 29 años y los de su condición social en este ámbito no llegan a los 25, mueren muy jóvenes. Mi personaje tiene que estar muy bien arreglado, usar anteojos, así la policía no lo para, porque deja de ser un sospechoso”.

“Los que están en esta tienda imaginaria –finaliza Furlan– tienen cerca de los treinta años, pero las familias son mayores, aunque los que consumen la droga van desde los 17 años. A veces se empieza a fumar para sentirse mejor, como le pasa a un personaje que está en tratamiento por cáncer y alivia la quimioterapia”. Esta nueva ficción, con la llegada del actual presidente de Brasil, resultará no solo lejana sino casi de ciencia ficción.

Meirelles filmó antes de Bolsonaro

“Pico da neblina se filmó en San Pablo, más precisamente en el barrio llamado Vila Madalena, o simplemente Vila, bastante parecido a nuestro Palermo Hollywood, donde imperan bares, negocios de moda, música y bohemia. Los protagonistas de esta ficción se pasean con cigarrillos encendidos, pero los espectadores deberán saber que están armados con hierbas que no perjudican a la salud. No son de marihuana como nos harán creer, pero tampoco es tabaco.

La producción de Pico da neblina fue de Luis F. Peraza, Roberto Ríos y Eduardo Zaca por parte de HBO Latin America y por Fernando Meirelles, Andrea Barata Ribeiro y Bel Berlinck del lado de Brasil. La productora brasileña O2 Filmes tiene como consigna cuidar el ambiente, por eso cada objeto que se usa en los sets responde a este principio: impera lo reciclable, desde tazas, vasos y platos hasta cucharas.

Hay que aclarar que las grabaciones se realizaron el año pasado –2018–, o sea en un Brasil pre Bolsonaro. Mientras que el tiempo que propone la ficción es aún más lejano. HBO Latin America decidió apoyar a muchas pequeñas productoras y de esa manera acompaña las ficciones de gran calidad, siempre que se destaquen por su nivel y originalidad, aquí el ejemplo lo da con O2 Filmes, aunque hoy ha crecido como empresa local. Guionistas, directores, actores, vestuaristas y escenógrafos de cada uno de los lugares donde se realizan las grabaciones se ven beneficiados por un notable aumento de trabajo. Brasil y Argentina son mayoritariamente dos de estos países.

*Desde San Pablo, invitada por HBO