Seis episodios que recorren con pasión el famoso caso

Juan Manuel Domínguez

La serie más adictiva de 2020 fue la más inesperada: seis episodios en formato de documental de investigación sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman. También, por supuesto, es la más polémica (Sergio Berni declaró que se duerme viendo la serie), a causa de intentar en sus seis episodios dar cuenta de todos los Nisman creados antes, durante y después de aquel día. Pero la inteligencia de El fiscal, la presidenta y el espía es mucha, al menos en términos de construir un relato tenso y realmente apasionado, exhaustivo en lo posible y atento a los detalles (algo que el periodismo argentino visual suele ignorar a sabiendas o por sus propios límites).

Esos aciertos son varios, y se dan desde puntos cardinales del documental (que ha sido acusado de incompleto y superficial en varios medios): el director Justin Webster aprovecha el acceso de primera mano a nombres como la fiscal Viviana Fein (que expone las tres hipótesis: ¿se mató, lo obligaron a hacerlo o lo asesinaron?), Héctor Timerman, Diego Lagomarsino, el ex agente de la SIDE Jaime Stiuso, el gran hallazgo que es el agente del FBI James Bernazzani, el ex jefe de la CIA en Buenos Aires Ross Newland, Oscar Parrilli y la jueza y ex esposa Sandra Arroyo Salgado, y muchos más. Y pregunta dentro de los tics de una serie documental que no busca dar una respuesta sino ser exhaustiva en todo aquello que circula sobre el caso (se habla de declaraciones que deberían estar, vale decir).

La lista de nombres es grande y eso permite recorrer el caso, y otros instantes que sorprenden. La virtud está en ponerles rostro a todos, o casi todos, y desde ahí permitir una nueva lectura: aquella que da el cine, aquella que da las ganas de ver villanos o héroes. En ese sendero donde sorprende ver a Fein describiendo la entrevista con Stiuso, que aparece registrado como el entrevistado con más épica, entendiendo así el documental de la compleja figura y lo que representa en el caso y en la Argentina. O Timerman hablando sobre el memorándum con Irán, pieza clave en todo el caso Nisman y su denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner. Lo mismo sucede con el archivo, que puede ser cruento y gráfico, y que logra dejar en claro que la opinión pública no había visto todo y cuánto quizás hubiera alterado la percepción en la sociedad del caso si se hubiera podido acceder a determinados materiales apenas sucedido el hecho.

Lo fascinante del documental es precisamente la puesta en escena de las diferentes teorías, siguiendo un hilo cronológico que funciona como columna vertebral y como sistema nervioso.

Título original: Nisman

Dirección: Justin Webster

Guión: Martín Rocca y Justin Webster

Temporada: 1

Episodios: 6

Disponible en Netflix