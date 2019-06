Spielberg desarrolla serie de terror que solo se podrá ver de noche

por Diego Grillo Trubba

Hay ocasiones -muchas, podría decirse- en que quienes más promueven los cambios son los viejos y no los jóvenes.

A los 72 años, Steven Spielberg ha dado nuevas muestras de ello. Según el portal especializado Variety, el genial creador de E.T. y Rescatando al soldado Ryan está desarrollando una serie de televisión de terror que solo se podrá ver en las medianoches.

Esto es posible porque su socio y amigo, Jeffrey Katzenberg (68 años), ha desarrollado una plataforma streaming móvil para celulares, tabletas y laptops llamada Quibi. El productor realizó una presentación en la feria de tecnología Banff World Media Festival en Canadá, y allí le contó a los concurrentes que deseaban saber cómo marcha el proyecto de la plataforma que ya había logrado sumar a Spielberg.

“Steve vino y me dijo ‘tengo una historia súper terrorífica que quiero hacer’, y desde entonces la está escribiendo; no ha escrito sus propios guiones desde hace bastante, así que verlo tan entusiasmado es realmente fantástico”.

Por ahora, el proyecto de serie se titula Spielberg’s After Dark. El director ya escribió seis capítulos de entre 5 y 7 minutos cada uno, de los entre 10 y 12 que tendrá el total de la serie. Esto no implicaría nada revolucionario, de no ser por un requisito que puso Spielberg: dado que la ficción se verá en plataformas, y la tecnología permite detectar en qué horario se encuentra el usuario, sólo podrá disfrutarse de la serie cuando sea de noche, como para acrecentar el efecto terrorífico. Un reloj indicará, si es de día, cuánto falta para que se ponga el sol y poder ver la serie, y si es de noche la cuenta regresiva indicará cuánto resta para el amanecer, cuando el show desaparecerá hasta la puesta siguiente del sol.

Desde el surgimiento del streaming, mucho se ha hablado del poder que ganaron los usuarios para poder ver lo que desean cuando lo quieran. Spielberg encontró un hueco en el sistema, que le permite controlar su obra y la forma en que será consumida. A sus 72 años, demostró una vez más que muchas veces los viejos, por sabios, pueden ser más revolucionarios que los jóvenes.