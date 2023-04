Tinelli prepara su regreso a la TV

Marcelo durante muchos años fue una de las figuras infaltables de la televisión argentina. Sus programas marcaron números de rating muy altos y no había figura del mundo del espectáculo que no quisiera formar parte de sus shows. La clase política siempre miró a sus productos como un lugar ideal para mostrarse y hasta los cierres de campaña de distintas elecciones fueron el lugar elegido de importantes ex funcionarios.

Pero los tiempos fueron cambiando y la frase “tiene la vaca atada” empezó a perder peso. Esta situación se vio reflejada el año pasado y el anterior, cuando el “cabezón” dejó el Bailando de lado para armar, primero La Academia donde distintas disciplinas artísticas se mezclaban en un formato similar al del baile, y en el 2022 apostó a Canta Conmigo Ahora, donde 100 jurados evaluaron las performance de participantes no famosos.

Los dos últimos intentos de Tinelli por liderar su franja horaria se vieron perjudicados por Telefe, canal que viene ganándole a El Trece desde hace varios años, cosechando grandes éxitos como Masterchef, La Voz Argentina, Bake Off y el más reciente e importante por su nivel de audiencia, el retorno de Gran Hermano.

El año pasado, cuando estaba finalizando el 2022, se dio a conocer la noticia de la no renovación de contrato de Marcelo como figura de la emisora del grupo Clarín. Esta situación hizo que el conductor y empresario piense en otras plataformas o canales. El grupo de Paramount estaba descartado, ya que en ningún momento pensaron en incluirlo a su grilla. El canal que más fuerte sonó fue el que finalmente le abrió las puertas, América TV.

Hoy Tinelli tiene un enorme desafío en la empresa del barrio porteño de Palermo pero también encuentra una emisora que está dispuesta a adaptarse a las necesidades que su producto tiene. Él no es una figura más, es uno de los conductores y empresarios más importantes de la pantalla chica. Mueve cientos de personas en cada una de sus producciones y si bien tuvo dos años difíciles en materia de rating, lideró durante muchos años el prime time de la TV argentina.

Los medios de comunicación tradicionales fueron cambiando y los digitales empezaron a cumplir un papel clave en la complementación comercial y de contenido que buscan las empresas de TV, radio y gráfica. Esto La Flia puede brindarle al grupo mediático de Vila y potenciar lo que ya tiene desarrollado América. A su vez, Tinelli no necesitará de un número muy alto de rating para destacarse en la grilla, ya que si logra los 5 o 6 puntos que tenía en El Trece, estaría haciendo un éxito para el canal.

Hasta el momento no hay una fecha exacta de Marcelo en la TV, pero ya se está trabajando en el producto estrella, “El Bailando por un Sueño” en Showmatch. Todo el mundo está pendiente de la parte artística, como por ejemplo las figuras que conformarán el jurado o los participantes que tendrá el certamen de baile, pero a nivel producción se trabaja duramente en comercializar el producto y en encontrar el lugar donde se realizará el programa. La Corte sería nuevamente el lugar ideal para este mega show televisivo pero aún no está confirmado. Lo que si muchos coinciden es en no hacer el programa en Estudios Baires por la distancia, ya que es en provincia y tiene un alto costo de viáticos.

Como buen empresario, la cabeza de La Flia va por todo y ya tiene un borrador con los famosos que quiere que bailen. Cada contrato lleva su tiempo de negociación, pero el que ya cerró fue Holder, el ex participante de Gran Hermano. Fue el primero en quedar eliminado de la casa pero afuera fue noticia por varias situaciones que hicieron que su personaje sea más mediático, condición necesaria para el Bailando. Según Alfa, fue llamado por la producción para estar en el programa este año pero él habría rechazado la propuesta.

Con respecto al jurado, volverían a las figuras que vieron brillar al producto cuando este era imbatible en la TV. Moria, Pampita, Ángel de Brito y hasta Carmen Barbieri podrían sentarse a evaluar las coreografías de los famosos.

Sin año sabático, el cabezón quiere volver con todo. Ya siendo director artístico de América TV y pensando en su producto estrella y en otras producciones, diría a los que no creen en el resurgimiento de Tinelli, que no estén tan seguros. Tendremos que esperar quizás hasta el mes de junio para este debut y allí evaluaremos el rating y cómo la gente recibió su regreso, pero desde ya aseguro que será una gran sorpresa para la TV.

