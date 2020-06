"Todo es una gran incertidumbre"

Jonás Zabala

Gillespi es uno de los trompetistas más famosos del país. Claro que a esa fama ayuda su paso contundente por la historia del rock nacional, donde ha tocado y colaborado con bandas como Sumo, Divididos, Las Pelotas, Pachuco Cadáver (y la lista sigue hasta Charly García, Pedro Aznar, Los Piojos y muchos más). Y su vida como conductor, en la TV y ahora principalmente en la radio (La hora líquida, Nacional Rock FM 93.7 y La venganza será terrible, lunes a viernes de 24 a 02, junto a Alejandro Dolina y Patricio Barton AM 750), agiganta su presencia.

Pero hoy le toca debutar en cuarentena, presentando desde las 21.15 y con entrada paga (en tickethoy.com), su disco On-Fire junto a su banda. Desde su hogar sostiene: “Es muy novedoso todo, para los músicos también. Lo más complicado, además de las cuestiones técnicas, es el contacto con el público, al menos si pensamosla situación filosóficamente. Es más parecido a un ensayo de la banda si se quiere. La adrenalina que te brinda el público, el lugar, el ámbito en la vida real anterior tenía un plus. Hoy tenés que tener la misma actitud frente a una camarita de video. El entusiasmo empieza a aparecer igual, y también la energía para hacerlo. Eso esta bueno”.

—¿Cómo viviste la forma en que la gente reconectó o descubrimos la cultura, sus diferentes formas, en estos días de encierro obligatorio?

—Este es uno de los aspectos más interesantes que le encuentro a la pandemia (sacando obvio el gran drama mundial que representa y nuestro propio drama, que se sienten como un piano que nos cayó en la cabeza). La otra vez escuchaba a Pedro Aznar que decía que para muchos esto representa un retiro espiritual. Muchos quedaron entre cuatro paredes, no han podido ir a trabajar, y están las 24 horas con ellos mismos, lo cual es un ejercicio que en muchos casos no se da porque se trata de gente muy sociable. O porque simplemente viven su día a día, y ser permeable a la cultura es más difícil en un día a día de actividad. Ojalá que eso de descubrir cosas siga. Estaba viendo un informe en internet sobre los hábitos de consumo en la escucha de música por estos días, este tiempo, y es sorprendente lo que subió la escucha de Louis Armstrong o de clásicos en otros géneros. Y las novedades y los artistas de moda han bajado. Es interesante esa dinámica.

—¿Qué creés que dice eso (si es que dice algo, claro)?

—Si querés hacer una lectura rápida, ante la inminencia de algo malo, de la falta de certeza, de actualidad, la gente escucha los clásicos. Y algo similar pasa con datos de la industria editorial. Lo pienso de esta manera: hay algo en nuestra piscología que dice que si el mundo se va a acabar, hay que leer los clásicos y escuchar a Louis Armstrong.

—¿Vos a qué artistas volviste en este tiempo?

—Al principio de todo esto, hace dos o tres años, volví a mi pila de CD, ya que tengo una bocha. Me paré frente a la pila de CD y dije “ahora muchachos, nos vamos a escuchar”. Todos los días voy a mi estudio, con el mate, estudio que armé para no volver locos a todos con la trompeta. Me puse a escuchar un disco al día, son muy variopintos los estilos. Ayer me puse escuchar a Glenn Gloud, Beck y así sucesivamente hacia atrás. Eso no lo hubiera hecho en tiempos normales. Me escucho el disco entero.

—¿Hacía dónde ves que va la música en este complicado momento en Argentina?

—La gran incertidumbre. Todo una gran incertidumbre. No sabemos qué lugar va a tener la música en el futuro. Y honestamente no sé cuál va a ser el lugar de los músicos.

El descubrimiento en la pandemia

Gillespi reflexiona sobre el futuro de la música local: “Un amigo guitarrista me decía que los músicos consagrados, bien o mal, van a seguir, de alguna forma. Pero será distinto el escenario para los músicos nuevos, que aparecen en un mundo en que se ha achicado; no solo el mundo de la música, sino hasta los espacios que tengan que cerrar por la crisis que se va a generar. Obvio que no tengo la bola de cristal, pero es retraerse en el tiempo, para mí, a treinta años atrás”. Pero volviendo a su redescubrimiento de su colección musical: “A mí me pegó por escuchar la historia del jazz, yo entré a la música de jazz por una diagonal, porque yo venía del rock. Yo siempre fui un trompetista de rock, y me empiezo a encontrar con el jazz de forma gradual. Me perdí toda una época, y encima entré por Miles Davis, de los 50 para adelante. La gente me hablaba de Louis Armstrong, Count Basie y yo decía ‘sí, sí, son buenísimos’. Pero no los había escuchado un carajo”. Y cuenta sobre estos últimos días: “Grabé prácticamente un disco entero nuevo, que ahora está en etapa de mezcla. Fue grabado acá, con mis instrumentos tocados por mí. Mi hijo, que hizo el curso de grabación, me hizo de técnico. Fue un disfrute muy especial poder compartir con mi hijo tanto tiempo y ese proceso creativo.