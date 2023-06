“Todos los mitos necesitan una alteración de su ADN”

Es un hermoso cierre a una saga que para muchos de nosotros basicamente define, como muchas otras experiencias, que es el cine” sonríe Phoebe Waller-Bridge. La actriz, la showrunner, la guionista es considerada un nombre fundamental a la hora de las series actuales: no solo por el éxito de Fleabag, si no por su capacidad de alterar géneros, de introducir una mirada nueva, diferente, que descarta lugares comunes y, con pasión, genera lo más necesario: nuevas historias. “Hay algo que me gustaría se entienda” dice Phoebe Waller-Bridge y sigue “nunca en mi vida me imaginé que sería parte de una película de Indiana Jones, de un universo que considero realmente fundacional del cine, es decir, de esas sagas que cuando uno piensa literalmente en una sala de cine, cierra los ojos y son de las películas que se proyectan mentalmente. Mis pasiones a la hora de la aventura en el cine eran Los Goonies y, por supuesto, Indiana Jones. Entonces, la idea de estar allí, con Harrison Ford, la verdad es que todavía se siente un poco un sueño, algo que no he vivido realmente”. Pero así es: Phoebe Waller-Bridge es Helena Shaw, la compañera de un Indiana Jones entrado en la tercera edad, interpretado nuevamente por Harrison Ford en Indiana Jones y el dial del destino. No es la única asombrada: Shaunette Renée Wilson, una actriz con roles cruciales en la saga de Black Panther y en series como Billions y The Resident, se siente igual que Waller-Bridge: “Es cierto lo que dice Phoebe. Es realmente asombroso cuando te frenas, y ves que estás ahí, que estás en un set de Indiana Jones, y que aparece Ford vestido del personaje. Todo tiene un aire de ensueño difícil de procesar. Sentís que algo hiciste bien, y al mismo tiempo, que en cualquier momento puede venir alguien y decirte que ya está, que se acabó. Es muy irreal, incluso hoy, procesar el hecho de ser parte de una película de Indiana Jones”.

Waller-Bridge es la ganadora de varios Emmy por su Fleabag, una de las series de cabecera a la hora de pensar en una real renovación de formas de contar y de ver, de generar comedia y drama, de ser un clásico que se sabe moderno. Por ahora, el mundo espera su nueva gran serie, pero Waller-Bridge ha trabajado en terreno de gigantes. Por ejemplo, fue parte de los guionistas de la última película de James Bond, No Time to Die. Y a la hora de reflexionar sobre qué se puede alterar de los clásicos, Waller-Bridge, por supuesto, es más inteligente que el permanente pataleo de Twitter: “No se trata tanto de alterar al personaje. Digo, creaciones como 007 o Indiana Jones ya tienen su universo definido. Una cosa que me fue muy simpática y que casi no había notado en Jones es que siempre refunfuña, que no quiere estar ahí, que no quiere ser aventura. Es un héroe a regañadientes, que preferiría no correr todos esos riesgos pero lo conduce su pasión. En ese aspecto, es casi una permanente comedia, que cineastas como Spielberg o Mangold ahora se arreglan para que sea una aventura con una sonrisa. Pero a lo que iba tiene que ver con que se trata de alterar su mundo sin destruirlo, ahí está la inteligencia: por ejemplo, no pongamos un motivo romántico (algo que sucede en todas las Jones). Juguemos de otra forma, saquemos esa idea que hoy sí quizás se ve rancia, y pensemos al personaje de otro lugar. Pero ellos no tienen porque alterarse, no tienen porque dejar de ser lo que eran. La inteligencia viene de ver como moves las fichas alrededor de ellos. No de reconfigurarlos para que digan cosas más coherentes con cómo el mundo ve determinadas ideas hoy.” A esa idea se suma Renée Wilson: “Implica también poder ver nuevos rostros, nuevos personajes, sentir nuevas ideas en pantalla. Mi personaje quizás no hubiera existido en otras entregas, pero eso no es algo que me irrita. Me alegra que hoy suceda y que eso implique una alteración. No me parece interesante buscar reescribir clásicos por lo que pensamos, por suerte, hoy. Como dice Phoebe, siento que es mejor sumar a esa ecuación actual las ideas que van a modificar el mundo del personaje, y que él, o ella, puedan seguir siendo los mismos. Ves a Helena, y la ves deseando a hombres que se le cruzan, y es una cosa pequeña, pero no tanto: el deseo femenino no era parte de esta saga, y ahora está ahí, como comedia, definiendo la libertad de un personaje, abriendo posibilidades. Indiana a su edad quizás está en otro lugar, pero Helena quiere divertirse y eso implica, como decían, sumar a un mundo, no restarle. La melancolía de Indiana se choca con la pasión de Helena. Ahí hay una ecuación nueva, que ayuda a expandir un universo y no a limitarlo”.

Renée Wilson habla sobre la idea del legado, sobre que implica sumar una película a una saga que define un ideal de cine: “Indiana Jones y el dial del destino es una pelicula para ser vista en el cine. Puede que suene a punto de venta, pero veo que tenes nuestra edad: ¿se nos ocurriría a nosotros ver una Indiana Jones en una pantalla pequeña? Nunca. Eso es lo que impresiona: te sentís parte de un legado más grande que la vida, como dicen, que tiene que apreciarse para el medio que fue soñado. La escala es enorme, porque el personaje es enorme. ¿Qué queremos de nuestros relatos si no queremos que nos encandilen?” Y se suma Waller-Bridge: “Todos saben mi trabajo en las plataformas, y sin ellas sería imposible contar determinadas cosas. Quizás lo que podríamos entender es que ese acto del cine sigue siendo, se vea lo que vea, algo bastante poderoso. Ojalá pudiera mostrar las cosas que cuento siempre en una sala de cine. Siento que el hecho del cine es algo que me ha marcado, como narradora, que siempre está esa ambición: no tanto de llegar a la pantalla grande, pero de lograr esa sensación”.

Los caminos de Helena

En el reino de los rumores, el más poderoso es que el personaje de Phoebe Waller-Bridge, Helena, se convertiría en una serie para Disney +. Pero lejos de esos rumores, Waller-Bridge es una fan. Y nunca ha demostrado lo contrario a la hora de Indiana Jones. Por eso, uno de los momentos que destaca, de muchos es su personaje y su conexión con las actrices que han tenido roles en las aga: “Por ejemplo, siento que hay una conexión muy fuerte con los personajes femeninos anteriores, y eso es importante. Ella, claro, es una voz distinta, no mejor, distinta. La saga siempre ha tenido personajes femeninos fuertes. Pero una alteración divertida es que Indy siempre ha sido el misterio a los ojos de ellas. Y ahora es al revés, es mi personaje el misterio, no sabemos bien que quiere y para que. Ahí hay una de esas alteraciones saludables de las que hablamos”. Y el corazón de fan explotó cuando conoció, claro, a John Williams, el compositor de la clásica melodía del personaje: “Es medio difícil procesar que John Williams le escriba un tema a tu personaje. Y es díficil estar frente a él y realmente no derretirte en halagos, celebrar como su trabajo ha redefinido lo que es el cine para mucho, como nos ha inspirado. Solo me animé a decirle: ‘Gracias por hacerle una canción a mi personaje’.