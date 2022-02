Una diversidad de propuestas teatrales

El teatro independiente Timbre 4 cumple veinte años desde su fundación, siempre de la mano de Claudio Tolcachir y su equipo. Ahora suman un nuevo festejo: los diez años del Festival Internacional de Temporada Alta, más conocido como TABA. Es el primero en iniciar las actividades anualmente, será desde el 16 al 27 de este mes. En esta décima edición, como sucedió el año anterior, entrecruzará espectáculos presenciales con otros vía internet.

Una de las coordinadoras artísticas y curadora de este TABA es Mónica Acevedo, quien además es actriz, performer y docente. Explica cómo se realizó la selección: “Es un proceso muy complejo, tiene mucha exigencia porque hay que ponerse en diversos escenarios posibles, más allá de los deseos. No siempre querer es poder, pero eso te invita también a ser muy flexible”. Suma: “Te invita a pensar desde una perspectiva de adaptabilidad que no quiere perder el foco en lo que queremos habilitar desde el teatro haciendo este festival. Me gusta el contacto, vernos, encontrarnos, mirarnos y compartir el espacio. Con todos los cuidados que amerita el contexto, pero tiendo a abogar por esa experiencia. Pienso también que la virtualidad nos ha brindado la oportunidad de ver trabajos creativos que despliegan lenguajes con otras resonancias. Son experiencias que de otra manera no podríamos apreciar. Es interesante trascender las fronteras de la territorialidad y poder vincularnos con otras miradas, otras reflexiones. Creo que suma en este momento”.

Uno de los espectáculos españoles que se presentarán de manera presencial es el unipersonal Pocahontas, creado, dirigido e interpretado por Bárbara Mestanza. Un rostro muy conocido en su país, pero que nos visitará por primera vez. Confiesa: “Empecé a trabajar como actriz a los doce años y me he identificado como intérprete hasta el día de hoy pero, para ser honesta, es solo una de las vertientes que nace de lo que realmente soy: alguien que crea. Yo genero, eso es lo mío, y la forma en la que lo haga puede modificarse dependiendo del día, las circunstancias, la economía”. Agrega: “Creo en el deber como creadora de hacer ese teatro que me hubiera sido útil ver, que me hubiera ayudado. La única manera de que las mujeres logremos la real igualdad es que nos creamos legítimas de ello. Para eso necesitamos tener referentes, ver qué es posible, ver que nuestro talento y nuestro discurso no solo existen sino que son estrictamente necesarios para que este mundo avance. La evolución de este planeta nos necesita. La evolución del ser humano necesita nuestras historias, nuestra versión de los hechos, nuestro prisma, nuestra manera de hacer, nuestro criterio”.

El espectáculo que presentará, alejado del mundo Disney, lo estrenó hace ya casi tres años. Aquí hará dos funciones en Timbre 4, el sábado 19 y el domingo 20, ambas a las 20.30 horas. Desde Barcelona, Mestanza anticipa: “Sin duda la Pocahontas que verán ahora será una versión evolucionada de la de 2019. Yo creo que el teatro tiene que ser un ente vivo que vaya modificándose a través de las salas que pisa, el público que lo ve y los cambios que sufre quien lo interpreta. Buenos Aires, para mí, siempre ha sido la cuna del buen teatro así que llegaré con mucho respeto a esa tierra. Tengo muchísima curiosidad por ver cómo impacta esta pieza allí. Ir a Buenos Aires es un sueño que tengo desde que empecé a estudiar teatro, de hecho empecé a ahorrar como una loca para poder estudiar ahí una temporada y al final no lo logré, así que, supongo que voy a sentir como si un sueño de niñez se hubiera cumplido”.

Un espacio de encuentro

Habrá otros dos espectáculos catalanes de manera presencial: Livalone, creada e interpretada por Alejandro Curiel y Francesc Cuéllar, el jueves 17 y viernes 18 a las 10.30 y Se respira en el jardín como en un bosque, con texto de Pablo Gisbert sobre ideal de El Conde De Torrefiel, diseño sonoro de Rebecca Praga, voz de Tanya Beyeler, imágenes de Olga Fedorova y dirección técnica de Isaac Torres, el sábado 19 y domingo 20 a las 19, a las 19.35, a las 20.10, a las 20.45, a las 21.30 y a las 22.15.

Llegará desde Perú El señor Armand, alias Garrincha, de Serge Valletti, actuación de Jorge Armas, con dirección, diseño de iluminación y escenografía de Gilbert Rouviere, miércoles 16 a las 20.30 y jueves 17 de febrero a las 22.30. De manera on line y gratuita: Flaca alejada y Preludio, ambas desde Chile, más La hibernación del oso pardo (Cataluña/Argentina) y Las esenciales (Timbre 4).

En esta oportunidad una entrada estará a $1500, pero adquiriendo tres a $4000 y cuatro a $4500. Como es tradicional se hará el Torneo de Dramaturgias y habrá seminarios. Mónica Acevedo subraya: “Nos interesa poder convocar espectáculos que provengan de un ámbito más bien independiente y que propongan una búsqueda de lenguaje escénico que sea propio y genuino. Proyectos que nos generen sentido en diversos aspectos, estéticos, ideológicos, discursivos, etc. Intentamos que el festival sea una sucesión de días que ofrezcan diversidad de propuestas y de experiencias, que dialogue con el momento presente y que sea un espacio de encuentro”.