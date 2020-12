Una necesidad del mercado

Valentina Berger*

Una de las preguntas que más recibo a diario es: ¿dónde consigo castings y audiciones? La respuesta es muy amplia porque, a diferencia de Estados Unidos u otras partes del mundo, no hay un “banco de actores”. Muchas de las audiciones se publican en redes o páginas de internet del musical y otras ni siquiera se publican o se llama a actores “conocidos”, todo lo que hace esta búsqueda difícil. Un maestro una vez me dijo “si te hacen la misma pregunta tres veces tenés que prestar atención”. Y eso fue lo que hice con Backstage: presté atención a esta inquietud de los artistas que venían al sitio GO Broadway una vez ya finalizado el programa de formación que creé e intenté buscar una solución. Así fue como surgió la idea de comunicarme con Backstage, la plataforma con más castings y audiciones del mundo, que desembarcó en Argentina el mes pasado.

¿Por qué una empresa de Estados Unidos decide apostar en nuestro país en medio de una pandemia? La respuesta es sencilla: 2020 nos obligó a todos a adaptarnos y reinventarnos de alguna forma u otra y ver las cosas desde otro punto de vista, entre ellas la posibilidad de hacer proyectos a distancia. En Argentina hay muchísimo talento, pero es difícil de encontrar y contactar, ya que no hay una plataforma que centralice a todos los artistas en un mismo lugar (como LinkedIn con perfiles corporativos). Por lo tanto, de la mano de GO Broadway, el equipo de Backstage apostó a traducir la plataforma al español e invitar a artistas, productores y directores argentinos a sumarse, creando perfiles y publicando castings locales.

Me tomó varias reuniones y mucha investigación sobre lo que interesa a los norteamericanos y a empresas grandes a la hora de evaluar la opción de abrir en otros mercados. Les expliqué que sin mucha inversión (toda la comunicación ha sido de boca en boca hasta ahora) podía abrir puertas a artistas hispanohablantes. Entrevistaron a muchos productores, directores, directores de casting y artistas para entender el mercado y adaptar la herramienta al territorio y finalmente accedieron: gracias a GO Broadway, artistas, productores y directores podrán armar perfiles gratuitos en join.backstage.com/latam en los próximos seis meses.

Backstage tiene una sección que se llama “At home”, que permite postularse a trabajos alrededor del mundo desde casa. Esto posibilita que artistas argentinos puedan trabajar en el exterior con mucha facilidad. La plataforma vio un aumento grande de oportunidades de trabajo en publicidad y doblaje durante los últimos seis meses. Se ofrecen workshops para enseñar a sus miembros cómo grabar un reel, una audición online y otras herramientas útiles para armar un home studio. La seguridad en los castings y audiciones es una de las prioridades de Backstage, revisan cada oportunidad que se publica en la plataforma para comprobar su veracidad. Muchos artistas tienen páginas de internet personales y Backstage es básicamente lo mismo, con la diferencia de que en la plataforma hay miles de productores y directores buscando talentos a diario.

Durante el último mes, más de 15 artistas han conseguido trabajo en el exterior al igual que los 16 artistas que conforman el elenco del musical Rent en su versión en Argentina. La producción publicó la audición el 9 de noviembre, y más de mil artistas de todo el país enviaron sus videos para audicionar. Fue muy sencillo el proceso de elegir al elenco y comunicarse con todos los participantes a través de la plataforma sin necesidad de que los artistas viajaran a Buenos Aires. Como argentinos, siempre existe el sueño de llegar a Broadway, a Hollywood, y estoy convencida de que es posible trabajar en estas reconocidas industrias, pero hay dos factores importantes: uno es la preparación y el otro es la suerte, y a veces estas dos cosas no se dan al mismo tiempo. Es verdad que hay muchas producciones en Estados Unidos, pero también hay más actores compitiendo. Tengo amigos que han estado en cuatro o cinco obras de Broadway y a veces les cuesta conseguir trabajos. También conozco a muchos artistas que tuvieron la suerte de estar en el momento indicado en el lugar indicado y las cosas se les dieron. Pero estaban realmente preparados y entrenados.

*CEO de GO Broadway y representante de Backstage Latinoamerica.