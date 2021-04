“Uno de los pocos placeres del 2020 fue comer”

Inició el año en varias cocinas casi sin respiro. Jimena Monteverde se multiplica por tres en la semana. Empezó la séptima temporada de su programa Expertas TV de treinta minutos los sábados a las 11.30, que se repite los domingos 9.30. Allí invita a algún famoso a cocinar con los productos del Supermercado Día. Éste es su segundo año desde las pantallas de El Nueve.

Con respecto a Expertas TV, asegura: “Busco recetas sencillas, para que la gente acceda a cocinar de manera económica y que tenga un final tentador, para que lo haga en su casa. También al contar con un invitado debe poder cocinar sin complicarse. En las primeras temporadas hacíamos entrevistas a famosos, pero desde el año pasado decidimos que cocine junto a mí”.

Recuerda: “Tuve un restaurante durante siete años en Pilar. Pero lo cerré cuando empecé en la televisión. Se me complicó, mis hijos eran pequeños y llegó la crisis del 2001”. Conduce Como todo junto a Mariano Peluffo por Net TV, de lunes a viernes desde las 12.30: “Estoy todos los días junto a Mariano y otros cocineros. Lo disfruto mucho”.

Volvió a cocinar en los programas de Mirtha Legrand, ahora junto a Juana Viale por El Trece los fines de semana. Dice: “Son tres formatos muy distintos, por eso puedo hacer diferentes platos para no aburrirme. En Net TV tengo otros colegas, en Día cocina otro famoso y en lo de Juana presento una receta los domingos, para la familia”. Imposible no preguntarle por la cocinera más famosa que tuvo la televisión: Doña Petrona. “Se cocinaba en grandes cantidades, pensando para mucha gente. Ahora tenemos todo acotado y cuidando el bolsillo. También se aggiornaron la cantidad de huevos, manteca y otros productos”.

En el 2010, integró el elenco de “Bailando por un sueño”. “No me pude negar porque trabajaba para Ideas del Sur (La cocina del show) y Marcelo Tinelli quiso que participara. Mi familia no quería. Lo disfruté mucho, pero me tenía que quedar en Buenos Aires ya que vivimos en la Provincia.” Pasó también por la experiencia televisiva de ser jurado. Afirma: “Di muchos años clases de cocina y conozco los platos y los sabores. Siempre me ponía más como profesora que como jurado. Enseñás cuando notás errores. Hago comida cotidiana. Estoy atenta no solo a las ofertas sino también a los productos de estación, hay que crear con ellos, porque están a buen precio. Si el tomate está muy caro no hay que comprarlo. Aparecieron nuevas comidas, antes no se comía sushi, ni platos de la cocina peruana. Forma parte de la globalización que tiene el mundo. En mi casa se come sencillo y sano. Mis hijos son vegetarianos, a mí me gusta mucho la carne. Disfruto del asado los domingos y también una pasta con una buena salsa. Soy adicta a las harinas. Cuando los pantalones me aprietan demasiado, cierro la boca”.

Confesará: “No me tienta comer una torta, pero me encanta el chocolate y el dulce de leche, por ahí un cuadradito me como. Prefiero una picada o un pebete con jamón crudo. Con la pandemia no nos quedó otra que quedarnos encerrados y uno de los pocos placeres fue comer y variar en los platos. Se cocinó mucho en familia y con los chicos. Por eso los programas de cocina tuvieron tanta repercusión. Veo programas de cocina del exterior y MasterChef. Siempre aprendés algo”.