“Vamos a generar muchos recuerdos todos juntos”

La expectativa dentro de Disney, la compañía que adora a los nuevos medios hasta que aparecen estos eventos, es grande; se busca lograr un show por fuera de la norma, se busca fundar una situación en el calendario que la familia espere año a año. Se busca fundar un clásico. Y no, no hablamos de la película de Marvel o animada de turno. Hablamos de Disney celebra: una navidad inolvidable, el show que tendrá lugar los días 12 y 13 de diciembre en el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria y cuyas entradas ya están a la venta. Es un evento único, aseguran, y lo que vienen anticipando lo deja en claro: 50 artistas en escena, personajes en vivo, una pasarela de 100 metros, una pantalla como pocas veces -si no nunca- se ha visto, un árbol de navidad de 20 metros y la dirección de Ariel del Mastro. Todo eso bajo la conducción de Topa, un egresado de la escuela Disney, y Laurita Fernández.

Antes que nada, por supuesto, son dos amantes de Disney, desde su más tierna edad. Topa cuenta: “Mi primer recuerdo de Disney fue mi cumpleaños, un cumpleaños, donde me hicieron una torta de Mickey, y a diferencia de ahora, no había lugares donde comprar decorados, donde comprar cotillón con todo hecho. No existía eso. Entonces, todo lo hacíamos nosotros. En este caso, todo lo hacíamos con mis abuelas, dibujabamos, pintabamos, hacíamos los posters. Eso es lo clásico que hacíamos. Y lo clásico que hacíamos también, en mi caso, era pasar películas de Disney en mis cumpleaños, en las paredes, en el formato conocido como Super 8. Tengo un tío que vivía en Estados Unidos, que le había traído a mi papá un proyector y papá pasaba todas películas de Disney, teníamos muchísimos cortos y los de navidad eran mis favoritos. Te lo juro, con Chip y Dale cuando armaban el arbolito, se enganchaban con las luces y les pasaba de todo”. Por su lado, la protagonista de Legalmente rubia suma sus pasados de Disney: ·Gracias a esta pregunta estoy entendiendo porque mi personaje favorito es Daisy, que va a estar por primera vez acá en Argentina en el show. Mi mamá hacía tortas, y hacía promoción de tortas, aprendía de ellas, iba a cursos donde le enseñaban a decorar, y me acuerdo que la primera torta, de la que yo tengo uso de razón, era la forma de Daisy. Y me acuerdo de decir, porque podría haber salido medio chueca, ‘ay, salió igual’. Le había salido muy bien. Nada del viral “Expectativa/Realidad”, y desde ese entonces Disney y mi vida, desde Daisy y mamá, me hablan mucho”. Y suma: “Después por supuesto tengo recuerdo de ir de vacaciones a un lugar que tenía cabañas, y en esas cabañas había un circuito cerrado de transmisión. Había una cabaña central donde si vos ibas y pedías una pelicula, se daba: pero la veían todos, eh, entonces si ibas y una vecino ya se te había adelantado ya está, todo vemos la del vecino. Yo me iba corriendo, tenía el horario y le pedía La Sirenita. La habrán visto las otras familias 15 veces en las mismas vacaciones. Es esto de lo que hablamos: el deseo siempre fue conocer Disney y de eso a hoy ser parte de la familia Disney es directamente algo soñado, muy soñado”.

—¿Qué sienten que representa para ustedes ser parte de una apuesta tan grande de Disney en Argentina?

TOPA: A mí me pasa algo increíble con Disney. Vuelvo a Disney después de un par de años que no estuve haciendo nada. Lo último que hice fue El ristorantino de Arnoldo, en Junior Express. Volver a casa para mi es increíble, encontrarme con gente que amo, que admiro, me emociona por todos lados. Me emocionó cuando me llamaron por teléfono para convocarme para este espectáculo, que realmente es un gran espectáculo. Me puse muy contento, porque es el primer espectáculo donde va a verme mi hija trabajando para Disney. Mi hija nació en el 2020, y lo último que yo hice fue en el 2019. Por ende, para mi es muy emocionante poder hacerlo, con una empresa tan hermosa y con Disney más navidad. Realmente es único.

FERNÁNDEZ: ¿Qué te puedo decir? Ya cumplí un sueño, antes del show. No empezamos a llevar este es espectáculos. Uno siempre, bah, al menos yo, siempre sentí que Disney era parte de mi vida y de mi familia, algo que generó y atraveso mi vida, pero de pronto, trabajar con esta compañía y con toda esta gente maravillosa y profesional, tan de primera, es algo que lo que a veces prefiero no caer, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que vamos a vivir. Ni hablar de que todo lo que voy a vivir es con Topa, y cuando me dijeron que era con Topa dije ‘claro, sí’. No podría ser de otra manera…

T: Y este show…

F: Claro, y ¡este show! La mejor de las opciones, con 10 mil personas por noche ahí, que tiene una magia especial mirar hacía arriba y ver el cielo, y estar todos juntos, viendo esto de Disney. Es un montón. Bajo un cielo estrellado de Disney… Todavía no caígo. Me da mucha ansiedad todo lo que pueda suceder, todo lo que se va a ver. Pero por otro lado no quiero que empiece, porque eso implica que termina.

—¿Cómo explicarle a la gente el nivel y el tamaño de lo que se viene en este show navideño de Disney?

T: Te juro que tienen que venir, y nosotros estamos contando desde el amor que tiene el espectáculo. También estamos conociendo la envergadura que va a tener esto. Se va a construir este estadio en Ciudad Universitaria, para que todo el mundo pueda verlo, para que todos sean parte de la magia. Van a haber 50 artistas en escena: cantantes, músicos, bailarines, de todo en vivo. Los personajes de Disney van a estar cantando en vivo y en director. ¿Quiénes van a estar?

F: Va a estar Mickey, Donald, Daisy, Minnie, Pluto, Goofy, las princesas… Todos. Muchas gente me pregunta ‘bueno, pero ¿de qué va el show? Por eso ponemos tanto en enfasís en explicar. Nunca se hizo algo así, tan grande, en América Latina. Disney es la primera vez que elije hacer un espectáculo así de navidad. No hay ni fotos ni videos para contar de que va. Y sentís que las palabras se quedan cortas. Todo el espectáculo va a tener la magia que solo Disney puede generar y llevar a cabo. Y va a finalizar con todos prendiendo un arbolito de la manera en que solo Disney puede hacerlo. Un gran árbol, de 20 metros de altura, siete piesos. Todo cubierto en pantalla. Ese va a ser un momento tan único como cualquier otro en todo el espectáculo. Pero sobre todo hablar de unirnos en esta víspera de navidad, ya que las fiestas a nos invitan a todos a tener ese espiritú, a estar distintos, a estar juntos y ni hablar si nos juntamos tantos con los mismos deseos y las mismas intenciones. A veces sentimos que las palabras quedan cortas, porque uno puede ver videos, anticipos, ver el show en la pantalla, hoy que estamos tan acostumbrados a eso. Pero esta experiencia es para vivirla, es para estar ahí, hay que vivirla, hay que palpitarla y vibrarla. Hay que estar cerca.

—¿Hay sorpresas en lo que se viene?

T: No solamente es el show, claro que hay sorpresas. No vamos a decir quienes. Pero hay grandes artistas invitados, que no sabemos cuáles de los dos días van a estar. Artistas #1 van a estar ahí. Es la primera vez que se hace esto. Y ser elegidos es un montón. Recién estabámos como dos niños para sacarnos una foto con Mickey y Minnie. Imaginate cuando suenen Frozen, canciones navideñas, de todo. Tenemos lo mejor de lo mejor.