Las mejores imágenes de la ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos París 2024

La ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París-2024 comenzó este domingo en el Estadio de Francia, al norte de la capital francesa, poniendo fin de más de dos semanas de competencias deportivas. De esa manera, la ciudad se despide con un grandilocuente evento repleto de guiños a la cultura francesa y con Estados Unidos en lo alto del medallero después de algo más de dos semanas de competiciones.

El acto está presidido por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach. El acto inició con la difusión de imágenes aéreas del Sena y de algunos momentos fuertes de un evento que comenzó el 26 de julio y que acabará este domingo por la noche con el traspaso de la llama a Los Ángeles, la ciudad que albergará la próxima edición en 2028.

Antes del cierre de los Juegos Olímpicos, detuvieron a un hombre que escaló la Torre Eiffel

La cantante Zaho de Sagazan intrerpretó el gran clásico "Sous le ciel de Paris" poco antes de que el nadador Léon Marchand, el héroe francés de estos Juegos con sus cuatro medallas de oro, se llevara la llama olímpica del jardín de las Tullerías, en pleno centro de París.

Y en el estadio se montó un gigantesco karaoke con los temas "Emmenez-moi", de Charles Aznavour, y "Les Champs Elysées" de Joe Dassin, que arrancó unas palmas al mandatario Emmanuel Macron, quien preside la ceremonia junto al jefe del COI, Thomas Bach. Luego fue el turno de otros clásicos, siempre en modo karaoke: "Freed from desire", y el inmortal "We are the champions" de Queen.

En el momento de tomar la linterna con el fuego olímpico, dejó de arder el imponente pebetero -un anillo de siete metros de diámetro- que fue encendido en la apertura de la edición parisina el 26 de julio pasado y desde entonces impresionó a cientos de miles de lugareños y turistas.

A la espera de las intervenciones estelares del rapero estadounidense Snoop Dogg y el actor Tom Cruise como guiño a Los Ángeles-2028, el Estadio de Francia fue escenario de una sobrecogedora secuencia: una distopía futurista en la que "el viajero dorado", interpretado por el breakdancer francés Arthur Cadre, baja de los cielos y redescubre unas Olimpíadas entre tanto desaparecidas, al igual que en su momento hizo el barón Pierre de Coubertin en el siglo XIX.

El personaje, todo luz, oro y movimiento, encarna la libertad, y flanqueado de una reproducción de la Victoria de Samotracia, una de las esculturas griegas más famosas del museo del Louvre, tiene el cometido de restablecer el ideal olímpico, simbolizado en la recomposición de los cinco anillos imaginados por Coubertin.

Todo ello al tiempo que el 'performer' Alain Roche acomete la proeza de interpretar en un piano suspendido y en vertical el himno de Apolo, redescubierto en las ruinas de Delfos e interpretado en el congreso que en 1894 decidió en París el restablecimiento de las Olimpíadas.

La llama se dirige al Estadio de Francia, al norte de París, donde cerca de 70 mil espectadores abarrotan las gradas para seguir el desarrollo de la ceremonia. Más de 200 artistas acompañan el gigantesco espectáculo.

Con unas dos horas y media de duración, la ceremonia será más breve que la de apertura el 26 de julio, que duró cuatro y fue única en la historia del olimpismo al desarrollarse no en un estadio, sino a lo largo del Sena y con los atletas desfilando a bordo de 85 embarcaciones.

El director artístico vuelve a ser Thomas Jolly, blanco de ataques por una escena de tema dionisíaco en la apertura, que actores políticos conservadores de lo más variopinto -desde el Vaticano al guía supremo iraní, pasando por Donald Trump- criticaron, en su mayoría por ver en ella una parodia ofensiva de la Última Cena de Jesús con sus apóstoles.

Noticia en desarrollo