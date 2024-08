El cuarto puesto de Vernice: un diploma con gusto a disfrute

“Dale, comé un poquito más”. La frase se repitió en el lugar elegido por algún lado de París, mientras los dos protagonistas de la cena charlaban de cualquier cosa menos de lo que iba a pasar al mediodía siguiente en el Vaires-Sur-Marne Nautical Stadium. El que recibía la orden de su novia no era otro que uno de los puntos altos de esperanza de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de París. Agustín Vernice quería dejar en el pasado lo mal que la había pasado en Tokio 2020+1, donde terminó finalista, pero sufriendo mucho y disfrutando nada.

Para cambiar ese destino, el olavarriense decidió la noche previa romper su protocolo de competencia y salir a comer con su pareja. Todo gracias a un consejo de su psicólogo Gustavo Ruiz: “Antes no me hubiese animado, pero mi psicólogo me dijo: ‘Vos tenés que estar concentrado mañana, no hoy’, y eso me relajó. En Tokio no comí nada, por eso mi novia me decía ‘comé un poco más’. Por eso digo que no remo solo, lo hago con mi familia en la canoa”.

A la hora de entender porqué este diploma olímpico tiene un gran sabor de boca para este fanático de los autos: “Crecí muchísimo desde Tokio 2020 hasta acá. Ahora no me sorprende que me tiemblen las patas cuando voy a competir”, dice riéndose en la zona mixta. Y explica la diferencia de resultados y momentos: “En otro momento hubiese pensado que si terminaba en un cuarto puesto me iba a quedar mal porque no pude ganar una medalla. Pero este fue un cuarto en el que lo di todo, no tenía más nada. Llegué un poco cansado a la final, aunque las competencias olímpicas tienen esta dinámica de semifinales y finales muy pegadas el mismo día y hay que adaptarse”.

El palista, formado en el Club Estudiantes de Olavarría, será uno de los hitos salientes entre los 136 atletas de la delegación argentina al terminar cuarto en la final del K1 1000, después de un dramático photofinish, y superó la mejor actuación histórica de nuestro país, que correspondía a Javier Correa en Sydney 2000, con un quinto puesto.

Vernice sabe que su logro tiene un doble mérito deportivo y también personal. “Hasta querer formar una familia es algo muy complicado, mientras que a los colegas europeos se les facilita porque compiten acá y en dos horas se toman un vuelo y ya están en sus casas. Yo, en cambio, estoy a 13 mil kilómetros. Pero no es una excusa: todos tenemos dos brazos, dos piernas y los argentinos tenemos un corazón muy grande”.

* Desde París.