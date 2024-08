¿Qué lleva un fotógrafo en su bolso?

Getty Images está desplegando un equipo de 140 fotógrafos y editores para disparar y editar más de 5 millones de imágenes desde la Ceremonia de Inauguración, el 26 de julio, hasta la Ceremonia de Clausura, el 11 de agosto. 60 fotógrafos editoriales para cubrir en directo las 38 sedes de las competiciones olímpicas en Francia y sus territorios (Tahití para el surf). 24 fotógrafos comerciales para captar contenidos para los principales patrocinadores y encargos remunerados a lo largo de los Juegos. Más de 40 editores editando en directo a distancia desde la oficina de Getty Images en Londres.

Patrick Smith, fotógrafo de deportes de Getty Images ha sido reconocido especialmente con: Los Premios Pulitzer, Pictures of the Year International, The Sony World Photography Awards, World Sports Photography Awards, The Atlanta Photojournalism Seminar, Pro Football Hall of Fame, Society of Professional Journalists, Istanbul Photo Awards, National Motorsports Press Association, Maryland Jockey Club, The International Association of Athletics Federations y The National Press Photographers Association.

—La pregunta clave: ¿qué hay en tu bolso? ¿Cuál es el equipo esencial que hay que llevar para cubrir los Juegos Olímpicos?

—La respuesta principal es el equipo fotográfico, ¡y mucho! Lo esencial son tres cuerpos de cámara sin espejo Canon R3 y un surtido de objetivos, que incluyen: 15-35 mm, 24-70 mm, 85 mm, 135 mm, 70-200 mm, 100-300 mm y 400 mm. Este bolso principal también contiene tarjetas de memoria, baterías y otras cosas que nos ayudan a hacer nuestro trabajo eficientemente. Aparte del equipo, llevo ropa, calzado, incluido calzado impermeable, y mi equipo de correr para intentar hacer algunos kilómetros durante una misión a primera hora de la mañana.



—¿Qué hace que esos artículos sean indispensables para vos?

—El equipo fotográfico es una extensión de nosotros. Mi trabajo como fotógrafo de Getty Images consiste en documentar los momentos históricos y visuales de los Juegos Olímpicos para ofrecérselos a nuestros clientes y a los espectadores en casa, y en el mundo actual cada vez es más importante que esos momentos visuales se graben con veracidad y de forma convincente. Gracias a los avances tecnológicos, ahora utilizamos cámaras remotas y robóticas en los tejados y pasarelas de los estadios, así como bajo el agua, lugares en los que los fotógrafos no podemos estar físicamente. Este año contaremos con 15 cámaras robóticas normales y dos nuevas cámaras robóticas subacuáticas patentadas, que pueden manejarse desde los asientos de los recintos o desde nuestra oficina en el MPC. La propia robótica ha sido mejorada, lo que nos permite mover la cámara con mayor fluidez, con infinitas posibilidades de ajuste de la velocidad y la torsión para distintas condiciones de rodaje. Además, casi no hay retardo entre la vista de la cámara en directo y el operador, lo que permite utilizarla como una cámara de mano. Para tener éxito, no sólo necesitamos estas herramientas y a mí, sino también a cientos de empleados de Getty Images sobre el terreno en París, así como a los que editan a distancia en todo el mundo, que nos llevan por delante de nuestra competencia.

—¿Cuál diría que es el mayor reto del trabajo olímpico?

—Mantenerse fresco es el mayor reto de los Juegos Olímpicos en más de un sentido. En primer lugar, mantener la mente y el cuerpo sanos. Los días y las horas son largos, y las horas de sueño son mínimas. Esto se aplica a toda nuestra operación, así que es imperativo tomárselo como un maratón y no como una carrera. Conservar nuestra energía y visión para el largo recorrido de los Juegos es clave.

—¿Cuántas fotos haces en un día?

—Ahora que las cámaras disparan más de 30 fotogramas por segundo, el número de imágenes puede acumularse rápidamente. Si empezamos a contar cámaras remotas, podríamos llegar fácilmente a las decenas de miles en un día. Pero en atletismo podemos hacer una media de 5.000 a 10.000 fotos al día por fotógrafo, en un equipo de 5 a 6 personas. Se pueden sumar rápidamente esas cifras. A lo largo de los Juegos, nuestros fotógrafos cubrirán en directo las 38 sedes de competición olímpica de Francia y sus territorios (Tahití para el surf), incluidas todas las ceremonias de entrega de medallas, subiendo más de 100.000 imágenes al día de más de 30 deportes. En total, nuestro equipo captará la cifra récord de 5 millones de imágenes en los Juegos; como referencia, captamos 2 millones de imágenes durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

—¿Algún deporte favorito para cubrir?

—Tengo la gran suerte de cubrir un deporte que amo tanto en mi vida personal como profesional: el atletismo. Siendo un ávido corredor, es increíble documentar las piernas sin esfuerzo, suaves y rápidas de los atletas que sigo a diario en todo el mundo. Además, este deporte es sencillamente precioso. Los lugares en los que compiten suelen tener una estética histórica que da lugar a imágenes muy atractivas. Por último, las emociones, como en todos los deportes olímpicos, son memorables y permanecen intemporales. Todo esto hace que los Juegos de Verano sean siempre emocionantes, pero aunque suene a tópico, lo que me inspira es trabajar en una operación masiva durante un gran acontecimiento. Formar parte de un equipo en el que todo el mundo se esfuerza tanto como los atletas que tenemos delante nos hace mejores a todos. Eso no es algo que podamos sentir a menudo trabajando solos en nuestras respectivas ciudades. Por eso me aseguro de disfrutar al máximo del proceso y del ambiente de equipo.

—Y por último, ¿qué cosa le haría la vida más fácil? ¿Se ha inventado ya?

—Es una pregunta difícil. Creo que los fabricantes de cámaras como Canon siempre nos mantienen a los fotógrafos progresando y haciendo avanzar sus herramientas que nos ayudan a capturar estos impresionantes momentos visuales. Con eso, estos y otros retos a los que nos enfrentamos hacen que encargos como este sean memorables y únicos en la vida.

