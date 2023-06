Claves, propuestas y consejos para una campaña política moderna

Ese primer momento donde el político entrega su campaña (y sus deseos de ganar) en manos de alguien más, resulta crucial para todo lo que viene.

Lo primero que debe entender ese dirigente es que, a partir de ese mismo instante está dispuesto a poner en tela de juicio sus propias impresiones -políticas y coyunturales- para brindarse en completa confianza a un trabajo integral en el que un equipo aportará todo su conocimiento profesional para proyectarlo a la mejor campaña posible. En criollo: cuando el político ingresa por la puerta del consultor, su ego debe salir por la ventana.

Es allí que el equipo de trabajo entra en acción.

Repitan conmigo. E-QUI-PO. De eso se trata. No de gurúes. El trabajo en equipo mata a cualquier gurú. El que promete el oro y el moro. El gurú que jura que va a convertirte en un clon de Barack Obama en un puñado de semanas. El que se compromete a resolver mágicamente cualquier alcance derivado, por ejemplo, de una campaña sucia. Y aquí nos volvemos a detener. Stop.

La campaña suciava a existir. No puede sorprendernos, debemos estar preparados, con ojo de tigre.Sin miedo. Con respeto, pero sin miedo. Porque tiene solución y llegará de la mano de un equipo formado, audaz, y consustanciado con la faena.

Las crisis tampoco tardarán en aparecer. Pero si entendemos que la clave para extinguirlas es no quedarse demasiado tiempo en ellasy, si encima aportamos creatividad, hasta podemos salir fortalecidos. Un tip clave, para anotar: ante la crisis, bloqueo y contrataque. Rápido. Vertiginoso. Como en un partido de Vólley. Sólo de ese modola crisis no intoxicarácada punto de la estrategia.

¿Ya les mencioné la palabra “creatividad”? No la olviden. Porque la comunicación es entretenimiento. Lo que no entretiene, no impacta. Lo que no se distingue, se extingue. Un individuo está expuesto en nuestros días a 2 mil estímulos promedio, contando desde el mensaje de WhatsApp que recibe en su celular a primera hora, hasta la última noticia que consume en televisión antes de acostarse. Si no logramos intervenir memorablemente dentro de todo ese caudal inagotable de información, seremos rápidamente olvidados. Papelera de reciclaje, chau.

BonusTrack. La política ordena la comunicación. Siempre. No hay manera de que la relación entre esos dos elementos se invierta. Si eso sucede… ¡alarma, danger, peligro!.... Nuestra campaña se encamina definitivamente a no cumplir ni un solo objetivo. Sin una sólida línea política, toda posibilidad de comunicación de un proyecto será vana e inútil. Es la política, estúpido.

Daniel Ivoskus

@divoskus