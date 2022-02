¿María Virginia La Bruna cómo surgió Nuni?

Me encontraba transitando una dura etapa laboral, con muchas emociones encontradas, y sin un sentido hacia donde dirigir mis energías. Por ello, inicié varios estudios, entre ellos, una Maestría en Derecho Tributario, una Diplomatura en Derecho Digital, y un Curso de Derecho de la Moda, el cual combinaba dos pasiones: mi pasión por la moda y mi pasión por el Derecho. Este curso de Derecho de la Moda tocó una sensibilidad muy profunda en mí y que se relaciona con mi vida personal al hablarme del concepto de “Moda Adaptable”.

Mi hermano mayor, Edmundo o “Nuni”, tiene una discapacidad severa. Desde que nací, las sillas de ruedas, las operaciones, los viajes por cuestiones médicas, los fisioterapeutas, eran moneda común para mis hermanos y para mí. Si bien vivíamos una realidad distinta a la de nuestros amigos, esa realidad era nuestra normalidad. Y “Nuni” era uno más, igual a nosotros.

Por ello, el término de moda adaptable, el cual es definido como “aquella ropa y zapatos rediseñados para niños y adultos con problemas físicos, cognitivos o sensoriales”, me resultó difícil de comprender y me hizo repensar que la moda adaptable no puede ser algo hecho específicamente para un publico reducido. Sino que es la moda la que debe adaptarse a todas las personas: ¿existe algún ser humano igual al otro? Todos somos diferentes. Y como dice Givenchy “El vestido debe seguir el cuerpo de una mujer y no es el cuerpo el que debe adaptarse al vestido”.

En esas líneas surgió “Nuni Smile”, la moda adaptable, a través de realización de un zapato lindo, cómodo, de moda, y que todos pueden usarlo, niños, adolescentes, adultos, ancianos y personas con dificultades motrices. Moda que extenderemos a ropa y accesorios también.

¿Qué aceptación tuvo el proyecto en tu familia?

A las primeras personas que les conté este emprendimiento fue a mi hermana Beatriz y a mi hermano Agustín. Bea, la más alegre y sensible de nosotros, relacionó el proyecto con aquello que nos duele, y es la enfermedad de nuestro hermano. En su afán de olvidarse de aquello que es muy duro, inmediatamente dijo “NO, mejor hagamos algo que traiga alegría”. Minutos después reflexionó y dijo… “en realidad, está bueno, porque este proyecto va a convertir la tristeza en felicidad”. Por su lado Agustín, el más chico e idealista de la familia, le dio el visto bueno al proyecto, en un abrir y cerrar de ojos.

De esta manera, los tres, Beatriz, Agustín y yo, emprendimos este viaje hacia ese nuevo concepto que redefinimos de moda adaptable, la moda para todos, empezando por dar vida a esta marca, cuyo nombre se compone por dos elementos esenciales: el nombre de nuestro hermano y su sonrisa, siendo este “Nuni Smile”.

¿Qué productos ofrecen al público?

Hemos arrancado por los pies, que es la base de todas las personas. Por ello, actualmente nos encontramos ofreciendo a la venta la línea de calzados para hombre. Se trata de un zapato fácil de poner, cómodo, antideslizante y muy canchero.

Para el mes de abril aproximadamente estaremos lanzando la línea de calzado de mujer y ha mediado de año la alegría y explosión de colores para niños.

Finalmente, proyectamos para fin del 2022 contar con nuestros primeros modelos de ropa, para que todos puedan vestirse con Nuni.smile en la próxima Navidad.

Datos de contacto:

Pueden visitarnos en nuestro Instagram @Nuni.smile.ok o en www.nuni.com.ar donde pueden acceder a nuestro pre order de calzados Nuni.

