Trascendo.com: Tomá el control de tu vida financiera

Como politólogo y Lic. en Gobierno y Relaciones Internacionales por la Universidad Argentina de la Empresa, es fundador de Trascendo.com, una empresa de Educational Technology (EdTech) especializada en finanzas personales, Iván Vallejos, a los 28 años, ofrece Talleres Virtuales de Educación Financiera con el material más completo del mercado. “Los servicios que ofrecemos combinan y llevan a la práctica conceptos de finanzas, pedagogía, neurociencia y economía conducidos a través de la tecnología”, cuenta Iván, que desde muy chico comenzó a entender cuál era la dinámica del comercio y las finanzas.

“Soy hijo de un padre obrero y una madre docente. La mayor parte de mi vida viví en el conurbano bonaerense sur. Mis abuelos eran comerciantes: mi abuelo materno tenía una carnicería, mi abuela materna una verdulería y mi abuela paterna un kiosko, y desde chico me inculcaron el rubro. Tanto es así que, a los 5 años, ya me encontraba vendiendo helados desde la ventana de mi casa. Íbamos con mi mamá al proveedor, pensábamos en los precios y varios vecinos de la cuadra venían y nos compraban. Recuerdo que cuando terminó ese verano, con las ganancias del negocio me compré un CD con canciones de las series que veía en Magic Kids”, recuerda Iván que, con la crisis del 2001 vivió momentos familiares difíciles pero que forjaron lo que luego sería su futuro. “Luego de épocas económicas complicadas para mi familia, ya cursando la secundaria, a veces me ponía a reflexionar sobre cómo habíamos llegado a esa situación tan traumática. Con tanta curiosidad como falta de respuestas, pensé que la política podría darme una respuesta al asunto. Es por esto que, a los 16 años, pensé en estudiar Ciencias Políticas, con la idea de llegar a entender cómo se dio todo este asunto del 2001 y tratar de buscar la forma de anticipar que algo así volviera a suceder”, asegura.

- ¿Cómo fueron los inicios en la profesión?

Al recibirme, me encontraba trabajando para empresas multinacionales de servicios financieros y, estando con ellos, pude interiorizarme en muchas cosas: aprendí sobre la rentabilidad, sobre los ahorros, las inversiones, sobre la educación financiera, sobre las criptomonedas, la importancia de tener una pensión complementaria para la jubilación y cómo hubo personas y empresas que sortearon la crisis del 2001 sin mayores inconvenientes. Toda esta nueva información me hizo cuestionar lo aprendido a lo largo de la vida. Por ejemplo, me mostró que la típica modalidad de ahorro metiendo pesos en una alcancía no funciona más. De hecho, hace poco se hizo viral un video de un niño que ahorró casi 4 mil pesos a lo largo de 3 años. Y todo el esfuerzo que hizo durante todo ese tiempo terminó destruido cuando se percató que con lo ahorrado solo podía comprarse 12 paquetes de figuritas del mundial. Todo esto nos demuestra lo necesario que es la educación financiera en un país donde la inflación se dirige al 100%, lo que hace que el valor del dinero se pierda mes a mes.

- ¿Cuál sería una solución para ese panorama?

Lo común es pensar que con la inflación tan alta las personas prefieran gastar hoy o comprar dólares porque mañana todo estará más caro o porque el peso se devalúa, pero existen alternativas de inversión que son más rentables que solo comprar dólares. Además, en los últimos años, se democratizó el acceso a los instrumentos financieros: existe una gran variedad de páginas de inversiones que te permiten hacer rendir tu dinero sin ser millonario. Aunque se necesita conocer el paño para identificar cuáles de ellas son fraudulentas y cuáles no.

- ¿Cómo nació Trascendo?

Justamente, con toda esta información, y con profundas investigaciones de distintas experiencias en el mundo sobre cómo hacer llegar todo este conocimiento a las personas de una manera sencilla, liviana y ágil haciendo que cada persona se sienta comprendida, acompañada y escuchada nació Trascendo.

- ¿Qué servicios ofrece?

Desde Trascendo buscamos que las personas desarrollen un manejo eficiente de sus finanzas para realizar sus sueños mientras crecen sus ahorros. Es por ello que diseñamos contenido y productos digitales para que puedan alcanzar la tranquilidad y la seguridad financiera. En Trascendo.com combinamos y llevamos a la práctica conceptos de finanzas, pedagogía, neurociencia y economía conducidos a través de la tecnología. En febrero de 2023 comenzamos un taller, que consta de ocho encuentros semanales, en el que las personas aprenden a identificar el estado actual de sus finanzas personales, potenciar sus capacidades para generar ingresos, fijar objetivos de ahorro y/o inversión para que puedan alcanzar sus metas financieras. Para quienes desean acceder a este contenido sin restricción ni demanda horaria, tienen la posibilidad de acceder a los cursos virtuales on-demand. Estos cursos dan la posibilidad de pausar la clase y volver cuando se necesites. Y una vez que terminas la cursada, se tiene la posibilidad de reunirse con el instructor del curso para resolver todas las dudas. Además, contamos con un servicio uno a uno de mentoría financiera o financial mentoring, este servicio ayuda a las personas que buscan ingresar al mundo de las inversiones pero que tienen que ordenar un par de cosas antes. Es muy común que quienes quieren comenzar a invertir piensen en que tienen que poner grandes cantidades de dinero, a veces atentando contra su propia supervivencia. A modo de ejemplo, hubo gente que compró Bitcoin con la plata que tenían separada para pagar la tarjeta de crédito, creyendo que iban a terminar con ganancia. Sin embargo, terminaron perdiendo gran parte de la inversión. Con este servicio, cocreamos con las personas objetivos financieros realistas que les permitan llegar con tranquilidad a las metas que se colocaron previamente.

- ¿También cuentan con servicios para empresas?

Sí, tenemos un servicio exclusivo llamado express mentoring, un servicio que consta de una charla o de una serie de charlas que pueden ser presenciales o virtuales dirigida a fortalecer las finanzas personales de los empleados. Estas reuniones son dinámicas, en donde los empleados traen o les van surgiendo dudas, incluso de casos que viven en su día a día, y buscamos la forma en la que cada persona tenga las herramientas necesarias para desarrollar e implementar su Plan de Acción Financiero.

- ¿Cuáles son los proyectos al mediano y largo plazo?

Aspiramos a incluir el servicio de asesoría financiera una vez que cuente con la Idoneidad en el mercado de capitales expedida por la CNV. De esta manera, no solamente ayudaremos a las personas a ordenar sus finanzas, sino que también las podremos acompañar en el crecimiento de su capital a través de las inversiones o de los ahorros que deseen hacer. Por otra parte, además de los cursos de educación financiera, tenemos en agenda tanto cursos de criptomonedas como de inversiones. Estos cursos contarán con el espíritu de Trascendo, los cuales serán sumamente prácticos y les darán a quienes lo cursen las herramientas necesarias para comprar esos activos con conciencia.

- ¿Dónde se los puede contactar?

Nos pueden encontrar en Instagram como @trascendo.ok , en donde publicamos muchos de tips para ahorrar y llegar a fin de mes con algo más de aliento. En nuestro sitio web https://trascendo.com van a encontrar el catálogo de los cursos y talleres. Y nos pueden contactar por WhatsApp al +5491166228723 y por mail a [email protected], por cualquier duda o consulta.