Un empresario argentino con calidad de exportación

Muchas veces se habrá preguntado como es el proceso para invertir en los Estados Unidos y poder tener su portfolio dolarizado con cashflow mensual. Juan Pablo Pistorio, un empresario argentino que reside en Michigan, no solo se lo preguntó, sino que además lo llevó a cabo. Junto con su esposa Ivana Palomino, se instalaron en uno de los Estados más fríos del país, donde detectaron diversas oportunidades en ciudades que estaban saliendo de una importante crisis y que en la actualidad, son las que muestran uno de los mejores índices de recuperación de todo Norteamérica. “Compramos casas, las refaccionamos, las rentamos o simplemente las vendemos y repetimos el ciclo”, sintetiza Juan Pablo desde su oficina en la ciudad de Dearborn.

Actualmente sus ingresos se completan holgadamente con las rentas mensuales obtenidas con propiedades que, en algunos casos, compraron por algo menos de U$S 30.000 y actualmente cuestan en el mercado local, alrededor de U$S 85.000. Desde sus redes sociales muestra parte del proceso de su negocio pero también comparte sus experiencias de vida en Estados Unidos, ayudando no solamente a aquellos que quieren invertir, sino también a quienes quieren seguir sus pasos, buscando además la posibilidad de emigrar y comenzar una nueva vida en el primer mundo: “Debido a mi experiencia en medios de comunicación, realizo habitualmente entrevistas a profesionales que le brindan a las personas que piensan en emigrar, todos los recursos para llevar adelante este proceso, que no es simple, pero el hacerlo de la manera correcta, le permitirá alcanzar ese sueño americano que muchos ven tan lejano”, afirma.

Según nos cuenta, debido al dinamismo del mercado estadounidense, es muy importante mantenerse en la búsqueda de nuevos desarrollos y alternativas de negocios, por lo que siempre se lo puede encontrar viajando a diversas ciudades o relacionándose con distintos desarrolladores que ofrecen diversas oportunidades de negocios. También deja tiempo para realizar entrevistas vía zoom con aquellos que quieran comenzar a dar sus primeros pasos. Juan Pablo Pistorio demuestra que el talento argentino no tiene fronteras y que además no se necesita ser millonario para crear oportunidades reales en el primer mundo.

