Diez nuevos empleos que se generarán en la era digital

Sara Mendoza Figueroa

En plena Era Digital es verdad que muchos trabajos desaparecen con el avance de la tecnología. Sin embargo, la buena noticia es que surgen nuevas necesidades que disparan nuevos empleos hasta ahora impensados o de ciencia ficción:

◆ Una población de mayor edad. Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), hacia 2025 el 63% de la población mundial vivirá más de 65 años y algunos mucho más de cien años. Esta población de adultos mayores afectará notablemente las economías a nivel mundial. Sin embargo, si tenemos una mirada optimista, surge un segmento que requerirá médicos especialistas en gerontología, cuidadores de abuelos, expertos en planificar actividades para la 3ª edad (cuidados físicos y psicológicos, así como entretenimientos y viajes).

◆ Gran cantidad de gente con mayor conciencia del cuidado del medio ambiente. Esto puede provocar una vuelta a las pequeñas granjas locales. La gente comenzará a cultivar su propio alimento en forma sustentable, para abastecer las necesidades familiares. Seguramente crecerá el segmento de productores agropecuarios artesanales –de hecho, ya está sucediendo–, lo cual cambiará la dinámica de este sector de la economía.

◆ Nuevas producciones de alimentos basadas en la eficiencia genética de las especies. Surgirán nuevas investigaciones para optimizar al máximo los recursos y las superficies que se dispone para obtener alimentos para una población mundial que crece exponencialmente.

◆ Creación de contenidos digitales. Los canales de comunicación digital son los grandes protagonistas del nuevo milenio y se fortalecen cada vez más, con una segmentación antes nunca tan específica. Aparecen alternativas para pequeños grupos con gustos y necesidades bien determinadas según cada nicho. Una oportunidad para desarrollar nuevos negocios bien específicos para cada target.

◆ Desarrollo de la robótica. Esta tecnología será cada vez más avanzada, por eso se necesitarán especialistas, desde ingenieros desarrolladores de robots hasta expertos en reparación y actualización de equipos.

◆ Viviendas inteligentes. El Internet de las Cosas o IoT (por sus siglas del inglés “Internet of the Things”) está cambiando también la forma de vida de la gente en sus hogares. Esta nueva dinámica hace que se necesiten nuevos especialistas que hasta ahora no existían: ingenieros y técnicos especializados en el funcionamiento de casas inteligentes.

◆ Realidad virtual en la vida cotidiana. Ya se está utilizando tanto para el trabajo como para el entretenimiento. Se necesitan expertos en contenidos de este tipo, tanto para capacitación y conferencias como para viajes y turismo virtuales.

◆ Especialización en Big Data y el Análisis de esa información (Analytics). Ya muchas personas se están capacitando en la comprensión y el desarrollo de algoritmos.

◆ Aprendizaje y capacitación online en los ámbitos laborales. Esta nueva modalidad lleva a la necesidad de profesores o capacitadores independientes.

◆ Profesionales freelance, capaces de formar equipos para proyectos puntuales. Este tipo de perfil es cada vez más requerido.

* Gerente de Marketing. Visma|Raet para Latinoamérica.