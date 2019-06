por Luis Di Lorenzo

La comodidad del hogar desplazó a las oficinas tradicionales y la flexibilidad horaria desterró la idea de pasar largas jornadas lejos de casa. Sin embargo, esto ya no es novedad sino que se trata de una tendencia que sigue creciendo y, sobre todo, evolucionando. donde los sillones, el relax y los pufs para trabajar con una notebook en las rodillas se vuelven paisaje común. “‘Operativo puf’ acá sonaría a ordenar la oficina”, bromean algunos especialistas del llamado smart working a propósito de algunas noticias que circulan en los medios con ese cintillo.

¿Cuáles son las características del trabajo remoto 2019? La revolución digital de los últimos años llegó para cambiarlo todo, y el ámbito laboral no es la excepción, es por esto que el concepto de trabajo se modificó rotundamente. El teletrabajo, que arrancó tímidamente a principios de este siglo, hoy evolucionó de la mano de los millennials hacia el smart working: no importa dónde uno se encuentre, la premisa es cumplir los objetivos.

Los números hablan por sí solos: según The Deloitte Millennial Survey, el 64% de los integrantes de esta generación consideran la flexibilidad para trabajar desde cualquier lugar un valor importante. Por eso, esta tendencia sigue en aumento. En Estados Unidos, por ejemplo, un estudio realizado por Buffer revela que el 43% de la población activa trabaja o ha trabajado de manera remota; y según Venture With Impact, plataforma que les permite a los profesionales trabajar y viajar a la vez, Medellín (Colombia) y Playa del Carmen (México) se encuentran entre las ocho mejores ciudades del mundo para teletrabajar.

Horarios libres. El hecho de tener horarios flexibles y la posibilidad de realizar home office son, junto con una buena política en cuanto a vacaciones, los beneficios más buscados por los profesionales hoy. Esto tiene como respaldo un estudio realizado por Benify, en el cual se encuestó a más de veinte mil empleados y a reconocidos líderes de Recursos Humanos de más de cien compañías. El empleo remoto brinda numerosos beneficios, por eso esta opción es cada vez más utilizada, sobre todo en algunas industrias y compañías que trabajan con orientación a objetivos y entienden que tener colaboradores que pasan largas horas en una oficina no es sinónimo de eficacia.

Sin embargo, el smart working no solo es válido para quienes trabajan de manera freelance sino que las empresas lo están adoptando como una modalidad para sus colaboradores en relación de dependencia. Una de ellas es BairesDev, y no es un dato menor, ya que la desarrolladora de software le debe gran parte de su expansión a su apuesta por el teletrabajo, entre otros beneficios que ofrece a sus ingenieros de sistemas distribuidos por diferentes puntos de la región (principalmente en México, Colombia, Brasil y Argentina).

Con diez años de trayectoria, 700 colaboradores y un staff conformado por el Top 1% IT talent de Latinoamérica, BairesDev es uno de los ejemplos más destacables en toda la región de los beneficios del trabajo remoto. “Considero que supimos encontrar a los mejores desarrolladores, y esto no solo se debe a nuestra capacidad de selección, sino a que, al ofrecer múltiples beneficios, los talentos nos buscan para trabajar con nosotros. Eso se ve reflejado en las más de 145 mil solicitudes que tenemos anualmente”, explica Ezequiel Ruiz, VP de Talent Acquisition de la compañía.