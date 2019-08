Qué programadores son los que más demanda el mercado

por Luis Di Lorenzo

Los imparables avances tecnológicos y el hecho de que los servicios IT ocupen actualmente el centro de la escena empresarial, entre muchos otros aspectos, generan la demanda de una enorme cantidad de desarrolladores, y no siempre es sencillo encontrarlos, sobre todo a aquellos más destacados. Se trata, muchas veces, de un gran desafío para los departamentos de Recursos Humanos, que deben aprender a enfocarse en habilidades muy específicas –que son indispensables a la hora de realizar la búsqueda de ingenieros en sistemas– para poder así seleccionar a los mejores talentos del mercado y asegurarse de que estos generen un valor agregado, aportando un servicio distintivo.

Tendencias. En los últimos años, los avances tecnológicos demostraron no solo revolucionar la industria sino, además, no tomarse vacaciones, por lo que mantenerse a la vanguardia de las tendencias requiere capacitación constante y de calidad para los desarrolladores, pero también para los reclutadores encargados de seleccionar a los nuevos colaboradores.

BairesDev es una firma especialista en la captación de los mejores talentos: cuenta con el Top 1% IT talent de América Latina, gracias a un proceso de selección que consta de siete pasos diagramados para incorporar solo a los ingenieros de sistemas más destacados y capacitados del mercado, lo cual tiene como resultado equipos profesionales altamente calificados. Pablo Azorin, co-fundador y Chief Technology Officer de la empresa, explica algunas de las habilidades que hoy buscan en sus talentos, y que los llevó a ser, durante cuatro años consecutivos, la compañía de software de mayor crecimiento en Latinoamérica: “La inteligencia artificial es una tecnología que viene en constante crecimiento y promete explotar su potencial en el corto plazo”.

Algo similar ocurrió con las iniciativas de Blockchain hace algunos años, cuando aún no se habían expandido demasiado: no era una exigencia que los desarrolladores contaran con conocimiento en esta área, pero actualmente son muy buscados y muy difíciles de encontrar. “El aumento del uso de Blockchain generó una gran escasez de talentos y las empresas que no cuentan con conocedores de la temática están luchando para satisfacer su requisito de conocimiento en el área”, asegura el vocero de BairesDev.

Otro ítem a tener en cuenta son las aplicaciones web progresivas, que están ganando terreno y son cada vez más populares entre los ingenieros IT. Según Azorin, “tienen una utilidad sorprendente y son fundamentales para lograr una experiencia del usuario satisfactoria. Por esto, es evidente que van a continuar en expansión y es esperable que los desarrolladores estén capacitados para estar a la altura de esta tecnología”.

Lenguajes. Stack Overflow realiza todos los años una encuesta a desarrolladores para saber cómo se capacitan y qué herramientas están utilizando; de la Developer Survey 2019 realizada a más de 90 mil profesionales, surge que JavaScript es el lenguaje de programación más utilizado, que ocupa el primer puesto por séptimo año consecutivo. “Este es, por lejos, el lenguaje de programación más importante que un ingeniero de software debería manejar. Según una encuesta realizada por la organización Web Technologies Survey, más del 95% de los sitios web del mundo utilizan JavaScript de alguna forma”, explica el vocero de BairesDev. Y suma: “Este lenguaje también está ganando popularidad por su versatilidad en el diseño y desarrollo del back-end y front-end de los sitios”.

En segundo y tercer lugar se encuentra HTML y SQL respectivamente, el lenguaje de etiquetas, pero en cuarto lugar, asomó Phyton, lenguaje elegido por su simpleza y legibilidad, que este año superó a Java en el ranking general.