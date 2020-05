Anonymous involucra a Donald Trump en la muerte de Jeffrey Epstein

En medio de la ola de protestas en Estados Unidos por el crimen del afroamericano George Floyd, el presidente Donald Trump anunció que incluirá a Antifa, una organización antifascista, en la lista de grupos terroristas. La acusó de estar detrás de los disturbios en varias ciudades del pais.

En paralelo, el mandatario norteamericano fue acusado por la organización Anonymous de estar involucrado en la muerte de Jeffrey Epstein, conocido como el depredador sexual, para ocultar su supuesta participación en una red de trata de personas.

"Estados Unidos de América va a designar a los 'antifa' como Organización Terrorista", publicó Trump en su cuenta oficial en Twitter.

Además, según publicó Europa Press, Trump felicitó a la Guardia Nacional "por su gran trabajo" en su despliegue en Mineápolis, donde ocurrió la muerte de Floyd -luego de ser asfixiado por la policía- y epicentro de las protestas. La Guardia Nacional arribó el sábado a la capital de Minesota.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.