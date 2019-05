China: arriesgó su vida para salvar a un bebé que cayó de un 5º piso

Gracias a sus rápidos reflejos, un hombre logró salvar la vida de un bebé que cayó de un quinto piso. El hecho ocurrió el jueves 23 de mayo en la ciudad china de Yining y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona y comenzó a viralizarse en las redes sociales rápidamente.

El 'héroe' de 28 años, identificado como Tonik Turghanbek, se encontraba dentro de su vehículo estacionado cuando se percató de la situación y, debido a su rápido accionar, pudo colocarse a tiempo debajo de la ventana del edificio del cual se caía el menor de dos años y siete meses, para amortiguar su caída. Según se supo después, el pequeño resultó ileso. El hombre por su parte, sufrió abrasiones cutáneas en cabeza y brazos, y debió ser atendido en el hospital.

En las imágenes que se conocieron ahora, se observa como Turghanbek sale de su auto justo a tiempo y estira sus brazos para atrapar al menor que cae. Si bien no logra sujetarlo, hace que éste pueda amortiguar el golpe en el piso. Finalmente los dos quedan tendidos en el suelo. El niño fue trasladado a un centro de salud donde se constató que no sufrió lesiones, según consignó el portal CCTV Plus.

El pequeño resultó ileso gracias a la intervención de Turghanbek. FOTO: Captura de pantalla/ AP

Un testigo relató que varias personas se percataron del peligro que corría el niño, pero que cayó antes de que les diera tiempo de ponerse en contacto con las autoridades para que pudieran auxiliarlo. Y, fue en ese momento en que el hombre entró en acción.

"En el momento en que lo vi, ya se estaba cayendo. No pensé en nada en ese momento. No sé qué pasó después de eso, ya que me desmayé por un tiempo. Cuando me desperté, la policía y los rescatistas estaban acá", precisó el 'héroe' en declaraciones al mencionado medio.

La valentía de Turghanbek fue celebrada en las redes sociales, donde diferentes usuarios publicaron mensajes de apoyo y agradecimiento, donde sostenían: "Todavía hay ángeles ahí fuera"; "El mundo necesita más gente como el día" y "Este hombre es el verdadero héroe que necesitamos", entre otros posteos.

F.D.S./FeL