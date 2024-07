Días de descanso de Biden en la playa, nerviosismo de los demócratas en Washington

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, permanece aislado con Covid-19 en su casa de playa mientras aliados clave del Partido Demócrata, incluido Barack Obama, habrían expresado su preocupación de que ya no pueda ganar las elecciones de 2024. Varios medios estadounidenses informaron que el presidente está considerando el futuro de su candidatura a la reelección en medio de una creciente oposición dentro de su partido.

En su casa de vacaciones de Delaware, Biden está descansando pero se está preparando para volver a trabajar. Y si bien dijo que seguirá en la carrera, está "haciendo un examen de conciencia". "Está haciendo un examen de conciencia, lo sé a ciencia cierta", dijo una fuente a Reuters. "Está pensando en esto muy seriamente".

El New York Times citó a varias personas cercanas a Biden que dijeron que creen que comenzó a aceptar que puede perder en noviembre ante su rival republicano Donald Trump y que podría tener que retirarse, y una de ellas dijo: "La realidad se está imponiendo". La fuente citó a esta persona diciendo que no sería una sorpresa si Biden pronto respaldara a la vicepresidenta Kamala Harris para reemplazarlo como candidato demócrata.

Horas antes, el expresidente Barack Obama habría dicho a sus aliados que Biden debería "considerar seriamente la viabilidad de su candidatura", según informó el Washington Post. Su oficina no hizo comentarios. El medio de noticias Axios citó a figuras del partido que dijeron que Biden podría retirarse tan pronto como este fin de semana, mientras que la emisora ​​NBC citó a una persona cercana a Biden que dijo: "Estamos cerca del final".

La candidatura de Biden, de 81 años, está en peligro desde desde un desastroso debate televisivo contra Trump hace tres semanas. Sin embargo, su equipo de campaña negó los informes sobre su baja e insistió en que se quedaría: "Se presenta a la reelección. Las conjeturas infundadas de fuentes anónimas no son una primicia", dijo el funcionario de campaña TJ Ducklo.

La vicepresidenta Kamala Harris no hizo ningún comentario sobre la crisis en un discurso en el estado clave de Carolina del Norte, pero elogió al presidente y dijo que el "contraste entre Joe Biden y Donald Trump es como la noche y el día". También criticó al nuevo compañero de fórmula de Trump, JD Vance, y dijo que era la "elección más existencial, trascendental e importante de nuestra vida".

Mientras su rival Trump se prepara para su actuación estelar en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee este jueves, Biden se encuentra en un aislamiento tanto personal como político. Biden dijo a los periodistas el miércoles que "estaba bien", pero luego se le vio frágil mientras descendía lentamente las escaleras del Air Force One.

El diagnóstico de Covid para Biden llegó en el peor momento posible para la campaña presidencial, porque lo obligó a interrumpir un viaje a Las Vegas y aislarse en su casa de vacaciones en Rehoboth Beach, Delaware, valorada en 3,4 millones de dólares.

Su médico personal, Kevin O'Connor, dijo que Biden todavía estaba experimentando síntomas leves de Covid y estaba tomando el medicamento Paxlovid, pero que sus signos vitales seguían siendo normales.

"El presidente sigue experimentando síntomas leves de las vías respiratorias superiores asociados a su reciente infección por COVID-19. Sigue recibiendo Paxlovid. Continuará dirigiendo los asuntos del pueblo estadounidense", dijo O'Connor en una carta publicada por la Casa Blanca.

Biden también tiene previsto realizar una gira de recaudación de fondos para su campaña a finales de la semana, contactando con donantes ricos en Texas y California mientras defiende su candidatura. Para los próximos días también tiene planeado un encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Pero mientras Biden se aísla para recuperarse de la enfermedad, el número de demócratas que se manifiestan en su contra está creciendo y 20 miembros de la Cámara de Representantes le pidieron abiertamente que renuncie. El presidente, desafiante, dijo que él será el candidato demócrata y que solo Dios o una "condición médica" lo obligarían a retirarse.

Los principales demócratas del Congreso, el líder de la mayoría del Senado Chuck Schumer y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries, se reunieron con Biden en los últimos días para advertirle que su candidatura amenaza las perspectivas de su partido en las elecciones de noviembre.

Según conversaciones privadas citadas por CNN y el New York Times, la influyente ex presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi aumentó sus problemas al decirle en privado a Biden que no puede ganar y que podría dañar las posibilidades de los demócratas de recuperar la cámara baja.

Pero otros siguen siendo leales al presidente y están visiblemente enojados por los comentarios de sus compañeros demócratas, argumentando que perjudican al partido en general.

"No puedo expresarles lo vergonzoso que me siento al escuchar todas estas filtraciones sobre lo que los líderes demócratas están haciendo y no tener a ninguno de ellos aquí para confirmarlo o negarlo. Es una falta de liderazgo y está haciendo que todos los demócratas queden mal", escribió la representante demócrata Ilhan Omar. "Todo lo que se derive de este desastre no reparará el daño que ya se ha causado".

Los republicanos se encuentran nuevamente unificados después de que el expresidente Trump, quien a sus 78 años es solo tres años más joven que Biden, sobrevivió a un intento de asesinato el sábado que lo dejó con una oreja vendada. Este jueves, Trump aceptará formalmente la nominación republicana en Milwaukee mientras Biden se prepara.

