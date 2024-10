Pepe Mujica sufragó en silla de ruedas y dijo que puede ser su "último voto"

En medio de las elecciones de Uruguay, el expresidente José "Pepe" Mujica, muy debilitado por complicaciones de su tratamiento contra un cáncer de esófago, afirmó este domingo que quizás sea su "último voto", al sufragar en los comicios generales del país, en los que su delfín Yamandú Orsi es el favorito, según las encuestas.

El exguerrillero de 89 años fue uno de los primeros en votar el domingo en una escuela en el barrio Cerro, una zona empobrecida del oeste de Montevideo. "Capaz que es mi último voto", indicó el exmandatario en silla de ruedas y rodeado de cámaras. "Capaz. No tengo ganas [de que lo sea], pero...", continuó.

Presidente de 2010 a 2015 y una de las figuras más populares de Uruguay, Mujica es el mentor de Yamandú Orsi, con quien el partido izquierdista Frente Amplio confía en regresar al poder que perdió en 2020 tras quince años consecutivos de gobierno. Al respecto, el exjefe de Estado lamentó una carrera electoral "distraída" que no abordó preocupaciones como el grano o la divisa, a la par que llamó a "apuntalar la democracia" y modernizarla para acompañar los cambios que "va imponiendo la tecnología".

También cuestionó a quienes dicen que los jóvenes se involucran poco en política e hizo una autocrítica. "Yo creo en los jóvenes. Eso de que no les interesa la política es relativo (...) Si no se prenden, es porque no los enamoramos. Es porque damos asco. Si hay propuestas que los enamoren, los gurises [jóvenes] van a estar", aseguró.

Sumado a esto, opinó sobre la pobreza en la Argentina y mencionó al presidente Javier Milei. "Mañana capaz que [Milei] reacciona, pero por ahora hay más pobres que antes. Puede ser un costo de la transformación" del país, afirmó.

Este domingo los uruguayos celebran elecciones presidenciales y legislativas y votan dos plebiscitos. Según las encuestas, el sucesor del presidente de centroderecha Luis Lacalle Pou se definirá en un balotaje el 24 de noviembre.

La participación de Pepe Mujica en la campaña de su delfín, Yamandú Orsi

El izquierdista Yamandú Orsi cerró el último martes su campaña en un multitudinario acto en el Parque Batlle en Montevideo con cinco compromisos y una invitación "a remontar los sueños". Por su parte, el expresidente saludó en un breve mensaje por video, ausente en el escenario luego de aparecer sorpresivamente en el acto final del Movimiento de Participación Popular que lidera dentro del Frente Amplio.

"Desgraciadamente mi estado de salud no me permite acompañarlos, pero mi corazón está con ustedes, como corresponde", manifestó el exmandatario. "¡Hasta siempre, compañeros!", cerró, mientras desde el público se escuchaba "¡Viva, Pepe!".

El pasado sábado, Mujica sorprendió al aparecer en el multitudinario acto final del Movimiento de Participación Popular que lidera dentro del izquierdista Frente Amplio, la mayor fuerza política del país y en la oposición desde 2020. Visiblemente emocionado, afirmó que por primera vez en los últimos 40 años no participa en una campaña electoral por estar "peleando con la muerte", pero sintió que debía estar esa noche en la Plaza 1° de Mayo en Montevideo en apoyo del candidato presidencial.

"Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de la que no se vuelve", expresó, conmoviendo a muchos hasta las lágrimas. "Pero estoy feliz porque están ustedes, porque cuando mis brazos se vayan habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barra que lo superan con ventaja", agregó, y mencionó a Orsi.

En su breve discurso, Mujica llamó a lograr el desarrollo del país para tener los medios para formar a las generaciones futuras. "Hay que trabajar por la esperanza. Hasta siempre, les doy mi corazón. Y gracias por existir", concluyó.

Mujica, que se recupera en su chacra en las afueras de Montevideo de una cirugía a la que fue sometido el mes pasado, ya había reaparecido esa semana en la campaña de Orsi con un mensaje en video dirigido a los indecisos, en el que instó a "incidir" con el voto.