El coronavirus sigue sembrando muerte en América del Sur, epicentro de la pandemia

Brasil, epicentro de la pandemia, alcanzó este domingo 5 de julio la cifra de 1.603.055 casos de la enfermedad del nuevo coronavirus, al sumar otros 26.051 contagios en las últimas 24 horas, así como 602 muertes más, con lo que sumó 64.867 fallecidos desde el inicio de la pandemia en sus territorio.

El país más grande de Sudaérica es el foco de la pandemia en América Latina y el segundo país del mundo en casos y decesos, sólo detrás de Estados Unidos, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins.

El estado más afectado es Sao Paulo, el más poblado del país, que encabeza la lista con 320.179 casos comprobados y 16.078 muertos, seguido de Río de Janeiro con 121.292 contagios y 10.667 fallecidos. Río fue superado en cuanto a contagios por el estado de Ceará, que contabilizó 121.464 casos y 6.441 fallecimientos en un día.

Chile anunció este domingo que el coronavirus había causado 10.159 muertos, teniendo en cuenta los fallecimientos "probables" por coronavirus.

Chile: miles de muertos “probables” más en un día

Las muertes por coronavirus en Chile llegaron a 10.159 en el conteo que considera 3.102 fallecidos "probables" por la pandemia, siguiendo los criterios que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), según un reporte del Ministerio de Salud divulgado este domingo.

La información, recopilada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), se entrega una vez por semana, y los expertos la consideran como la aproximación más exacta a los parámetros de la OMS para reportar los fallecidos de coronavirus por test o por síntomas. Este informe establece que hubo 7.057 fallecidos confirmados con un examen de PCR (hisopado) y 3.102 corresponden a muertes "probables".

La cifra contrasta con el reporte diario que también se entrega oficialmente y que para este domingo sumaba 6.308 muertos y 295.532 casos desde el primer contagiado reportado en Chile hace cuatro meses. "El objetivo del reporte diario de fallecidos es, simplemente, dar una tendencia. Es un reporte provisorio, por lo tanto, no es capaz de capturar la totalidad de fallecidos debido a coronavirus en el país", explicó el viernes el jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Rafael Araos, quien recomendó usar el cálculo del DEIS. "Es la cifra más real que vamos a tener durante la pandemia", afirmó el experto.

Los números de contagios y fallecidos dejan a Chile como uno de los principales focos mundiales de la pandemia, aunque las autoridades comenzaron a reportar las primeras cifras "optimistas" después de cuatro meses, con un descenso de los contagios de un 21% en las últimas dos semanas.

El país trasandino tardó en aplicar cuarentenas generales y cuando lo hizo -el 15 de mayo en Santiago- otorgó una gran cantidad de permisos de salida y de funcionamiento para empresas consideradas como "esenciales", lo que redujo en apenas un 30% la movilidad en la capital chilena, donde viven 7,1 de los 18 millones de habitantes del país. Conforme pasaron las semanas sin que disminuyeran los contagios, las autoridades fueron restringiendo los permisos de salida. Si inicialmente se permitían siete a la semana por persona, luego fueron rebajados a cinco y ahora sólo se permiten dos.

Bolivia: hospitales colapsados

A casi cuatro meses del primer caso registrado el 10 de marzo, Bolivia alcanzó los 39.297 casos en medio de contagios masivos incontrolables, hospitales al límite del desborde, autoridades infectadas, muertos en las calles, una crisis económica agobiante y la flexibilización de la cuarentena en algunos municipios.

El último reporte del Ministerio de Salud señala que, además de los cerca de 40.000 confirmados, se alcanzó a 1.434 decesos y 11.667 personas que vencieron a la Covid-19 que representa el 30 por ciento de total. Un asesor del ministerio de Salud señaló que la flexibilización de la cuarentena no es un error, pese a los casos en ascenso, "lo importante es el cuidado personal". El gobierno interino proyecta 130.000 pacientes contagiados con la Covid-19 en todo el país entre la última semana de agosto y la primera de septiembre.

Infectada por el virus, la ministra de Salud, Eidy Roca, dijo en un mensaje grabado que Bolivia se prepara para enfrentar los picos más altos de contagios del nuevo coronavirus. Desde el lugar donde guarda el aislamiento, Roca agregó que el sistema nacional de salud fue fortalecido en los últimos meses, principalmente, con equipos y recursos humanos para los hospitales, además de las medidas de contención y vigilancia epidemiológica.

Los departamentos donde se torna incontrolable la pandemia siguen siendo Santa Cruz, Beni, Cochabamba y La Paz, en ese orden. Son cuatro los departamentos, con el 90 por ciento del total, los más castigados con los contagios masivos en esta pandemia. Simultáneamente son regiones donde el sistema de salud pública no tiene abasto, lo que provocó en algunos casos que los muertos se registren en las calles y en domicilios, como evidencian imágenes de televisión.

Venezuela: récord diario de casos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este domingo de que se registraron 419 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, lo que supone la cifra más alta desde que comenzó la crisis sanitaria en el país por culpa de la pandemia. El líder chavista detalló que de los nuevos casos, 332 fueron de transmisión comunitaria, 79 procedentes del extranjero, y otros ocho después de que se hubiera mantenido contacto con viajeros, en relación a los venezolanos que están siendo atendidos en las fronteras.

"Siguen siendo altos los casos importados", señaló Maduro, quien explicó que fueron detectados en los pasos fronterizos "legales". No obstante, también alertó que desde el mes de mayo se registra "una explosión" de casos importados, y responsabilizó de ello a los llamados “trocheros”, las personas que ayudan a cruzar de manera ilegal los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela, que no pueden ser registradas por las autoridades migratorias y por tanto no pueden ser recibidas en los servicios públicos de salud.

Maduro también anunció que continuará la "cuarentena radical" durante los próximos meses basada en siete días de encierro y otros siete de actividad, pero matizó que en aquellos municipios o estados en los que se registren nuevos "brotes alarmantes" se suspenderán las medidas de flexibilización. Hasta la fecha, el Gobierno confirma 7.169 casos acumulados y 65 fallecidos.

Colombia: temor al rebrote

El Ministerio de Salud de Colombia informó que ya son 4.064 las personas que fallecieron en el país, mientras las autoridades trabajan para evitar un posible rebrote en el departamento de Amazonas, una de las regiones más depauperadas del país. En su último informe, las autoridades comunicaron que en las últimas 24 horas 3.721 personas dieron positivo, por lo que el número de casos acumulados en todo el paísascendió a 117.110.

Bogotá continua siendo la región con más casos registrados, 36.554, mientras que el departamento con mayor número de contagios es Atlántico, con 27.251. El otro departamento que preocupa especialmente a las autoridades colombianas es el de Amazonas, en el sur del país, no sólo por su situación geográfica –comparte porosas fronteras con Brasil–, sino también porque es una de las regiones con menos recursos y mayor precariedad en los servicios públicos de salud.

La cercanía con algunas de las ciudades brasileñas del estado fronterizo de Manaos, que se acerca a los 29.000 casos, preocupa a las autoridades de Amazonas, que tuvieron problemas durante el inicio de la pandemia para tratar a los pacientes de Covid-19 debido a las particularidades de la región, entre ellas el difícil acceso a ciertas poblaciones y las carencias del sistema público.

Perú, con 33 millones de habitantes, es el segundo en América Latina con más casos de covid-19, detrás de Brasil, y el quinto del mundo.

Perú: regreso a la cuarentena

El Ministerio de Salud de Perú dijo este domingo que la cifra de casos acumulados en el país es ya de 302.718, mientras que el de fallecidos es de 10.589, y solo la región metropolitana de Lima (capital) contabilizó la mitad de todos los casos nacionales, 155.958, además de 4.297 muertes. La provincia de Callao es la siguiente región con mayor número de contagios, 18.406, pero la tercera en fallecidos, 658. Piura, en el norte del país, suma 17.838 positivos y 799 víctimas mortales.

Pese a las cifras de la capital, el gobierno peruano decretó el levantamiento de las medidas de confinamiento hace una semana, junto a otros departamentos, a diferencia de las regiones de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash, las cuales se encuentran bajo cuarentena focalizada, debido a los últimos rebrotes. El toque de queda sigue vigente en aquellas regiones que levantaron la cuarentena, pero algo menos restrictivo tras el último decreto lanzado por el gobierno.

Perú es actualmente el quinto país del mundo en cuanto a número de casos acumulados, por detrás de India y Rusia, que cuentan con más del doble de casos que el país andino, y de Estados Unidos y Brasil, los dos más afectados con diferencia por la pandemia tanto en número de personas diagnosticadas, como en el de fallecidos. Desde este lunes, estará prohibido circular tanto en Lima, como en otras ciudades, entre las 22 y las 4:00 horas del día siguiente.

Uruguay: un solo caso diario

Con una epidemia bajo "relativo control", Uruguay impulsa un proceso de reactivación escalonada de las actividades supervisado por el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) que asesora al gobierno, entre tanto las autoridades de Salud confirmaron este domingo solo un nuevo caso de Covid-19 (en el departamento de Treinta y Tres) y elevaron la cifra total de personas contagiadas desde el 13 de marzo a 956. Del total de casos, 849 ya se recuperaron y 28 fallecieron.

El ministro de Salud uruguayo, Daniel Salinas, dijo el sábado que el gobierno emitirá esta semana un decreto que obliga a que cada persona que ingrese a Uruguay debe contar con un certificado que demuestre que dio negativo. Luego de arribado al país, el viajero tendrá que cumplir una cuarentena de siete días y someterse a un nuevo test de detección o, si opta por no realizarse otro test, tendrá que extender la cuarentena siete días.

