Estados Unidos: la FDA autoriza la vacuna de Pfizer-BioNTech

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos autorizó la vacuna Covid-19 de Pfizer para "uso de emergencia" este viernes, según tres fuentes con conocimiento de la decisión que hablaron bajo condición de anonimato con medios norteamericanos porque no estaban autorizadas para discutirla.

La acción significa que millones de personas altamente vulnerables comenzarán a recibir la vacuna en unos días en el país norteamericano.

La autorización es un punto de inflexión histórico en una pandemia que se ha cobrado más de 290.000 vidas en Estados Unidos. Con la decisión, Estados Unidos se convierte en el sexto país, además de Gran Bretaña, Bahrein, Canadá, Arabia Saudita y México, en aprobar la vacuna. Se esperan otras autorizaciones, incluida la de la Unión Europea, en unas semanas.

Today, FDA issued the first emergency use authorization (EUA) for a vaccine for the prevention of #COVID19 caused by SARS-CoV-2 in individuals 16 years of age and older. The emergency use authorization allows the vaccine to be distributed in the U.S. https://t.co/1Vu0xQqmCB pic.twitter.com/c8maeePP9O